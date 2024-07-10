15 зажигательных комментариев от тех, кто заходит в интернет только с одной целью — людей насмешить

Народное творчество
32 минуты назад

Чувство юмора — настоящая сиперсила, а ее обладатели — настоящие везунчики, которые идут по жизни смеясь. Ну и нас развлекают заодно. Вот очередная подборка комичных комментариев, каждый из которых способен сделать ваш день ярче.

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Melok
4 дня назад

Я тут бьюсь в конвульсиях от смеха, ничего особенного, листайте дальше

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Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: LisichkaMystory / Pikabu

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Jul
24 минуты назад

Я со своим котом разговариваю, это самое умное существо на свете.

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А вот и еще несколько статей с юморными комментариями, зацените-ка:

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