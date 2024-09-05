15+ ярких красоток, для которых осень — это время вооружиться кисточкой для макияжа

Фотоподборки
2 часа назад

Осенние краски будто сами просятся на палитру теней, помад и румян, а золотые листья, багряные закаты и синие сумерки вдохновляют на создание невероятных макияжей. И кто сказал, что осень — это только дождь и хандра?

«Осеннее настроение»

  • Ты выглядишь как Тейлор Свифт и Джиджи Хадид вместе взятые! © KGBbro / Reddit

«Вот так осень проявляется в моем макияже»

Мила Таролог
50 минут назад

Слишком топорно как-то. Внешние зелёные границы сверху растушевать бы побольше и добавить белого цвета с плавным переходом.

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«Я называю этот образ „тыква со специями“»

«Цвета моей осенней свадьбы»

«Осенние мотивы»

Руконожка Ай-Ай
4 часа назад

Ей бы челку отрезать, а то создается впечатление, что линия роста волос начинается _n_a_ полпути к затылку(

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«Мужу не зашли мои тени для век. Мне смыть их?»

«Кто готов к осени?»

ЛетоПришло
1 час назад

вообще только пару раз встречала людей, которым идут красные тени. это - явно не тот случай.

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«Какая форма подводки мне больше подходит?»

Julia
1 час назад

Мне нравится слева больше, т.к. немного спокойная подводка, не хаотичная как справа

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«Добавила осенних красок в свой макияж»

«Этот макияж вдохновлен моим новым платьем»

Elena LV
1 час назад

Но потом я увидел платье...
...тебе ж шитья пойдет аршин...(С)

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«Сочетаю теплые и холодные тона в своем осеннем образе»

«Мне 40 и я решила попробовать красные тени для век»

«Пытаюсь найти идеальный образ „макияжа без макияжа“ для офиса»

ЛетоПришло
1 час назад

не, это чересчур без макияжа. спросят, чего она такая бледная, и не забыла ли накраситься )

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«Осень»

«Иногда хочется нанести побольше хайлайтера на свою несовершенную 34-летнюю кожу»

«Мне показалось, что это смелый образ»

«Некоторое время назад я спрашивала, какие цвета помады мне подойдут. Вот результат»

«Дымчатые тени»

Elena LV
1 час назад

С какой стороны они дымчатые? Где она видела красный дым?

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А вот еще больше статей про макияж:

Фото на превью yttrium39 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Дождь Из Мужиков
1 час назад

Чтобы подобрать помаду, нужно зажать большой палец, чтобы он покраснел и искать помаду такого же оттенка.

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