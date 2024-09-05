15+ ярких красоток, для которых осень — это время вооружиться кисточкой для макияжа
Осенние краски будто сами просятся на палитру теней, помад и румян, а золотые листья, багряные закаты и синие сумерки вдохновляют на создание невероятных макияжей. И кто сказал, что осень — это только дождь и хандра?
«Осеннее настроение»
- Ты выглядишь как Тейлор Свифт и Джиджи Хадид вместе взятые! © KGBbro / Reddit
«Вот так осень проявляется в моем макияже»
Слишком топорно как-то. Внешние зелёные границы сверху растушевать бы побольше и добавить белого цвета с плавным переходом.
«Я называю этот образ „тыква со специями“»
«Цвета моей осенней свадьбы»
«Осенние мотивы»
Ей бы челку отрезать, а то создается впечатление, что линия роста волос начинается _n_a_ полпути к затылку(
«Мужу не зашли мои тени для век. Мне смыть их?»
- Ваш муж не шарит. Этот цвет отлично вам идет! © taternators / Reddit
«Кто готов к осени?»
вообще только пару раз встречала людей, которым идут красные тени. это - явно не тот случай.
«Какая форма подводки мне больше подходит?»
Мне нравится слева больше, т.к. немного спокойная подводка, не хаотичная как справа
«Добавила осенних красок в свой макияж»
«Этот макияж вдохновлен моим новым платьем»
- Сначала мне не понравилось. Но потом я увидел платье и это просто отпад! © VicAViv / Reddit
«Сочетаю теплые и холодные тона в своем осеннем образе»
«Мне 40 и я решила попробовать красные тени для век»
«Пытаюсь найти идеальный образ „макияжа без макияжа“ для офиса»
не, это чересчур без макияжа. спросят, чего она такая бледная, и не забыла ли накраситься )
«Осень»
«Иногда хочется нанести побольше хайлайтера на свою несовершенную 34-летнюю кожу»
...и лицо превращается... и лицо превращается... Превращается лицо... В масляный блин!
«Мне показалось, что это смелый образ»
«Некоторое время назад я спрашивала, какие цвета помады мне подойдут. Вот результат»
«Дымчатые тени»
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Комментарии
Чтобы подобрать помаду, нужно зажать большой палец, чтобы он покраснел и искать помаду такого же оттенка.