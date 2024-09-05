15+ ярких красоток, для которых осень — это время вооружиться кисточкой для макияжа

Осенние краски будто сами просятся на палитру теней, помад и румян, а золотые листья, багряные закаты и синие сумерки вдохновляют на создание невероятных макияжей. И кто сказал, что осень — это только дождь и хандра?

«Осеннее настроение»

Ты выглядишь как Тейлор Свифт и Джиджи Хадид вместе взятые! © KGBbro / Reddit

«Вот так осень проявляется в моем макияже»

«Я называю этот образ „тыква со специями“»

«Цвета моей осенней свадьбы»

«Осенние мотивы»

«Мужу не зашли мои тени для век. Мне смыть их?»

Ваш муж не шарит. Этот цвет отлично вам идет! © taternators / Reddit

«Кто готов к осени?»

«Какая форма подводки мне больше подходит?»

«Добавила осенних красок в свой макияж»

«Этот макияж вдохновлен моим новым платьем»

Сначала мне не понравилось. Но потом я увидел платье и это просто отпад! © VicAViv / Reddit

«Сочетаю теплые и холодные тона в своем осеннем образе»

«Мне 40 и я решила попробовать красные тени для век»

«Пытаюсь найти идеальный образ „макияжа без макияжа“ для офиса»

«Осень»

«Иногда хочется нанести побольше хайлайтера на свою несовершенную 34-летнюю кожу»

«Мне показалось, что это смелый образ»

«Некоторое время назад я спрашивала, какие цвета помады мне подойдут. Вот результат»