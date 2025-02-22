15 женщин, которые просто хотели навести красоту, но все пошло не по плану

Что и говорить, результат услуг в сфере красоты клиенткам нравится не всегда. Ну кто из нас хоть раз не уходил из салона с неудачной стрижкой, окрашиванием или маникюром? Вот и героиням нашей статьи совсем не понравился результат преображений. Обязательно дочитайте до конца: там вас будет ждать уморительная история о записи на шугаринг.

"Что я просила и что получила. Уж никак не ожидала, что розовый будет таким ярким. И, конечно, довольной я не выглядела. Парикмахер сказала, что надо просто несколько раз помыть голову, и цвет будет как на картинке"

Колорист должен был заранее сказать, а лучше показать, как это будет выглядеть после окрашивания. Результат шокирующе яркий по сравнению с запросом. © NYanae555 / Reddit

«Что я просила и что я получила. Какой же это угар!»

"Сделала, называется, ламинирование бровей. Как мне это исправить?"

Смотрю на эти брови уже минуты 2 и просто не могу перестать смеяться. Извини, что смеюсь, но просто это все поправимо. Хорошая щеточка вернет брови на место. © Unknown author / Reddit

Да я сама ржу над ними, а мужу запретила смеяться. © Sunnygirltx / Reddit

"Не понравилась пробная прическа. Сравните фото моего запроса с тем, что я получила. Спереди хорошо получилось, но сам пучок мне вообще не нравится"

"Чем больше я смотрю на эту прическу, тем больше ее ненавижу. Видно кучу шпилек, пучок начал разваливаться на части уже через час. Дать ей еще шанс или лучше записаться к другому парикмахеру?"

"Впервые пошла на наращивание ресниц, попросила сделать их естественными. Я так расстроена! Они такие длинные, что щекочут мне веко"

"Нарастила волосы 2 дня назад, кучу денег отдала, но чувствую, что они выглядят ужасно. Посоветуйте, как сделать так, чтобы они выглядели лучше?"

Ой, пожалуйста, просто потребуйте возврата денег, это ужасная работа. © sweetsavannah123 / Reddit

"Моя лучшая подруга попросила маникюр омбре с блестками"

"Попросила у своей мастерицы несколько советов по макияжу бровей, и вот что она мне сделала. Мне удалось стереть часть краски с кожи, но теперь мои брови черные как смоль, а не темно-коричневые, как раньше"

"Что я просила и что я получила. Мастер готова это исправить, но боюсь, она все равно не понимает, что я хочу. А я ведь заплатила кучу денег, чтобы сделать себе ​​прическу"

Ого, это совсем не похоже на то, о чем ты просила. © Remarkable-Walk7457 / Reddit

"Помогите! Я только что сделала брови и мне не нравится результат! Можно ли это как-то исправить?"

Рассмотрите возможность удаления, поскольку это действительно плохой результат. © Unknown author / Reddit

«Попросила окрашивание как на фото слева, а мне сделали какие-то странные блики, и теперь кажется, что у меня на голове лапша. А у меня ведь скоро свадьба»

"Младшая сестра хотела маникюр как на фото слева и заплатила за это приличную сумму. Но то что ей сделали, она просто ненавидит. Стоит ли попросить возврат денег?"

Дизайн и форма вообще другие. Я бы попросила вернуть деньги. © ItsJDMi / Reddit

"Заплатила кучу денег за балаяж, как на фото слева. Он что, правда должен так выглядеть, или меня все-таки обманули?"

Я парикмахер-колорист с большим стажем. Нет, это не балаяж. Это просто какие-то непонятные случайные блики разной толщины и высоты. © SparkleTraveler / Reddit

"Впервые сделала ламинирование бровей, попросила естественный оттенок. Из салона я вышла вот такой. Вот бы завтра не пришлось идти на работу"

"Заплатила за это наращивание $800. Волосы путаются, да и концы выглядят ужасно. Написала в этот салон, мне вернули деньги"

Бонус: когда хочешь по-тихому записаться на глубокое бикини