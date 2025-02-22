Ой, была ситуация один в один. Я потом по два раза в день мыла голову-и ничего оно не смывалось
15 женщин, которые просто хотели навести красоту, но все пошло не по плану
Что и говорить, результат услуг в сфере красоты клиенткам нравится не всегда. Ну кто из нас хоть раз не уходил из салона с неудачной стрижкой, окрашиванием или маникюром? Вот и героиням нашей статьи совсем не понравился результат преображений. Обязательно дочитайте до конца: там вас будет ждать уморительная история о записи на шугаринг.
"Что я просила и что получила. Уж никак не ожидала, что розовый будет таким ярким. И, конечно, довольной я не выглядела. Парикмахер сказала, что надо просто несколько раз помыть голову, и цвет будет как на картинке"
- Колорист должен был заранее сказать, а лучше показать, как это будет выглядеть после окрашивания. Результат шокирующе яркий по сравнению с запросом. © NYanae555 / Reddit
«Что я просила и что я получила. Какой же это угар!»
А нельзя, чтобы убедиться в способностях "мастера", дать ей акриловый ноготь и попросить разрисовать его, прежде чем доверять свои? )
"Сделала, называется, ламинирование бровей. Как мне это исправить?"
- Смотрю на эти брови уже минуты 2 и просто не могу перестать смеяться. Извини, что смеюсь, но просто это все поправимо. Хорошая щеточка вернет брови на место. © Unknown author / Reddit
- Да я сама ржу над ними, а мужу запретила смеяться. © Sunnygirltx / Reddit
"Не понравилась пробная прическа. Сравните фото моего запроса с тем, что я получила. Спереди хорошо получилось, но сам пучок мне вообще не нравится"
Имеет значение длина волос. Возможно, у вас волосы намного длиннее, поэтому просто некуда было их уместить, вот и получилось массивнее.
"Чем больше я смотрю на эту прическу, тем больше ее ненавижу. Видно кучу шпилек, пучок начал разваливаться на части уже через час. Дать ей еще шанс или лучше записаться к другому парикмахеру?"
"Впервые пошла на наращивание ресниц, попросила сделать их естественными. Я так расстроена! Они такие длинные, что щекочут мне веко"
"Нарастила волосы 2 дня назад, кучу денег отдала, но чувствую, что они выглядят ужасно. Посоветуйте, как сделать так, чтобы они выглядели лучше?"
Можно еще один уровень выше добавить и сделать стрижку какую-нибудь каскадную нa оба комплекта волос, чтобы сгладить переход.
- Ой, пожалуйста, просто потребуйте возврата денег, это ужасная работа. © sweetsavannah123 / Reddit
"Моя лучшая подруга попросила маникюр омбре с блестками"
"Попросила у своей мастерицы несколько советов по макияжу бровей, и вот что она мне сделала. Мне удалось стереть часть краски с кожи, но теперь мои брови черные как смоль, а не темно-коричневые, как раньше"
"Что я просила и что я получила. Мастер готова это исправить, но боюсь, она все равно не понимает, что я хочу. А я ведь заплатила кучу денег, чтобы сделать себе прическу"
- Ого, это совсем не похоже на то, о чем ты просила. © Remarkable-Walk7457 / Reddit
"Помогите! Я только что сделала брови и мне не нравится результат! Можно ли это как-то исправить?"
- Рассмотрите возможность удаления, поскольку это действительно плохой результат. © Unknown author / Reddit
«Попросила окрашивание как на фото слева, а мне сделали какие-то странные блики, и теперь кажется, что у меня на голове лапша. А у меня ведь скоро свадьба»
"Младшая сестра хотела маникюр как на фото слева и заплатила за это приличную сумму. Но то что ей сделали, она просто ненавидит. Стоит ли попросить возврат денег?"
- Дизайн и форма вообще другие. Я бы попросила вернуть деньги. © ItsJDMi / Reddit
"Заплатила кучу денег за балаяж, как на фото слева. Он что, правда должен так выглядеть, или меня все-таки обманули?"
- Я парикмахер-колорист с большим стажем. Нет, это не балаяж. Это просто какие-то непонятные случайные блики разной толщины и высоты. © SparkleTraveler / Reddit
"Впервые сделала ламинирование бровей, попросила естественный оттенок. Из салона я вышла вот такой. Вот бы завтра не пришлось идти на работу"
"Заплатила за это наращивание $800. Волосы путаются, да и концы выглядят ужасно. Написала в этот салон, мне вернули деньги"
Бонус: когда хочешь по-тихому записаться на глубокое бикини
"Пришла я на эпиляцию в один из салонов, после процедуры подхожу к администратору и спрашиваю о возможности записаться через мессенджеры. А то деликатная тема такая, неудобно с работы звонить и записываться на глубокое бикини, сами понимаете. Администратор говорит, что конечно, есть такая возможность, и на визитке ручкой пишет номер, по которому можно записаться. Через месяц счастливая пишу по этому номеру, и вот какой состоялся диалог"
Но это еще не все. О приключениях в салоне красоты можно почитать здесь: