15 животных, которых генетика наградила изюминкой
Фотоподборки
1 час назад
При создании нового организма природа иногда вытворяет всякие чудеса. То песика подарит маску на мордочке, то котику зачем-то даст два хвоста. Или посчитает, что кролику обязательно нужно иметь красивые брови.
«Я работаю в инкубаторе, и этот утенок появился на свет с четырьмя лапками»
«Наша корова родила мини-версию себя»
«Встретил кошку с 8-ю пальцами на лапках»
Великолепная белка-альбинос
«Сегодня я встретил кошку с двумя хвостами»
«Зайчик с бровью в моем дворе»
«Видел белого павлина во время сегодняшней доставки»
«В эти выходные в зоопарке мы встретили вот этого уникального джентльмена»
«Наткнулась сегодня на кошку, у которой глаза Саурона»
«Мне кажется, я никогда не встречал собаки, которая заслуживала бы клички Бандит так же сильно, как этот хороший мальчик»
«Моя тетя сфотографировала белого опоссума»
«Его зуб совершенно здоров и не причиняет ему никакого вреда»
Кажется, у его мамы закончились чернила
«Моя собака — волк из диснеевских мультфильмов»
Ну видно же по прекрасным и умным глазам, что это принц заколдованный!
Предписание врача: целовать пациента до тех пор, пока он не превратится в человека! ☝🏻
🤭
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«Вся моя семья смеется над тем, как он выглядит»
А вот еще подборочка фото питомцев, которых природа сгенерировала в пятницу вечером.
Фото на превью dfrancesca / Reddit
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