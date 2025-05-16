15 животных, которых генетика наградила изюминкой

При создании нового организма природа иногда вытворяет всякие чудеса. То песика подарит маску на мордочке, то котику зачем-то даст два хвоста. Или посчитает, что кролику обязательно нужно иметь красивые брови.

«Я работаю в инкубаторе, и этот утенок появился на свет с четырьмя лапками»

«Наша корова родила мини-версию себя»

«Встретил кошку с 8-ю пальцами на лапках»

Великолепная белка-альбинос

«Сегодня я встретил кошку с двумя хвостами»

«Зайчик с бровью в моем дворе»

«Видел белого павлина во время сегодняшней доставки»

«В эти выходные в зоопарке мы встретили вот этого уникального джентльмена»

«Наткнулась сегодня на кошку, у которой глаза Саурона»

«Мне кажется, я никогда не встречал собаки, которая заслуживала бы клички Бандит так же сильно, как этот хороший мальчик»

«Моя тетя сфотографировала белого опоссума»

«Его зуб совершенно здоров и не причиняет ему никакого вреда»

Кажется, у его мамы закончились чернила

«Моя собака — волк из диснеевских мультфильмов»

© sultics / Reddit Муси-пуси 1 час назад Ну видно же по прекрасным и умным глазам, что это принц заколдованный!

Предписание врача: целовать пациента до тех пор, пока он не превратится в человека! ☝🏻



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«Вся моя семья смеется над тем, как он выглядит»