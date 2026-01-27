15 живых историй о старшем поколении, чей юмор и логика попадают в самое яблочко

Мой нынешний супруг моложе меня почти на 12 лет. Мы стали жить вместе, когда мне было 49 лет. Я жутко боялась знакомиться с его родителями, и страшновато было и смешно. Но меня его семья приняла, как родную. Свекровь сказала, раз сыну с тобой хорошо, значит, возраст не имеет значения. Свекровь у меня была золотая! Хоть и старше меня всего на 13 лет, я её называла мамой и чувствовала себя ребёнком рядом с ней.