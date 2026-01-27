Если через 60 лет совместной жизни остается желание придумывать романтические жесты, это не смешно. Это завидно, и очень круто.
15 живых историй о старшем поколении, чей юмор и логика попадают в самое яблочко
Старшее поколение — это не только вязаные носки и советы по садоводству. Иногда они выдают такие перлы, что понимаешь: их чувство юмора и логика находятся на каком-то недосягаемом уровне. Мы собрали 15 историй о людях, которые умеют поставить в тупик одной фразой.
- Если кто-нибудь когда-нибудь обидит мою бабушку, она говорит, что напишет его имя на бумаге и заморозит ему путь к успеху. У нее буквально более 100 листов бумаги с именами случайных людей в морозилке. © averagewhiteguyAMA / Reddit
- Подруга жены рассказывала. Ей было хорошо за 30, когда она встретила своего «принца». Очень переживала во время свадьбы, пока к ней не подошла ее бабушка, которой было уже за 80. Тихая, спокойная бабушка ей сказала: «Детка, не волнуйся так. Ну сходи ты за этого замуж, зато потом никто тебя не попрекнет, что ты там не была». Вроде бы простое пожелание, но на душе у Иры стало намного спокойнее. © PolAnd1234 / Pikabu
- Шел по улице, навстречу идет женщина с дочкой лет 6-7. Они о чем-то яростно спорят, и в какой-то момент женщина говорит: «Ой, ну давай вспомним, что было пять лет назад!» Думаю: ничего себе ты, мать, с козырей зашла. © vov4anin / Pikabu
- Когда мой младший брат женился, мама захотела сфотографироваться со всеми моими братьями и сестрами и папой. Фотограф расставил нас всех и спросил: «Это все?» 75-летний папа ответил: «Пока что да...» © actualoldcpo / Reddit
- Пару лет назад приезжаю к родителям в гости в деревню. Заодно иду проведать деда, который жил неподалеку. Деду на тот момент было около 90 лет, и был у него телефон-кирпич, с которого он звонил родне. За связь платили родители, и дед даже не думал о таких вещах. В какой-то момент родители, видимо, забыли заплатить за связь, а дальше история от деда: «Звоню Ваське (сын), а мне в телефон женщина говорит, мол, денег у вас не хватает. Я на следующий день опять звоню. Она мне опять говорит, что не хватает... помнят, негодники...» © fromrom22 / Pikabu
- Годовщина свадьбы дедушки и бабушки, вся семья собралась у них дома. Дедушка:
— Мы счастливы в браке уже 50 лет!
— Дедушка, вы женаты 60 лет...
— Я знаю, но не все года были удачными! © cedds / Reddit
- Я был в гостях у бабушки в доме престарелых, и ее соседка по комнате посмотрела на меня и сказала: «Если ты пришел сюда танцевать, то ты пришел не туда. Все, что мы делаем, это сидим и смотрим друг на друга». © omgpuppiesandkittens / Reddit
- Бабушка и дедушка друга приехали навестить его семью на месяц и не разрешали ему выходить из дома в спортзал вечером, потому что недостаток солнечного света истощил бы его. Наверное, они думают, что люди сейчас живут за счет фотосинтеза. © Tactical*****Inbound / Reddit
- Каждый раз, когда мы просыпаемся, чтобы позавтракать, папа говорит: «Это лучшее, что я ел за день», что забавно, потому что это было единственным, что он к тому моменту ел. © Unknown author / Reddit
- К маме приехал в гости. Разговариваем о всяком. Говорит:
— Я на прошлой неделе на одном сайте увидела уморительное видео. Я очень хочу, чтобы ты его посмотрел, я так смеялась!
— Ты его сохранила? Покажешь?
— Нет. Но есть же поиск?
— Да.
— Достань телефон, давай, мы его сейчас найдем.
Захожу на сайт, открываю поиск. Жду.
Мама:
— Пиши: «Кот».
P. S. Не нашли, что хотели. Но залипли где-то на час. © AlexeyShipenko / Pikabu
- Утром заглянула в хлебницу — там остатки белого, черного, багет, — и решила сделать сухари, чего добру зря пропадать. Звонит мама:
— Что делаешь?
— Сухари сушу, мам...
Пауза.
— У вас там в столице что, совсем все плохо?!
Ну вообще не смешно... © Am**** / Pikabu
- На 60-летнюю годовщину свадьбы дедушки и бабушки дедуля арендовал лошадь и повозку. И организовал моей бабушке «романтическую» поездку. Они катались вдоль реки и через парк, где потом вместе устроили пикник. Это было и смешно, и мило одновременно. © Tactical*****Inbound / Reddit
- Мы начали встречаться на расстоянии — и, да, он младше меня на шесть лет. А когда речь зашла о переезде, его родня встала на дыбы: «Не пущать!» Мол, взрослая женщина, да еще и издалека — что ей надо? Ну и моя бабулечка тоже не осталась в стороне и выдала: «Да, если бы у меня был внук, на которого бы вешалась старуха, я бы тоже была против». А разница-то в возрасте всего шесть лет. © по секрету / VK
- Разговаривали с бабушкой. Говорю ей, что, мол, телефон наконец-то у меня нормальный появился, и что теперь, когда она мне звонит, у меня ее фото высвечивается. На что бабушка у меня с неподдельным ужасом и интересом спрашивает: «А если ты мне позвонишь, а я в уборной буду? Это ж позор какой!» © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка — заядлый рыбак, на что и меня подсадил. Собирает его бабушка на очередную рыбалку и говорит: «Да его ничего не остановит перед рыбалкой. Помню, беременная была твоей мамой, копали картошку. Чувствую — рожаю, говорю: «Ко-о-оль, поехали в больницу, пора, наверное!» На что дедушка ответил: «Да рано, я еще успею на речку съездить, пару десятков карасей наловить!» © Подслушано / Ideer
Мой нынешний супруг моложе меня почти на 12 лет. Мы стали жить вместе, когда мне было 49 лет. Я жутко боялась знакомиться с его родителями, и страшновато было и смешно. Но меня его семья приняла, как родную. Свекровь сказала, раз сыну с тобой хорошо, значит, возраст не имеет значения. Свекровь у меня была золотая! Хоть и старше меня всего на 13 лет, я её называла мамой и чувствовала себя ребёнком рядом с ней.
Бабушке из первой истории, видимо, никто не покупает мяса, морозилка простаивает)