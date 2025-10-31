16 человек чуть не поседели от страха, а потом со смехом выдохнули: «Фух, пронесло!»

Был у меня случай, но никакой мистики. Я сидел читал в комнате, а брат за компом играл. Потом он прошёл мимо на балкон курить. Я это видел. Сижу, читаю дальше и тут слышу шаги, с балкона кто-то идёт. А живём мы на втором этаже. Я подумал кто-то пробрался. И тут как нахлынул страх. И вроде я в глубине мозгов понимаю что это брат идёт, а пошевелиться даже не могу. Какое-то странное оцепенение. А страх то всё сильнее и шаги всё ближе. Мне кажется я даже дышать перестал. И смог пошевелиться только когда он уже вошёл. Не знаю, что это было и почему я ничего не предпринял.