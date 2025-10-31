Помню, училась заочно, сессия почти месяц. Приехала домой, легли спать. Среди сна чувствую, как на меня опустилась рука и обнимает, подтягивает так. Проснулась в ужасе)) Отвыкла от мужа за сессию 🤣🤣🤣
16 человек чуть не поседели от страха, а потом со смехом выдохнули: «Фух, пронесло!»
Иногда в жизни происходят такие вещи, что невольно поверишь во всякие ужастики и мистику. Но правду говорят: у страха глаза велики. Пользователи сети рассказали свои забавные истории о том, как приняли прозаичную реальность за монстров в шкафу.
- Купила духовку, временно поставила ее посреди кухни и для проверки работоспособности решила потушить в ней овощи. Сама сижу рядом и чем-то занимаюсь, периодически поглядывая на экран телевизора, где показывают фильм «Звонок». Доходит сюжет до момента, где из колодца выползает девочка, а из бытовых приборов начинает литься вода. И вдруг слышу: «Кап, кап, кап». Смотрю на духовку, из нее капает вода! Волосы дыбом! К духовке подведен только электрический шнур. А вода продолжает капать! А в телевизоре лезет девочка! И там тоже отовсюду капает! Жуть. Потом дошло, что это конденсат от приготовления овощей. Больше фильмов ужасов не боюсь. © Galina Sineokay / ADME
- Однажды в детстве посмотрела какую-то страшилку. Через пару дней маме на день рождения подарили большую коллекционную фарфоровую куклу. С этого дня я даже пройти мимо комнаты, где она стояла, боялась, не говоря о том, чтобы спокойно спать или оставаться дома одной. Мама долго не могла понять, что со мной случилось, пока я не созналась, что именно меня так беспокоит. На следующий день этой куклы не было. Спасибо маме! А у меня до сих пор от фарфоровых кукол мурашки. © Подслушано / Ideer
- Мне часто снился один и тот же сон: как я бреду по туннелям, которые то сходятся, то поворачивают, эскалаторы там же были. Ну снится и снится. Пока я не оказалась на одной станции метро в столице, в переходе между ветками. И тут меня накрыло: я поняла, что видела это место во сне, это один из тех коридоров! Ощущения непередаваемые, когда не понимаешь, где сон, а где явь. Закончилось, правда, прозаично: поделилась историей с мамой, и оказалось, что в моем раннем детстве мы были в этом городе и ездили на метро. И эта поездка так причудливо отложилась в памяти. © Эля / ADME
- Живу у своего парня. В квартире, помимо нас, живут родители и 86-летняя бабушка. Родители почти все время на даче, и мы живем втроем. Все хорошо, бабушка как бабушка. Только вот у нее на старости лет очень сильное и громкое дыхание. И ходить ей сложно, поэтому шаркает тапками по полу. Все бы ничего, но я слишком впечатлительный и мнительный человек и с детства смотрю ужастики. Когда мы с ней встречаемся ночью в очень темном коридоре, мне безумно страшно. © Подслушано / Ideer
- В детстве произошел со мной случай, после которого я спокойно смотрю любые ужастики. Спала я с родителями в одной комнате. И вот глубокая ночь, мама с папой спят в своих постелях, я лежу, никак не могу уснуть. Вдруг слышу шаги в соседней комнате, дверь со скрипом открывается, и на пороге появляется Баба Яга с сумочкой на плече. У меня душа в пятки, а она наклоняется ко мне и говорит: «Ты почему не спишь?» После этого я закрылась одеялом с головой, что было дальше — не помню. Впоследствии выяснилось, что это мой папа был: он футбол смотрел допоздна, шел в шлепках и с полотенцем на плече. Наклонился ко мне, а у меня глаза открыты, ну он и поинтересовался, почему я не сплю. С тех пор спала я исключительно с подоткнутым со всех сторон одеялом, включая голову, и засыпала под утро, когда свет в окошке появлялся. © Подслушано / Ideer
- Сходили с парнем на ужастик. Выбрали ночной сеанс, который закончился за полночь. Молодой человек подвез меня до подъезда, мы попрощались, и он уехал, как только я дошла до двери. Зайдя в подъезд, поняла, что в доме отключено электричество, телефон, как назло, сел, а живу я на 12 этаже. Это были самые жуткие полчаса в моей жизни. 12 этажей в кромешной темноте и на каблуках, туфли снять было страшно, так как битое стекло у нас на площадках не редкость. С тех пор ужасы не смотрю и сплю со светом. © Подслушано / Ideer
- Я ненавижу покупать своему ребенку шарики с гелием. Они и так мне почему-то не нравятся, да еще и стоят дорого. Потом дети, наигравшись, забивают на шарик, который еще несколько дней сдувается, постепенно опускаясь все ближе к полу, вздрагивая при малейших колебаниях воздуха. Как-то раз жена и дочь все-таки уговорили меня купить такой шарик — надувную голову клоуна. Я смотрел ужастик «Оно», где главный злодей — клоун. Даже посмотрев картинки, несведущий может испугаться. Дите мое, придя домой и благополучно бросив шарик под потолком, пошло по своим делам. Через сутки где-то в два часа ночи мне не спалось, и я пошел гулять по темной квартире. А хожу я довольно быстро, поэтому за мной всегда тянется легкий ветерок. Шарик, видимо, тоже это заметил и бесшумно поплыл за мной (к этому времени он уже немного сдулся и летал примерно на уровне моей головы). По неведомой причине я остановился, обернулся... и увидел его! Я не знаю, почему тогда не упал в обморок от ужаса или хотя бы не закричал. В темной квартире внезапно встретить персонажа почти всех своих кошмаров. Я отпрыгнул назад на метр и только потом осмыслил суть происходящего. Но вместо оглушительного ржача из меня вырвался только судорожный кашель, от которого проснулась жена. © Подслушано / Ideer
- Лег как-то спать после тяжелого дня. Чувствую — уже засыпаю. В этот момент слышу, что кто-то стучится в дверь. Я сначала не стал даже дергаться, да и к тому же было слишком лень. Потом стучали намного сильнее, и при этом кричали «на помощь». Даже немного испугался. Подхожу к двери, смотрю в глазок, а там два мужика что-то не поделили, причем один из них машет палкой копченой колбасы. Вышел, стал успокаивать их, вышла соседка, и мигом те двое убежали. Оказалось, это были ее кавалеры. © Подслушано / Ideer
- Сидели всей семьей смотрели ужастик. Свет горел только в коридоре, между залом и столовой. Тут папа встает и говорит, что идет выпить таблетки. Свет в коридоре выключил, но никто не придал этому значения. И тут на одном из волнующих моментов раздается пугающий крик. Папа специально выключил свет, подполз к креслу, где сидела мама, и напугал ее. Сначала все заорали, потом ржали, как кони. Кроме мамы, которая бранилась, как сапожник. © Подслушано / Ideer
- С мужем не верим в мистику, поэтому ужастики особо нас не впечатляют. Но как-то после похода в кино осталось неприятное ощущение. Возвращаемся ночью домой после сеанса. А дом стоит почти вплотную к соседскому дому. Проходим этот закоулок, а там стоит женщина, и ее лицо освещает свет от экрана телефона! Мы чуть в обморок не рухнули. Заорали и быстро поскакали домой. Ужасы еще долго смотреть не будем. © Подслушано / Ideer
- Ночью проснулась от дикого вопля мужа. Смотрю — он встает и убегает на кухню. Вскакиваю и с выпученными глазами за ним. Захожу — муж прячется в углу. Говорит: «Он ушел?» Мое состояние после этой фразы не описать. А потом вдруг пришла к выводу, что это был сон. Приснился ему мужик в шляпе, который смотрел из-за дверей, как мы спим. © Подслушано / Ideer
- Решили с друзьями посмотреть ужастики на проекторе. Шторы плохо затемняли комнату от дневного света, и мы прикрыли окно, прислонив к нему надувной матрас. Сами вчетвером разлеглись на диване под этим самым окном. В самый страшный кульминационный момент, когда нагнетающая, щекочущая нервы музыка почти достигла пика, а на экране резко появилось нечто ужасное, нас накрыло упавшим матрасом. Визжали и мы, и чудовище из ужастика, и наш испуганный пес. © Подслушано / Ideer
- Гроза, ночь, с парнем смотрим ужастик, квартира в два этажа, на втором ремонт. По потолку летит тень туда-обратно. Я сразу под одеяло, воплю оттуда. Мой тоже испугался, говорит: «Это птица». Врубили свет, нашли маленькую милую летучую мышь под ботинками, похожую на мопса. Посадили в банку, разглядели, удостоверились, что она тоже испугалась, и отпустили. © Подслушано / Ideer
- Ночью чуть не заледенела от страха. Мне на лицо села муха, я ее решила согнать, и тут чувствую, как на лицо прилетает что-то теплое, бьет по носу и падает рядом. Я открываю глаза, не могу понять, что за фигня. Подумала, может, со шкафа что упало. Шарю по кровати в поисках мобильника, чтобы включить фонарик, и натыкаюсь на руку! Я только секунд через 10 поняла, что это моя рука, которую я отлежала и которой пыталась согнать муху. Я за это время все ужастики вспомнила! © Подслушано / Ideer
- Проснулась как-то ночью от удара в дверь. Глянула в глазок — никого. Открыть не решилась, мужа дома нет. Утром смотрю — с наружной стороны две вмятины, будто от рогов. Я со страху уже в чертей поверила. А через месяц узнала, что в ту ночь сосед велик тащил и припечатал руль об нашу дверь. © Мамдаринка / VK
- Живу один. Как-то проснулся среди ночи от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Открываю глаза — стоит девочка в белом платьице, лицо в саже. Шепчет: «Дядя, помоги мне». Все один в один как в фильмах ужасов! А через минуту до меня дошло, что у меня сестра с племяшкой вчера заночевали. Эта красавица пошла на кухню за водичкой, свернула там горшок с цветком и не нашла ничего лучше, чем прийти за помощью ко мне. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Был у меня случай, но никакой мистики. Я сидел читал в комнате, а брат за компом играл. Потом он прошёл мимо на балкон курить. Я это видел. Сижу, читаю дальше и тут слышу шаги, с балкона кто-то идёт. А живём мы на втором этаже. Я подумал кто-то пробрался. И тут как нахлынул страх. И вроде я в глубине мозгов понимаю что это брат идёт, а пошевелиться даже не могу. Какое-то странное оцепенение. А страх то всё сильнее и шаги всё ближе. Мне кажется я даже дышать перестал. И смог пошевелиться только когда он уже вошёл. Не знаю, что это было и почему я ничего не предпринял.
Был один случай, но испугалась не я. В начале 90-х, когда сын был маленьким, очень он любил гелевые шары, которые я ему покупала, когда гуляла с ним. Вот как-то зимой в мороз купила я этот шарик, мы с ним погуляли и сели в троллейбус. В транспорте от тепла шарик лопнул с громким звуком, напугав пассажиров (вспомните криминальную обстановку в те годы). Но гелевые шарики сыну покупала ещё долго после этого - шли домой пешком, а уж дома они или лопались, или долго висели под потолком.
Пошли поздним вечером пройтись. Вдруг над подстриженной зелёной изгородью поднимается что-то круглое, белесое. Мы как к земле приросли и взвизгнули в унисон с мужем. А вот не надо было перед этим смотреть фильм про куклу Чаки!