16 человек, для которых покупка и продажа вещей в интернете стала еще тем испытанием
Народное творчество
1 минута назад
Многие из нас сталкивались с необходимостью продавать и покупать товары на специальных сайтах. И в этом, казалось бы, будничном процессе, порой случается такое, что сложно в сети об этом не поведать.
- Жена продавала перед Новым годом шубу. Ее без торга забрала какая-то женщина. А уже после праздников, дней через 10 жене позвонил муж той дамы, мол, шуба не подходит, отдайте деньги. Она отказалась. Типа, вы праздники отгуляли, покрасовались и решили назад вернуть? И тут он ей говорит: «Девочка, да ты хоть знаешь, кто я такой?», и называет серьезную контору. А она не растерялась и спокойно ответила, что сейчас записывает их разговор и пишет заявление в контору, которая находиться чуть повыше, об угрозах со стороны сотрудника такой-то службы. На что дядечка очень оперативно решил прервать беседу. Но перезвонил через несколько часов, извинился и сказал, что жена настояла на звонке. Вот что это было, спрашивается? © agentJeen / Pikabu
- Продавала журнальный столик, и на одной из фоток на столе сидела моя кошка, чтобы привлечь аудиторию. И мне написал парень, который намеревался купить у меня кошку. Он никак не хотел понять, что кошка не продается. Наконец сказал, что если кошка привыкла к столу и ей это поможет в новом доме, то он вместе с ней и стол купит. Потом он смирился с тем, что кошку я не отдам, но долго общался со мной на «котовью» тему, спрашивал, что за порода, где такую взять, про своих котов рассказывал. © Elean / ADME
- Я как-то электрокачели продавала. Приехал мужчина с мамой, они их посмотрели, оплатили, забрали. А через пару дней мне пишет его супруга, мол, все отлично, но я хочу их вернуть. Потому что, оказывается, ребенок в качелях не засыпает автоматически. © Варвара Король / ADME
- Я сомневалась, надо ли мне с этим связываться, но в итоге продала недавно детскую коляску. Она всего 9 месяцев использовалась, но я захотела купить уже только прогулочную, легче и компактнее. Почти сразу у меня ее купили, но до этого успела позвонить женщина и предложила ей эту коляску отдать бесплатно. Сказала, что раз у меня есть деньги на такие дорогие коляски, значит, и подарить ее я могу. Логика отличная. © Алина / ADME
- Продавали мы диван. Он был в хорошем состоянии, но уж очень громоздкий. И вот пишет нам одна женщина, говорит, продайте за столько-то. Мы ей отказали. Она просит адрес, мы ей снова объясняем, что не можем продать за ту сумму, которую она предлагает. Она проигнорировала наше сообщение и уже прямо потребовала наш адрес. Мол, я все равно приеду и заберу этот диван по этой цене. Не на тех наехала. Мы ее просто заблокировали. © Elif Doğan / ADME
- Хотела завести хомячка. Нашла объявление, где какая-то женщина их бесплатно отдавала. Когда я приехала к ней домой, увидела, что там несколько клеток, и все заполнены хомяками. Оказалось, сначала у нее было 2 или 3 зверька. Но потом беременная самка сбежала, и они начали размножаться в ее стенах, как грызуны. В доме у этой женщины было около 100 хомяков — в стенах, под диваном. Она не представляла, как справиться с проблемой. Я дала ей номер телефона службы спасения мелких животных, и они забрали всех хомяков. А сама я взяла двух. © grasshopper_jo / Reddit
- Выставил на продажу холодильник. Звонок: «Готов завтра вечером забрать, зовут меня Эльдар». Ну хорошо, договорились. Жду. На следующий день утром звонок: «Готовы забрать холодильник, мы от Эльдара, рядом оказались». Ну раз вы от него, приходите. Зашли, деньги мне, холодильник им, все довольны. Через 2 часа звонок: «Это Эльдар, у нас все в силе?» И я впадаю в недоумение. Говорю, так и так, от вас пришли двое, забрали. Нет, говорит, никого и никуда я не посылал, никому ничего не говорил. Было немного неловко, все-таки договоренность есть договоренность. Извинился. Потом долго думал, с чего вдруг такое невероятное совпадение. То ли мистика, то ли я чего-то не знаю. © Folkrocker / Pikabu
- Мы с моей девушкой договорились купить диван у одной пары в довольно плохом районе. Диван реально оказался в хорошем состоянии. В магазине такой стоит $1200, а мы заплатили $500. Но когда я стал выносить одну из частей дивана, увидел, что по ней что-то ползет. Парень-продавец быстренько это смахнул и посмотрел на меня испуганным взглядом. Короче говоря, оказалось, что диван просто кишел тараканами, и продавцы это знали. Когда я попросил вернуть деньги, они даже не сильно и сопротивлялись. © venomftr / Reddit
- Недавно решил продать свой старый телефон. Купил новый, лучше. И вот мы договорились с одной девушкой. Приезжает она, я показываю, все работает. И тут мне позвонили, я ответил, что занят. А дальше с девушкой у нас произошел такой диалог:
— Ой, я хочу вот этот телефон.
И показывает на мой новый.
— У него и камера спереди есть, экран большой, как мне нравится. За $10 возьму, пожалуй.
А я его за $200 покупал.
— Это мой телефон, и он не продается.
— Ну ладно, $20, а себе вот этот возьмите, идет?
Показывает на тот, что продаю.
— Девушка, нет, я его не продаю.
— Ты хам и жлоб.
Бросает гневный взгляд, разворачивается и уходит. Я думал, такое только в анекдотах бывает. Телефон старый в итоге отнес в ближайшую скупку. © GreenCamel / Pikabu
- Пошел я покупать относительно редкую видеоигру. С девушкой, которая ее продавала, мы встретились на парковке у супермаркета. Она протянула мне коробку, я отдал ей $20. И тут я открываю коробку, а там ничего нет, она пустая. Потребовал свои деньги назад. А она сказала, что если я сейчас не уйду, то она устроит сцену, типа, я на нее напал. Я достал телефон и сделал вид, что все это снимаю (в моем телефоне тогда не было камеры). Она тут же начала притворяться, что я на нее напал. Но уже через минуту она поняла, насколько это нелепо, и вернула деньги. © Tapeworms / Reddit
- Выставили велосипеды на продажу. 2 сразу ушли, а третий никак. Торговаться не хотим, он стоит и есть не просит. И вот приходит сообщение:
— А сколько вы еще будете велосипед продавать?
— Пока не купят.
— То есть в следующем году еще будете?
— Скорее всего, да.
И подумалось, что какой-то человек копит на велосипед, который пока не может себе купить.
Объявление висит, уже трем отказали, типа, цепь менять надо и рам нет. Ждем весны. Если этот человек напишет, с удовольствием вручим со скидкой и приятным презентом. © lowkick / ADME
- Продавала коляску. После одного ребенка, в идеальном состоянии, с ценой не зверствовала. Несколько раз писали, чтобы отдала за шоколадку. Но одни люди добили: многодетная семья, мол, подарите коляску, но не просто, а, цитирую: «Еще вещичек добавьте, ведь у вас же точно остались. Если согласны, то сейчас скину адрес, куда привезти нужно». Короче, не продала я коляску. © Рина / ADME
- Распродавала вещи из-за переезда. Времени не было, предложила одной интересующейся скидку. Сразу написала, что если не купит, отдам вещи в благотворительный магазин. Так мадам сразу такая: «О, тогда я заберу, вы же все равно в магазин отдадите просто так». Но я не люблю наглых и на «бесплатно».. Поэтому отдала в благотворительность. Там продадут и деньги пойдут на помощь людям или животным, но не наглым теткам. © Flying Bird / ADME
А для тех, кому не хватило таких вот историй, у нас есть еще подборка.
Комментарии
Уведомления
О, моя история про «купили дорогую, можете себе позволить ее подарить»😅 до сих пор смеюсь с этого😂
-
-
Ответить
Похожее
Какими были ранние эскизы 16 наших любимых советских мультфильмов
Кино
6 лет назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
3 месяца назад
17 дерзких бабушек, которые отжигают покруче молодых
Народное творчество
1 год назад
14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках
Истории
3 месяца назад
17 доказательств того, что интеллект животных гораздо выше, чем мы привыкли думать
Животные
5 лет назад
15+ женщин, которым судьба подкинула натуральный сюрприз
Народное творчество
1 месяц назад
15+ случаев, когда денежный вопрос навел шума в семье
Истории
6 месяцев назад
16 объявлений и вывесок, которые могут запомниться надолго
Народное творчество
8 месяцев назад
16 жизненных историй о соседях, с которыми не соскучишься
Истории
7 месяцев назад
17 женщин показали, как они наводят красоту с помощью косметики
Народное творчество
8 месяцев назад
12 особенностей быта в Германии, которые выбьют почву из-под ног, если вы не местный
Путешествия
1 год назад
15+ историй о том, что общение с пожилыми людьми не всегда проходит гладко
Народное творчество
10 месяцев назад