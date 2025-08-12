16 человек, которые наконец-то открыли дверь в собственную квартиру и не могут сдержать эмоций

Мечта о собственном доме — одна из самых заветных для каждого из нас. И когда она наконец сбывается, это приносит невероятный прилив гордости, радости и облегчения. Мы собрали 15+ фотографий от людей, которые пережили этот момент. Эти снимки доказывают, что путь к своему дому полон трудностей, но финальная награда — самое настоящее счастье.

«Взял в ипотеку студию. С зарплаты нужно было оплачивать: съемное жилье, ипотеку, строительные материалы, зарплату рабочим»



«А получал я сущие гроши. Выкрутился таким образом: заказал стяжку пола и электрику. Купил унитаз, ванну. В свободное время сделал разводку из полипропилена. Положил надувной матрас и переехал.»

«Моей маме 68 лет, и она впервые купила квартиру»

«Новое здание в центре небольшого города и я живу всего в одном квартале от мамы. А женщины в ее семье доживают до 98 лет, так что, может быть, она даже успеет выплатить ипотеку. Она так счастлива. А это значит, что я тоже счастлив.»

О боже, у меня перехватило дыхание! © WhatEngAmI / Reddit

«Четыре года считал каждую копейку и на всем экономил, чтобы купить эту квартиру»

Чувак, мне 50. И в молодости я бы все за такую отдала. © SparklyRoniPony / Reddit

«Мне 29 и я купила этот домик. Только для меня и моей кошки!»

«Наконец-то закончил стройку-ремонт и переехал в свой дом, маленький модульный каркасный дом»

«А вот так вот я жил в своей квартире. Скоро ремонт наконец-то доделаю»

«Я купил квартиру, в ипотеку, конечно. Жил в общаге 3 года, копил на первый взнос, так ждал переезда, предвкушал, а тут что-то даже распаковать вещи сил нет»

«Как будто переступил порог, поставил „чек“ в голове и сдулся. Порадуйтесь за меня, пожалуйста, а то у меня не получается.»

«В 2013 году я взял ипотеку. В прошлом году я полностью погасил долг и теперь у меня нет никаких долгов, зато есть этот прекрасный дом»

«Наконец-то! Сегодня мы закрыли сделку по покупке нашего первого дома! 3 спальни, 2 ванные комнаты, 22 акра земли, недостроенный подвал»

«Мы купили квартиру на Гавайях!»

«Первая ночь в своей первой собственной квартире. Огромное желание поделиться своим счастьем с миром»

«Вспомнился первый день в новой квартире: столовые приборы привез, а посуду нет»

© Zuzamod / Рikabu Feline 30 минут назад "Эмигрант Фалькович вывез из России огромное количество сувениров. А вот обычной посуды не захватил. В результате семейство Фальковичей долго ело куриный бульон из палехских шкатулок" Сергей Довлатов - - Ответить

«И плита еще не подключена. Да и кухня не собрана. Зато какой кайф навернуть лапшички в своих новых владениях.»

«Мы с моей невестой купили наш первый дом!»

«Мы и наш 15-дневный сын въехали в нашу квартиру в Нью-Йорке»

«Первое утро в своей собственной квартире⁠⁠. Восторг поймет только тот, кто сам испытал»

«А вот мое первое утро в своей квартире 3 года назад. За окном февраль, шторы купил ближе к лету»

«Вместо будильника, в прямом смысле слова просыпался с первыми лучами солнца. Чтобы быть счастливым этого матраса было достаточно.»

