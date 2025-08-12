Неплохо так устроился. Для мужика что главное? Диван и телевизор. Остальное по-миниму. Мне нравится.
16 человек, которые наконец-то открыли дверь в собственную квартиру и не могут сдержать эмоций
Мечта о собственном доме — одна из самых заветных для каждого из нас. И когда она наконец сбывается, это приносит невероятный прилив гордости, радости и облегчения. Мы собрали 15+ фотографий от людей, которые пережили этот момент. Эти снимки доказывают, что путь к своему дому полон трудностей, но финальная награда — самое настоящее счастье.
«Взял в ипотеку студию. С зарплаты нужно было оплачивать: съемное жилье, ипотеку, строительные материалы, зарплату рабочим»
«А получал я сущие гроши. Выкрутился таким образом: заказал стяжку пола и электрику. Купил унитаз, ванну. В свободное время сделал разводку из полипропилена. Положил надувной матрас и переехал.»
«Моей маме 68 лет, и она впервые купила квартиру»
Выглядит, как студия - кухня и спальня в одном помещении. Надеюсь, что хоть туалет за закрытой дверью.
«Новое здание в центре небольшого города и я живу всего в одном квартале от мамы. А женщины в ее семье доживают до 98 лет, так что, может быть, она даже успеет выплатить ипотеку. Она так счастлива. А это значит, что я тоже счастлив.»
- О боже, у меня перехватило дыхание! © WhatEngAmI / Reddit
«Четыре года считал каждую копейку и на всем экономил, чтобы купить эту квартиру»
- Чувак, мне 50. И в молодости я бы все за такую отдала. © SparklyRoniPony / Reddit
«Мне 29 и я купила этот домик. Только для меня и моей кошки!»
Блииин! Если б у меня в 29 была только кошка, я б с радостью купила себе такой же домик.
«Наконец-то закончил стройку-ремонт и переехал в свой дом, маленький модульный каркасный дом»
«А вот так вот я жил в своей квартире. Скоро ремонт наконец-то доделаю»
«Я купил квартиру, в ипотеку, конечно. Жил в общаге 3 года, копил на первый взнос, так ждал переезда, предвкушал, а тут что-то даже распаковать вещи сил нет»
Стресс со знаком плюс, все равно стресс. От него тоже можно обессилеть
«Как будто переступил порог, поставил „чек“ в голове и сдулся. Порадуйтесь за меня, пожалуйста, а то у меня не получается.»
«В 2013 году я взял ипотеку. В прошлом году я полностью погасил долг и теперь у меня нет никаких долгов, зато есть этот прекрасный дом»
«Наконец-то! Сегодня мы закрыли сделку по покупке нашего первого дома! 3 спальни, 2 ванные комнаты, 22 акра земли, недостроенный подвал»
«Мы купили квартиру на Гавайях!»
«Первая ночь в своей первой собственной квартире. Огромное желание поделиться своим счастьем с миром»
«Вспомнился первый день в новой квартире: столовые приборы привез, а посуду нет»
"Эмигрант Фалькович вывез из России огромное количество сувениров. А вот обычной посуды не захватил. В результате семейство Фальковичей долго ело куриный бульон из палехских шкатулок" Сергей Довлатов
«И плита еще не подключена. Да и кухня не собрана. Зато какой кайф навернуть лапшички в своих новых владениях.»
«Мы с моей невестой купили наш первый дом!»
«Мы и наш 15-дневный сын въехали в нашу квартиру в Нью-Йорке»
«Первое утро в своей собственной квартире. Восторг поймет только тот, кто сам испытал»
«А вот мое первое утро в своей квартире 3 года назад. За окном февраль, шторы купил ближе к лету»
«Вместо будильника, в прямом смысле слова просыпался с первыми лучами солнца. Чтобы быть счастливым этого матраса было достаточно.»
Важно: эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
А вот еще подборочка фото от людей, которые на своем опыте узнали, что старые дома могут хранить множество секретов.
Комментарии
Блин, чтоб сделать разводку из ПП, нужны руки и инструменты, как минимум по склейке труб. Хорошо, если есть такая возможность...