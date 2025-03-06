16 человек просто помогли другим, а от результата выпали

ой детишки - да. нас как-то попросили поменяться с детишками, потому что они не могут сидеть у аварийного выхода во время взлёта и посадки. мы тоже офигели, когда эти детки встали
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Бывает, что просто помогаешь людям от чистого сердца: деньги одалживаешь, с трудным делом вместе разбираешься. Но некоторые люди почему-то не просто уверены, что так и должно быть, так еще и дальше наглеют и вообще садятся на шею.
ой детишки - да. нас как-то попросили поменяться с детишками, потому что они не могут сидеть у аварийного выхода во время взлёта и посадки. мы тоже офигели, когда эти детки встали
Надо было сначала деньги взять, а потом работу отдавать. Ну или пригрозить сливом - живо бы деньги нашлись.
А вот еще подборка историй про феерически наглых персонажей: