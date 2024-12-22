18 человек, которым вновь пришлось сесть за уроки и поделки к праздникам

Родителям, которые со светлой грустью вспоминают собственное детство, несказанно повезло. Ведь благодаря дочкам и сыночкам у них есть чудесная возможность окунуться в школьные и детсадовские будни, помогая, например, своим чадам с домашками и поделками. А если о поделке или уроках на завтра мамы и папы узнают в 10 вечера, то яркие эмоции обеспечены всей семье.