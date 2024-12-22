18 человек, которым вновь пришлось сесть за уроки и поделки к праздникам
Семья
17 часов назад
Родителям, которые со светлой грустью вспоминают собственное детство, несказанно повезло. Ведь благодаря дочкам и сыночкам у них есть чудесная возможность окунуться в школьные и детсадовские будни, помогая, например, своим чадам с домашками и поделками. А если о поделке или уроках на завтра мамы и папы узнают в 10 вечера, то яркие эмоции обеспечены всей семье.
- Собирала наша классная деньги нам на учебники. И вот учебники куплены, но сумма вышла меньше той, что сдали родители. На родсобрании моя мама не утерпела и спрашивает училку: «А куда остальные деньги пошли?» Та без стеснения заявляет: «Я на остатки купила учебники своему сыну», мама в шоке, остальные родители тоже. После этого деньги, конечно, не вернули, но больше никто ничего не сдавал.© Палата № 6 / VK
- В детстве папа всегда делал за меня поделки, потому что у меня руки росли не из того места. Теперь я сам папа третьеклассника. В общем, пап, прости. Я только сейчас понял, разрисовывая планеты из папье-маше, как тебе нелегко приходилось. © Не все поймут / VK
- Дочкам 10 лет и 3 года. Как-то почитала им на ночь и пошла спать в другую комнату, только легла, а старшая: «Мамааа, забыла тебе сказать, нужно фартук и нарукавники сшить к завтрашнему дню». У меня аж рот открылся, говорю: «Есть новый комплект — фартук и прихватки, неси его в школу завтра». Самое интересное, что в тот день еще трое детей принесли такие же наборы. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- В детстве уроки обычно мне помогала делать мама — она была отличницей, в отличие от папы, и хорошо объясняла материал. Но как-то мне нужно было подготовиться к контрольной по истории, а мама задерживалась на работе. Попросил папу. Приходит мама домой и глазам своим не верит: мы с папой сидим на кухне и сочиняем рэп по теме, которая будет на контрольной. Запоминать таким способом гораздо веселее и проще. Написал ее на 5 и до сих пор, если нужно что-то запомнить, пользуюсь этим лайфхаком. Папа не был отличником, но зато всегда был изобретательным. © Не все поймут / VK
- Дочь в 3 классе решила поучаствовать в конкурсе новогодних рисунков. Вспомнила об этом накануне вечером. И вот начала она рисовать, я решила помочь. Просидели почти до часу ночи. Получился всем рисункам рисунок. В результате дочь на следующий день приносит его обратно. Не приняли на конкурс из-за того, что сделан он был в формате А4, а надо было А3. Слез было море. © Шахерезада Ивановна / Dzen
- Когда дочь в школе готовилась к экзамену по физике, я развесила цветные листочки с формулами по всему дому. Потом сняла и забыла об этом. Этим летом она сдавала экзамен по физике в универе. Рассказала, что ей задали дополнительный вопрос, и она легко ответила, так как «эта формула в туалете висела, я из туалета лучше всего запомнила». © Fiaj / Pikabu
- В садик попросили принести поделку на выставку «Мастерская Деда Мороза». И вот 12 ночи, дома все спят. Я решила сделать что-нибудь простое и побыстрей — елку из фетра. Итог: после 7 часов работы голова гудит, спать хочется зверски. А дочка увидела мое творение и выдала: «Ух ты, какая она страшненькая!» Это провал... © Палата № 6 / VK
- Недавно нашла свой дневник. Мне сложно было в школе, я плохо училась, хоть и старалась. Перелистывала этот раритет и увидела замечание от учительницы: «Ваша дочь не хочет учиться и ничего не знает». Снизу ответ от моего папы: «И что мне сделать? Мы для этого и отправили ее в школу!» Поэтому, наверное, папа ни разу и не ходил на родительские собрания. © Не все поймут / VK
- Собака разорвала дочкино домашнее задание. Дочь сначала расплакалась, а потом собралась, взяла камеру и стала записывать собачье «чистосердечное признание». Наставила на нее лампу, показала улики — разорванную тетрадь, сказала, что у нее есть свидетели, и что она не отвертится. Собака была в шоке, но искренне завыла под конец процесса. Раскаивается. © Не все поймут / VK
- В началке старший сын не помнил и не хотел помнить все эти странные задания. Сообщает, что завтра надо принести игрушку подвижную на крестовине, типа кукольный театр. Муж соорудил крестовинку, я полночи шила из подстежки для куртки зайца. Машинки не было, все руками. Получилось мило, самой понравилось, ручки, ножки, все подвижно, соразмерное. Пришел, говорит, что три с двумя минусами. Надо было только голову зайца на крестовинке, без всяких ручек-ножек, тела. © Галина Игнатова / Dzen
- Сын учился во втором классе. Рассказал однокашникам, откуда появляются дети. На тот момент он знал только, что либо разрезают живот маме, либо ребенок сам вылезает. Этого хватило — меня вызвали в школу. Когда учительница начала ругаться, я спросила ее: «А вы каким-то другим способом на свет появились?» С тех пор меня в школу не вызывают. © Подслушано / Ideer
- Классная позвонила с вопросами, мол, все ли хорошо в семье, нормально ли ребенок питается? Дело в том, что накануне дети писали сочинение о дне рождения. Ну наш и написал: «Это мой самый любимый день. Собирается вся семья, и в центре огромного стола у нас стоит картошка в мундире». Он понятия не имел, что такое картофель в мундире, но решил, что это крутое блюдо, раз звучит так эпично. © v.tatarsky / Pikabu
- Сыну в гимназии к уроку нa тему: «Почему осенью листья меняют свой цвет» нужны были листья. В ту осень у нас в Заполярье рано выпал снег, и я уже поздно вечером откапывала эти листья из-подо льда, мыла и сушила феном. © Ольга Курпякова / ADME
- В 1983 году, во 2-м классе, нам учительница задала сделать 2 альбома с образцами тканей и бумаги. И тут моя мама, как теперь модно говорить, «поймала вайб» — она закончила торговый техникум по специальности «товаровед промышленных товаров», очень любила шить и на работе имела доступ к многочисленным образцам товаров. Звезды сошлись. В итоге у меня было два самодельных альбома с картонными листами, на которые аккуратными прямоугольниками были приклеены образцы материалов с моими корявыми подписями. Самым впечатляющим было количество образцов: тканей было порядка сотни видов, бумаги и картона — поменьше, два или три десятка. © Андрей Свиридов / Dzen
- Сын пошел в этом году в первый класс. И вот принес свою первую пятерку в жизни. Хвастается и спрашивает: «Мам, а угадай, за что!» Я перебрала все варианты: за пропись, за старания, за математику, за физкультуру, за поделку — ничего не подошло. Оказалось, что пятерку поставили за то, что он всю порцию в столовой съел. © Мамдаринка / VK
- Решила помочь младшей сестре с домашним заданием по математике. Открыла его, там какая-то задача легонькая про яблоки. Решила ее за 5 минут и стала настоящим героем для сестренки. Вот только через пару дней она пришла грустная домой, потому что получила за него двойку. Ее еще и мама заругала. А мне даже признаться стыдно было, что это я помогала, ибо не решить задачку для четвертого класса — полный позор. © Карамель / VK
- Говорила мне когда-то мама, что школа нужна для того, чтобы потом своим детям помогать делать домашку и не позориться. Я ей не верила, думала, мол, какие дети, мне еще очень рано. А время летит невероятно быстро, и вот у меня уже своя дочь, которая просит помочь с домашними заданиями. Даже с интернетом это все равно не простая задачка... Вчера в восемь вечера села помогать, в десять отправила дочь спать, а сама до двух ночи пыталась решить. Так и не смогла. Пришлось утром звонить подруге, у которой сын одного возраста с моей дочкой, просить помочь. А это всего лишь третий класс. Что будет дальше? © Мамдаринка / VK
- Задали дочке поделку в садик делать. Пыхтели мы над ней три дня всей семьей. И вот вечером иду с работы и думаю, какая дочка сегодня счастливая будет, поделка-то супер получилась! Забираю дочку, а она в слезах: «Мамочка, мою поделку так хвалили, так хвалили! Но почему же мне за нее приз никакой не дали?» © Карамель / VK
Комментарии
Уведомления
Походу родители сами не наигрались, раз вместо своих детей делают домашнее задание. Да еще хвастают этим в интернете или возмущаются, почему не "5".
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Интересно где остальные дети добывали образцы тканей для альбома, вырезали из одежды? Думаю некоторые родители не очень обрадовались хорошим оценкам
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