Теперь я помогаю своему ребенку с домашкой в школу

Родители делятся на два лагеря. В первом — те, кто старается контролировать, как их дети справляются с уроками. Во втором — родители, считающие домашку исключительно зоной ответственности детей. Наша героиня побывала в обоих лагерях и теперь рассказывает, почему в итоге выбрала первый.

А в бонусе порция комичных историй от родителей, которые тоже в какой-то момент решили: пора бы посмотреть, что там вообще дети в школе делают.

Когда я только повела свою дочь в первый класс, была уверена: ни под каким соусом не одобрю, чтобы мы с отцом помогали ей делать домашку. В конце концов, учится она, а мы свое уже отучились. Помню, что мои родители работали с утра до глубокого вечера. Им некогда было нянчиться со мной и тратить драгоценные часы отдыха на то, чтобы вспомнить уравнения по математике или формулы по физике. И ничего, нормально выросла: на пятерки-четверки выучилась, институт окончила. Такая у меня была логика. Но я не учитывала тот факт, что мне еще и крупно повезло: все предметы я прекрасно понимала сама. У дочери же дела обстояли по-другому. В началке у нее возникли проблемы — внимание! — с изо. Рисовать она у меня категорически не умела. Ее навыки были на уровне «палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек». Но кого это волновало? Как сейчас помню: училка по изо требует рисунки, как в художке. Завалила тройками. Думаю: надо спасать дочь. Несколько рисунков сделала за нее. Сдали — фух, вроде 4.

Прихожу через пару недель в школу. Так эта училка выцепила меня, подкатила и с лукавой улыбочкой выдала: «Неужели записали ребенка в кружок рисования? Наконец-то. Рисунки ее сносные стали, но все равно пока до пятерки не дотягивают. Уж пусть старается в кружке». Я остолбенела от таких заяв. В кружок, кстати, я потом дочь отвела. Подумала: ведь не буду же я до 7 класса за нее рисовать. Но рисование ей категорически не нравилось. Она, конечно, старалась, все задания в кружке выполняла, но без энтузиазма и особых успехов. Тройки в журнале разбавились четверками, но дочь все равно приходила расстроенная всякий раз после изо в школе. Ведь у кого-то же получались очень красивые рисунки, а у моей — шедевр примитивизма. Только никто в школе ее искусство наравне с великими почему-то не хотел ставить. Учитель и даже некоторые ученики смотрели на мою дочь с усмешкой. После такого у нее только падала самооценка. Вот тогда для меня случился первый звоночек. Я совершенно не хотела, чтобы моя дочь стала объектом насмешек. Признаться честно, изо в моем сознании не выглядело сильно важным предметом. Кому реально надо, запишется в художественную школу. А в обычной школе уровень преподавания, мягко говоря, не настолько хорош, чтобы ребенок, имея по всем остальным предметам пятерки, так мотал себе нервы. Решила: уж лучше помогу здесь дочери, чтобы у нее не пропала мотивация учиться. С тех пор все рисунки рисовала вместе с ней. Потихоньку, но мы вытянули предмет на 4-5, а над дочерью перестали смеяться.

Казалось, на этом моя помощь — все. Но нет. Закончилась началка, и проблемы посыпались друг за другом. В пятом классе моя не понимала какие-то темы по алгебре, а в седьмом начались дикие проблемы с физикой. И ведь всегда дочка старалась слушать на уроке, учить все вовремя, но все равно материал поддавался с трудом. Я наблюдала за всем со стороны. Старалась, конечно, подбадривать, не ругала за оценки. Но в какой-то момент дочь начала срываться из-за своих неудач в школе, часто плакала, однажды даже чуть учебник от негодования не порвала. Тут меня наконец как током прошибло. Эта ситуация уже была ненормальной. Так недалеко и до нервного истощения. В общем, я сдалась: решила подключиться к урокам по полной программе. Но для меня было важным сделать это правильно. Тут уже не изо: нарисовал, сдал и забыл. Это науки, в которых одна тема цеплялась за другую. Здесь важно было не просто сдать домашку, сделанную кем-то другим на пятерку — я должна была помочь дочке понять материал, который она не догнала в школе. Чтобы она могла легко делать задания и дальше осваивать программу. Я пошла в интернет штудировать советы педагогов и психологов. И моя позиция, что делать за ребенка уроки плохо, окончательно рассыпалась. Да, с одной стороны, мы демотивируем детей, когда выполняем их домашку. С другой — если абсолютно все взвалить на хрупкие плечи дитя, то можем выгребать потом такие последствия.

Во-первых, не всякий ребенок легко справляется с учебной нагрузкой. Даже старшеклассники могут не успевать за объяснениями учителя. Для маленьких учеников это еще сложнее. К тому же все дети в принципе по-разному въезжают в материал: кто-то понимает минут за 10, кому-то и двух уроков мало. Но учитель не может на это ориентироваться просто потому, что должен успеть пройти все запланированное по программе. Во-вторых, учеба — это большой стресс. Не все способны преодолевать трудности. От неуспевания за программой у детей могут возникнуть тревожность, снизиться самооценка. Весь этот негатив копится, и ребенок начинает чувствовать себя неудачником, что тоже только отталкивает от учебы и попыток понять материал. Прочитав все это, я сделала вывод: помогать ребенку с домашкой можно и даже нужно. Просто важно делать это правильно. Есть универсальные рекомендации — для тех, у чьих детей с учебой в целом порядок, но не всегда хватает мотивации. В таких случаях эксперты советуют выработать график отдыха и работы для своего чада, организовать удобное пространство для выполнения домашки, где ему никто не помешает. Также следует поощрять за труды и старания, а не только за оценки. И, безусловно, ребенок должен рассчитывать на вашу помощь. Но это не значит, что нужно стоять над ним, как Цербер, и контролировать каждый шаг. Уж тем более не стоит кричать и ругаться, если что-то не получается.

Я подумала: это все, конечно, прекрасно. Но что делать в тех ситуациях, когда ребенок плохо догоняет материал и не может двигаться дальше? Как балансировать на тонкой грани: помочь ребенку разобраться, но не сделать все за него? Оказалось, ничего зазорного в том, что я сяду с дочкой и разберу непонятый материал, нет. Можно даже вместе решать задачки. Эксперты советуют не злиться, если ребенок не понимает, не отнимать тетрадь и не делать самому. Лучше подтолкнуть к верному решению наводящими вопросами или доходчиво объяснить материал с помощью наглядных материалов: графиков, рисунков и так далее. Не откладывая в долгий ящик, уже в пятом классе стала практиковать рекомендации с дочкой. Поначалу было сложно. Дочь восприняла мою помощь как посягательство на ее независимость. Да и я тоже стала нервничать, срываться. Но постепенно мы обе остыли. Помню, однажды просидели над алгеброй чуть ли не до полуночи, разжевывая каждое непонятное правило. В итоге под конец действа дочка разобралась с задачами. А оценки потом выровнялись. Я была невероятно рада, что схема сработала. Да, я потратила целый вечер на уроки с ребенком. Но если бы я не решилась на этот шаг, то истрепала бы все нервы, причем не только себе, но и дочке. Зато после нашего занятия дочь вновь стала чувствовать себя увереннее, да и мотивация учиться вернулась. Сейчас дочь в 7 классе. Когда похожая история произошла с физикой, я сразу взяла быка за рога. Села с дочерью за уроки, разобралась, где у нее случился затык, и помогла ей вникнуть в предмет. И опять сработало! Так что теперь эксперименты над дочкой не провожу. Уж лучше на пару вечеров вспомнить свою школьную юность, чем наблюдать страдания ребенка.

Бонус: родители делятся, в какой момент решили, что пора браться за домашку детей

Задали по окружающему миру доклад. Дочка канючила: «Давай сделаем презентацию, как все!» А у нас ноутбук в ремонте, только на работе комп. Ну моя так рассказала, по старинке. Вечером звонок от училки. Поднимаю трубку, а та деловито заявляет: «Очень жаль, что вы не смогли дополнить доклад презентацией. Получилось не наглядно. Из-за этого только 4». А прикол в том, что всем остальным презентации делали мамы с папами. И если бы не эта мишура, у них были бы такие же обычные доклады, как в старые-добрые времена. Ну окей, раз теперь уже на слух никто не воспринимает, у нас с дочкой отработанная схема: она пишет доклад, я загоняю его в презентацию.

Дочке задали поделку на День матери. Хотел помочь ей. Но она ручками в бока уперлась: «Сама!» Ну, думаю, ладно. На следующий день принесла пятерку за поделку. Говорю: «Ну покажи, что там маме дарить будешь». Вытащила из рюкзака. Я аж слюной поперхнулся: там была большая открытка с кучей фотографий нашей мамы. Ну, как фотографий? Дочь везде только силуэт вырезала и наклеила на поделку. Кинулся за альбомом — а там большая часть снимков жены искромсана. Хорошо еще, что на ноутбуке есть копии. Меня только один вопрос волнует: как до такой идеи поделки учитель вообще додумался? Теперь контролирую весь этот творческий процесс тщательнее, а то так и до обоев доберемся.