16 доказательств того, что мир одежды без ярких историй не обходится
Все мы можем попадать в курьезные ситуации по разным причинам. И у наших сегодняшних героев все сложилось так, что сюжет их ярких историй крутится вокруг одежды. Мы решили не обходить эту тему стороной и сделать крутую подборку.
- Я часто ношу платья на тонких бретельках и кардиган с короткими рукавами. Думала, что это выглядит мило, но однажды мой парень совершенно неожиданно спросил: «Почему ты всегда одеваешься так, будто собираешься на школьные танцы?» Ну просто выбил ветер из моих парусов! © rosha267 / Reddit
- Мы с женой достаточно обеспеченные люди, поэтому можем позволить себе дорогие вещи. Например, последняя маечка жены обошлась нам в 3015 евро. Из них 15 евро — собственно маечка и 3000 евро — моя мастерская парковка в тесноте многоярусного паркинга магазина одежды.
- Дождь заставил меня искать убежище на ближайшем рынке. В ожидании конца полива я бродил между рядами. Наткнувшись на пятнадцатиметровый прилавок, я обратил внимание, что женская одежда составляет явное большинство — процентов этак с восемьдесят. Мило улыбаясь, чтобы было понятно, что вопрос мой шуточный, спрашиваю:
— Что же это за дискриминация такая, почему дамской одежды всегда намного больше?
На что получаю ответ с не менее очаровательной улыбкой:
— Ну так вы же, мужчины, носите пока само отваливаться не начнет!
Внешний вид моих джинсов не оставил мне шансов на контраргументы. © SmileHarlequiN / Pikabu
- Около двух лет назад устроилась на работу в школу. В первый день я была в милом профессиональном наряде: красная блузка с бантом, темно-синий кардиган и серая юбка. Шла из туалета, помахала дамам в одном из кабинетов. Смотрю, а они словно дар речи потеряли, даже брови подняли. Я продолжаю улыбаться и махать руками, а потом вижу в отражении, что я заправила юбку в нижнее белье! А там еще камеры были, так что все записалось! Остаток дня я провела, съеживаясь от мыслей об офисных сплетнях на эту тему. © Unknown author / Reddit
- Я был на свадьбе у друзей семьи, пришел в костюме. Вышел из машины, и он сразу же порвался прямо в промежности. К счастью, у меня был портфель, который я держал в руках, чтобы прикрыться, но, черт возьми, это было неловко. © The-breadman64 / Reddit
- Стою у сетевого магазина вечером, рядом три девушки, лет по 18, обсуждают проходящих мимо парней. Выходит парень, лет 30, с виду обычный: спортивные штаны, кроссовки, куртка. Девушки смеются, мол, нет, это не наш вариант. И тут парень садится в Porsche Cayenne, и одна из девушек такая: «А нет, вроде ничего так мужчина, можно было и познакомиться». © Prgbln / Pikabu
- Ох, сколько одежды мне в свое время покупали на вырост. Были всякие смешные ситуации, связанные с этим, но рекорд побила куртка, которую мне купили в 12 лет. И вот, мне перевалило за 30, а до нее я еще не доросла. Мать до сих пор не понимает, где были ее мозги в момент покупки.
- Была на работе, и все утро мое нижнее белье просто выводило меня из себя, настолько оно было неудобным. Пошла в ванную, чтобы посмотреть, в чем дело. Оно было задом наперед. И это были стринги. Как я это допустила? Понятия не имею. © trippindicular / Reddit
Про одежду навырост - пфф, я неисправимая шопоголичка, надпись SALE отключает у меня вообще все тормоза, постоянно брала детские вещи, если натыкалась н а дешевые хорошие, а в наличии только большие размеры )) Но обычно все равно хорошо получается, самый классный пример - дочери в 3-4 года купила пиджак размер 9-10 лет, да еще и в мальчиковском отделе. Подружка вообще не поняла прикола зачем) В итоге лет до 6 дочь его носила, закатав рукава и в качестве пальто оверсайз, очень красиво и стильно получилось! А потом в первые школьные годы уже как пиджак)
- Однажды рано утром за своим столом я услышала, как рядом несколько раз щелкнул степлер. Это была только что пришедшая коллега. По пути на работу она споткнулась, и ее юбка сильно порвалась сзади. А степлером она решила ее починить. © fluk3 / Reddit
- 14 февраля случай произошел. Был у девушки. Ее мама накрывает на стол. Подходит ее отец, сам топлес, смотрит на нас. Я в футболке Iron Maiden, дочь в халате, и жена в платье нарядном. Отец говорит: «Мдаа, что-то я не при парадном». Уходит, и потом возвращается в футболке Iron Maiden. © evro93 / Pikabu
- Сразу скажу, мне было не так уж стыдно за это. Я в прошлом году носила комбинезон с единорогом на работу. И моему начальнику было довольно трудно воспринимать меня всерьез. © Terytha / Reddit
- Я решила надеть симпатичные джинсы, которые были немного тесноваты, но делали мою фигуру более подчеркнутой. И только когда я вернулась домой, то поняла, что сзади на них большая трещина, и в таком виде я разгуливала по магазинам. К счастью, это было совсем недолго. © Unknown author / Reddit
- Собираюсь утром с двумя детьми. Пока одела их и себя, выходим на остановку. Ждем автобус, а я смотрю, все на нас уставились. Проверяю детям носы — чистые, осматриваю их — все в порядке. Тут женщина подходит и шепчет мне на ухо, что у меня свитер наизнанку. Модный в то время вязаный свитер с подплечниками. И вот эти самые подплечники у меня как погоны на плечах. © Марина Шестрякова
- Был случай на работе. Врач собиралась на работу в спешке, оделась как могла и побежала. Сразу в кабинет зайти не удалось — пациенты из всех щелей лезли. Она с разбегу снимает пальто и, не надев халата, начинает выписывать рецепты, ну и так далее. На пятом пациенте замечает, что что-то не так. Все очень тихо выходят из кабинета. Встала и обнаружила, что юбка с нее пропала. Долго соображала, где потеряла. Когда дошло, что просто не надела ее, смеялась от души. Так домой и пошла в халате. Мы ее пытали: а что мужу сказала? Представляете картину: жена с работы без юбки приходит. Она сказала, мол, муж тоже врач, все понял. © Жанна Исабекова
- Проходила мимо промоутера, раздающей рекламные буклеты в магазин одежды. Внезапно к ней подходит старик и как гаркнет: «Брак, да?» Она, немного обалдев, отвечает: «Нет, нормальная одежда, есть бренды». А мужик выбивает у нее из рук флаеры и орет: «Нормальным вещам реклама не нужна, значит, брак!» И уходит прочь, оставив девушку собирать буклеты по земле. © Подслушано / Ideer
- В поездки комплектуюсь по полной: мази, таблетки, одежда... Собирались с парнем к его родителям на пару дней. Взяла, как обычно, все. Парень ходит спокойный, а у меня кипиш — вдруг, что забыла. Спрашиваю: «Ты-то с собой что-нибудь брать собираешься?» Выдает: «Трусы мне положи». © Подслушано / Ideer
А статей на такую тему, как крутых обновок в шкафу — мало не бывает. Поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
В прошлую пятницу дочь меня вытащила na винтажный рынок одежды в центре Тель-Авива.
Такой секонд под открытым небом, золотое дно для хипстеров 😎
Ходим, смотрим - типа зыринг и щупинг, покупать я там ничего не хотела.
Висят настоящие шубы из каракуля и траченной временем лисы, ряды чОрных кожаных курток, будто снятых с братков 90-х, твидовые пиджаки, в которых еще лет 40 назад кто-то учился в Оксфорде... Небрезгливый человек со вкусом составил бы себе стильный гардероб 😉👌
Потом набрели na дядьку с коробочками разрозненной бижутерии, сваленной вперемешку. И вот тут я поняла, откуда любимые здешними авторами истории про цацки с брюликами/сапфирами/жемчугом, купленные за 5$. Некоторые колечки там хорошо посверкивали 🤩
В итоге я откопала одинокую клипсу с объемным тиснением, попробую делать ей узор в керамике)
Еду в маршрутке, замечаю непорядок в гардеробе у девушки. Пытаюсь тихо привлечь её внимание, в ответ громко и визгливо:у меня, вообще-то, парень есть. И со скуфами я не знакомлюсь, особенно в маршрутке. Тут уже я наа голос: раз мы по чесноку и наа громкой, то я просто хотел тихонько сказать, что у тебя ширинка не застегнута и красные труселя видно. Маршрутка в покот, девица наа улицу.
Когда дочка была подростком, был у нее парень, злой na язык. Купили мы ей добротные кожаные зимние сапоги, подошва высокая, теплые. Выходит она в них, а он возьми, да и спроси:"Это у тебя берцы что ли? "Больше дочь их не носила...Надела, когда родила сыночка, с коляской гулять🤣
Спрашиваю: «Ты-то с собой что-нибудь брать собираешься?» Выдает: «Трусы мне положи».
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Ну ващет ещё носки. А так, да, нормальная история сборов. У нас так же