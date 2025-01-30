16 доказательств того, что мир одежды без ярких историй не обходится

В прошлую пятницу дочь меня вытащила na винтажный рынок одежды в центре Тель-Авива.

Такой секонд под открытым небом, золотое дно для хипстеров 😎

Ходим, смотрим - типа зыринг и щупинг, покупать я там ничего не хотела.

Висят настоящие шубы из каракуля и траченной временем лисы, ряды чОрных кожаных курток, будто снятых с братков 90-х, твидовые пиджаки, в которых еще лет 40 назад кто-то учился в Оксфорде... Небрезгливый человек со вкусом составил бы себе стильный гардероб 😉👌

Потом набрели na дядьку с коробочками разрозненной бижутерии, сваленной вперемешку. И вот тут я поняла, откуда любимые здешними авторами истории про цацки с брюликами/сапфирами/жемчугом, купленные за 5$. Некоторые колечки там хорошо посверкивали 🤩

В итоге я откопала одинокую клипсу с объемным тиснением, попробую делать ей узор в керамике)