16 ехидных комментариев от тех, кто жаждет блеснуть остроумием, только повод дай
Народное творчество
32 минуты назад
Комментаторам из интернета лучше на зубок не попадаться: скажут, как отрежут. Им всегда есть что выдать на любую тему — хоть про лежание в ванне, хоть про лосины из лося, хоть про ГМО-арбузы. Почитайте только, что творят.
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Для создания этого материала был использован источник: 2pilotDrinkins / Pikabu
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Половина истории.в оригинале он позвал жену,та отобрала вместе с мешками наложенное,теток разогнала,еще и мужу за компанию влетело)
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