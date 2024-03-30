16 ехидных комментариев от тех, кто жаждет блеснуть остроумием, только повод дай

Народное творчество
32 минуты назад

Комментаторам из интернета лучше на зубок не попадаться: скажут, как отрежут. Им всегда есть что выдать на любую тему — хоть про лежание в ванне, хоть про лосины из лося, хоть про ГМО-арбузы. Почитайте только, что творят.

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Для создания этого материала был использован источник: 2pilotDrinkins / Pikabu

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Нина С
5 минут назад

Половина истории.в оригинале он позвал жену,та отобрала вместе с мешками наложенное,теток разогнала,еще и мужу за компанию влетело)

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