16 этикеток, над которыми можно похохотать от души

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2 часа назад

Покупая одежду, мы редко обращаем внимание на бирки — главное, чтобы вещь нравилась. Но когда возникает вопрос, как ее стирать, сразу тянемся к ярлычку, а там порой — не только инструкции, но и шутки, советы или даже цитаты от производителей. Бирки могут не только помочь с уходом, но и поднять настроение, так что не спешите их срезать — вдруг там спрятан повод улыбнуться.

«Внутренняя бирка на новой паре джинсов, которую я только что купил»

«Купил сегодня эту рубашку и посмотрел на бирку...»

Перевод: Никогда не бывает настолько жарко, чтобы снять свою футболку. Не будь одним из тех парней.

«Если снять этикетку с этой бутылки лимонада, то под ней окажется кот!»

«Позитивное послание на этикетке моей одежды»

Перевод: Ты можешь быть «слишком» для некоторых людей, и это значит, что они просто не твои.

«Я решила, что мне нужны этикетки для одежды, которую я шью сама! Я никогда не знаю, какая сторона сзади... Теперь хотя бы буду знать»

Перевод: Это спина.

«Кто-нибудь знает, что означает этот символ?»

  • Я просмотрел руководство с более чем 600 символами по уходу за бельем и не нашел этот символ. © Unknown author / Reddit

«Милое предложение по повторному использованию коробки»

Элина Че
22 часа назад

там написано "не прячьте!". а "gross"это мерзко? я бы перевела "это уж слишком". Но я не сильна в фразеологизмах.

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Перевод: Мы заботимся об экологии! Вот несколько примеров, хороших и не очень, того, как использовать эту коробку повторно:
— Используйте коробку в качестве подарка для своей кошки.
— Не ставьте грязную посуду в эту коробку. Это мерзко.

«У меня эта кружка уже много лет. Наконец-то знаю, какой стороной пользоваться!»

Перевод: Используйте с другой стороны, чтобы получить лучший результат.

«На моей пластиковой пленке есть предупреждение, которое появляется, когда она начинает заканчиваться»

Перевод: Пищевая пленка скоро закончится!

  • Умно! Потому что это также служит рекламой, побуждающей покупать больше. © KieDaPie / Reddit

«Эта футболка у меня уже больше 10 лет, и это первый раз, когда я увидел эту пасхалку»

Перевод: Заглядывай к нам на сайт за новой порцией крутоты так же часто, как у тебя бывает отрыжка.

«От комбучи»

«На упаковке сока»

ucTepu4ka
18 часов назад

Соки в стеклянной или металлической таре: хранятся дольше, но сроки зависят от типа сока и его обработки.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Перевод: Рекомендуется подавать охлажденным.
Для лучшего результата — встряхните, а после разливайте.
(Для худшего — наоборот).
Если упаковка не открыта, то можно хранить не в холодильнике до истечения срока.
После того, как откроете и немного отопьете, поставьте в холодильник — и не затягивайте дольше 5 дней!
(Если, конечно, сможете столько удержаться!)

«Не используйте батарейки в качестве зубной пасты»

«Штрих-код на энергетическом напитке»

  • Я на самом деле думаю, что это один из худших забавных штрих-кодов, которые я видел на продуктах. © koh_kun / Reddit
Фото на превью newyorkvisionary / Reddit

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