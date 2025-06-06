16 этикеток, над которыми можно похохотать от души

Покупая одежду, мы редко обращаем внимание на бирки — главное, чтобы вещь нравилась. Но когда возникает вопрос, как ее стирать, сразу тянемся к ярлычку, а там порой — не только инструкции, но и шутки, советы или даже цитаты от производителей. Бирки могут не только помочь с уходом, но и поднять настроение, так что не спешите их срезать — вдруг там спрятан повод улыбнуться.