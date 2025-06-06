16 этикеток, над которыми можно похохотать от души
Покупая одежду, мы редко обращаем внимание на бирки — главное, чтобы вещь нравилась. Но когда возникает вопрос, как ее стирать, сразу тянемся к ярлычку, а там порой — не только инструкции, но и шутки, советы или даже цитаты от производителей. Бирки могут не только помочь с уходом, но и поднять настроение, так что не спешите их срезать — вдруг там спрятан повод улыбнуться.
«Внутренняя бирка на новой паре джинсов, которую я только что купил»
- Я ценю уверенность. © Unknown author / Reddit
- Где мне найти их? Мне сейчас срочно нужны эти джинсы! © StarGameDK / Reddit
«Купил сегодня эту рубашку и посмотрел на бирку...»
Перевод: Никогда не бывает настолько жарко, чтобы снять свою футболку. Не будь одним из тех парней.
- Иногда бывает слишком жарко, чтобы не снимать рубашку. © ahernandez / Imgur
- Если только вы не Крис Хемсворт, тогда все в порядке. © mindolluin / Imgur
«Если снять этикетку с этой бутылки лимонада, то под ней окажется кот!»
«Позитивное послание на этикетке моей одежды»
Перевод: Ты можешь быть «слишком» для некоторых людей, и это значит, что они просто не твои.
«Я решила, что мне нужны этикетки для одежды, которую я шью сама! Я никогда не знаю, какая сторона сзади... Теперь хотя бы буду знать»
Она сама шьет, но не умеет визуально определить переднюю сторону футболки?
Перевод: Это спина.
- Умно... очень умно. © Lionheartx037 / Reddit
«Кто-нибудь знает, что означает этот символ?»
- Я просмотрел руководство с более чем 600 символами по уходу за бельем и не нашел этот символ. © Unknown author / Reddit
«Милое предложение по повторному использованию коробки»
там написано "не прячьте!". а "gross"это мерзко? я бы перевела "это уж слишком". Но я не сильна в фразеологизмах.
Перевод: Мы заботимся об экологии! Вот несколько примеров, хороших и не очень, того, как использовать эту коробку повторно:
— Используйте коробку в качестве подарка для своей кошки.
— Не ставьте грязную посуду в эту коробку. Это мерзко.
- Что? Люди кладут грязную посуду в коробки? © Mountain_Blad3 / Reddit
«У меня эта кружка уже много лет. Наконец-то знаю, какой стороной пользоваться!»
Перевод: Используйте с другой стороны, чтобы получить лучший результат.
«На моей пластиковой пленке есть предупреждение, которое появляется, когда она начинает заканчиваться»
Перевод: Пищевая пленка скоро закончится!
- Умно! Потому что это также служит рекламой, побуждающей покупать больше. © KieDaPie / Reddit
«Эта футболка у меня уже больше 10 лет, и это первый раз, когда я увидел эту пасхалку»
Перевод: Заглядывай к нам на сайт за новой порцией крутоты так же часто, как у тебя бывает отрыжка.
«От комбучи»
«На упаковке сока»
Соки в стеклянной или металлической таре: хранятся дольше, но сроки зависят от типа сока и его обработки.
Перевод: Рекомендуется подавать охлажденным.
Для лучшего результата — встряхните, а после разливайте.
(Для худшего — наоборот).
Если упаковка не открыта, то можно хранить не в холодильнике до истечения срока.
После того, как откроете и немного отопьете, поставьте в холодильник — и не затягивайте дольше 5 дней!
(Если, конечно, сможете столько удержаться!)
«Не используйте батарейки в качестве зубной пасты»
«Штрих-код на энергетическом напитке»
- Я на самом деле думаю, что это один из худших забавных штрих-кодов, которые я видел на продуктах. © koh_kun / Reddit
Комментарии
Может быть, шляпа означает "не съедать"? Она выглядит так, будто её кто-то покусал.