16 фото, от которых перфекционист внутри вас будет мурчать от удовольствия
У каждого из нас есть свой внутренний перфекционист — тот, кто радуется идеально расставленным книгам, ровным линиям и безупречным совпадениям. Мы решили устроить ему праздник и подготовили подборку фото с совершенными линиями, цветами и формами, которые хочется пересматривать снова и снова.
А в бонусе вас ждет наглядное «до» и «после», от которого аж душа радуется.
«Мои собаки отдыхают идеально симметрично»
- А их там точно две, а не одна? © fluffy_samoyed / Reddit
Даже тарелка может разбиться идеально
А эти два батата, кажется, нашли друг друга
Три самолета пролетели в одной и той же точке и вот что получилось
Просто посмотрите на эти капельники на листьях клубники
- У меня сегодня был просто кошмарный день, а вот глянула на эту фотографию и прямо лучше стало. © redwolf1219 / Reddit
«Балкон наших соседей и их фикус по имени Бен идеально сочетаются с горизонтом»
«Этот цветок из сада моей мамы»
«Нашла на берегу озера 2 камешка, а один из них идеально умещается в другой»
«Вы только посмотрите, как мой папа хранит свои инструменты»
Это говорит только о том, что папа редко ими работает. После 10 часов тяжёлой работы еще и развесить всё по местам? Видели бы вы мой склад...Ловушка для чёрта. Всё жду, что он там обе ноги сломает ...🤣🤣🤣
Вот вроде и нашкодил, но так красиво, что даже ругать не хочется
Горшок прокатился по окружности обусловленной наклоном боков. Кот тут при чём ???
Этот лосось настолько плотно завернут в пленку, что кажется, будто ее вообще нет
«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»
- Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit
Практически идеально
«Я открывал йогурт и достиг невозможного»
Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде
«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»
Бонус: то самое «до» и «после», от которого аж душа радуется
«Приехал к клиенту, говорят: „У нас тут камера отключилась, не знаем, что случилось, можете починить?“ Посмотрел. Обалдел. Подумал: „Блин, да тут проще все сжечь“. Пошевелил провода, заработало. Но совесть не позволила брать денег за такой ремонт, решил, что если делать, то по красоте. Вот что получилось. Может, я тоже немного перфекционист».
Ну что, ваш внутренний перфекционист доволен? Какое фото вызвало у вас наибольшее эстетическое удовольствие? Поделитесь в комментариях, какой из этих кадров стал вашим фаворитом, и не забудьте рассказать, какие мелочи делают вашу жизнь идеально прекрасной!
А вот что еще у нас есть:
Комментарии
Мне частенько думается :"сжечь все к чертям". И, шутка ли, за последние годы у меня было два пожара (не по моей вине, замыкания проводки, помещения не были связаны между собой никак, условия разные). Последний прям с переездом и основательным ремонтом.... Так что надо быть аккуратнее с мыслями....