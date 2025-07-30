16 фото, от которых перфекционист внутри вас будет мурчать от удовольствия

У каждого из нас есть свой внутренний перфекционист — тот, кто радуется идеально расставленным книгам, ровным линиям и безупречным совпадениям. Мы решили устроить ему праздник и подготовили подборку фото с совершенными линиями, цветами и формами, которые хочется пересматривать снова и снова.

А в бонусе вас ждет наглядное «до» и «после», от которого аж душа радуется.

«Мои собаки отдыхают идеально симметрично»

А их там точно две, а не одна? © fluffy_samoyed / Reddit

Даже тарелка может разбиться идеально

А эти два батата, кажется, нашли друг друга

Три самолета пролетели в одной и той же точке и вот что получилось

Просто посмотрите на эти капельники на листьях клубники

У меня сегодня был просто кошмарный день, а вот глянула на эту фотографию и прямо лучше стало. © redwolf1219 / Reddit

«Балкон наших соседей и их фикус по имени Бен идеально сочетаются с горизонтом»

«Этот цветок из сада моей мамы»

«Нашла на берегу озера 2 камешка, а один из них идеально умещается в другой»

«Вы только посмотрите, как мой папа хранит свои инструменты»

© Unknown author / Reddit Бродяга 3 часа назад Это говорит только о том, что папа редко ими работает. После 10 часов тяжёлой работы еще и развесить всё по местам? Видели бы вы мой склад...Ловушка для чёрта. Всё жду, что он там обе ноги сломает ...🤣🤣🤣 - - Ответить

Вот вроде и нашкодил, но так красиво, что даже ругать не хочется

Этот лосось настолько плотно завернут в пленку, что кажется, будто ее вообще нет

«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»

Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit

Практически идеально

«Я открывал йогурт и достиг невозможного»

Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде

«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»

Бонус: то самое «до» и «после», от которого аж душа радуется