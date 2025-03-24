16 историй о сообщениях, которые улетели не туда и натворили дел

Мне тут подруга, с которой работали вместе в журнале, когда нам было по 20 лет, напомнила, как мы взяли рабочий фотик нa море, я нафоткала свои, грхм, кормилицы и ... забыла стереть, сдала фотик начальнику в таком виде. Он все это добро увидел, вызвал меня и сказал, что все очень красиво, но лучше больше такое не фоткать. Прошло как бэ уже больше 15 лет, я этого совершенно не помнила - видимо, мозг защитился от травмы, а она, добрая душа, решила во что бы то ни стало открыть мне глаза)) Я вообще много дичи делала, как вспомнишь иной раз - господи, неужели это я была, да это не я, это какой-то другой человек