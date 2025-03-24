О, дундук как универсальный аналог всех англоязычных ругательств. The Dunduc!
16 историй о сообщениях, которые улетели не туда и натворили дел
В современном мире большая часть коммуникаций происходит онлайн. Существует множество мессенджеров, систем для отправки электронных писем. И они устроены так, что там запросто можно ошибиться, нажать не то и послание уйдет точно не туда, куда следует. Так начальники на работе получают романтические послания для вторых половинок или любимые люди обнаруживают компрометирующие сообщения. Порой выходит забавно, но мы после таких историй точно два, а то и три раза все перепроверим, прежде чем нажать «Отправить».
- Муж в среду уехал в командировку. Думаю, что не хочется скучать в одиночестве, позовy-ка я подружку, хоть поболтаем без посторонних ушей. Пишу сообщение: «Муж в командировке. В гости заезжай». И... По счастливой случайности отправляю ее кому? Правильно, своему мужу! Мгновенный звонок: «Кого это ты там в гости зазываешь, пока меня нет?!» Объяснила все, вроде успокоился. Вечером приехала подруга, сидим, болтаем. Звонок в домофон. Его друг приехал «за дрелью». Загадочно прошелся по квартире, схомячил нашу еду и ушел спокойненько. Дрель так и не взял. © Палата ** / VK
- Лет в 17 я отправил сообщение: «Принеси картошку, дундук». Это предназначалось другу, мы хотели вместе приготовить ужин и сожрать его. Но я случайно отправил девушке, с которой на выходных должен был пойти на свидание... Ну что я могу сказать, на свидание мы так и не пошли. © theBurgundyBoi / Reddit
- Я готовился сделать предложение и почти все продумал. А потом я послал своей сестре: «Девушки не будет дома с 5 до 6, приходи, сможем все устроить». Оказалось, я отправил это своей девушке, и мы расстались. Она даже слушать ничего не стала. © Unknown author / Reddit
- Не самое худшее, что было, но все равно неловко. В прошлый День матери я хотел написать сообщение сестре: «Что мы подарим маме на День матери?» Но вместо этого случайно отправил его маме. В День матери. Я ужасный сын. © Squidaddyy / Reddit
- Мой папа еще в девяностых торговал разнообразной техникой, поэтому компьютер у него появился очень рано. Интернет появился тоже очень рано, папа был чуть ли не первопроходцем, но долгие годы делать там было нечего. Когда это чуть более распространилось по миру и по стране, у него появилось хобби — он брал из головы адреса электронных почт и писал туда признания в любви, предложения познакомиться, отправлял картинки и еще много-много всего. Так он отвлекался от работы, иногда заводил знакомых и друзей, а однажды даже нашел любовь. Он отправил картинку с котом на случайный адрес и завертелось. © Карамель / VK
- Я только что устроился на новую работу и заболел. Я написал своему боссу, чтобы сообщить, что меня не будет в офисе. Примерно через тридцать минут я решил написать жене. Она в шутку называет меня «толстячком», поэтому и я написал ей «толстячок». Вместо этого я отправил сообщение своему новому боссу. О, ужас. Он ответил просто «а?» Я быстро ответил: «Извините, не туда» и на этом все закончилось. Я избегал его всю оставшуюся неделю на работе. © xxDV8xx / Reddit
- Когда мне было 10, почтальон по ошибке доставил нам посылку, отправленную откуда-то аж из Чили. Мы переправили по нужному адресу, и через пару месяцев из Америки пришло письмо с благодарностью и несколько открыток. На следующий новый год опять пришли самодельные открытки, их прислала женщина по имени Ами. Каждый год Ами присылала небольшие подарки для нашей семьи. © Карамель / VK
- Моя сестра прислала мне фото своего беременного живота и написала: «14 недель». Я решила ответить и отправила фото своего выпирающего живота с подписью «Ужин». Только отправила не сестре, а другому человеку. © ILovePokemonW***er / Reddit
- Мы с моей подругой живем в разных городах и иногда переписываемся по почте на работе. Однажды письмо, предназначенное подруге, я направила своему начальнику. В письме была какая-то глупость, начальник понимающий, посмеялся и забыл, а я в ужасе была. Я представила, как по ошибке отправила бы ему предыдущее письмо с довольно пикантной информацией. © Подслушано / Ideer
- Детство вспомнила: отдыхала у бабушки в деревне, мне 10 лет. Нравился мальчик, дружили, заигрывали, но не более. И вот уехала в город, оставила адрес письма писать (интернета еще нет). Проходит месяц с отъезда — получаю письмо. От него! Вся в предвкушении читаю: «Привет... — там бла-бла-бла... И вот оно, главное. — Ты мне больше всех девчонок сразу понравилась, я по тебе скучаю, жду, Танюша!» Обидно, ведь я Оля. А он писал два письма одновременно, мне и ей, и перепутал конверты. © Подслушано / Ideer
- Однажды я отправил всем своим коллегам групповое сообщение, в котором говорилось: «Все эти курицы выглядят ужасно. Ни одна не нравится». Я хотел отправить это своей жене. Я должен был купить курицу-гриль на ужин, но мне не понравилось, поэтому я выбрал что-то другое. © jusper50 / Reddit
Да. Эпично!
Спастись еще можно было отправлением фото не прошедших отбор куриц. Но только сразу
- Я подала заявку на летнюю стажировку на работе у мамы. Я получила ответ по электронной почте, в котором говорилось, что они выбрали кого-то другого. Я переслала это письмо маме и сказала: «Полагаю, теперь я буду работать в кафешке» в шутку. Я не нажала «переслать». Я нажала «ответить». К счастью, они так и не ответили, но я была в ужасе. © nayaj007 / Reddit
- У меня есть хобби. Я набираю в онлайн картах любой город, выбираю адрес, просматриваю в Интернете индекс и отправляю туда письма с маленькими сюрпризами и хорошие пожелания. Мне часто приходят ответы (указываю электронную почту). Когда их читаю, так тепло на душе! © Подслушано / Ideer
- Я пишу своему боссу, что я слишком болен, чтобы выйти на работу. И тут же случайно отправляю ей же приглашение в спортивное кафе посмотреть футбол. © i-am-a-passenger / Reddit
- Я как-то в издательстве работал. Вся переписка шла в аське, и я перепутал диалоги — отправил привлекательной коллеге сообщение, которое предназначалось моей девушке. Что-то типа: «Сегодня вечером к тебе или ко мне?» Самое забавное, что коллега задумалась. То ли в шутку, то ли всерьез... Только вот после этого уже задумался я. © Unknown author / Pikabu
- Мы с подружками недавно засиделись, я вообще потеряла счет времени. Написала парню, чтобы заехал за мной: «Котик, забери сейчас меня. Вот адрес». Отправила, и мы продолжили посиделки. Через 20 минут вышла на улицу и увидела машину бывшего. В ужасе достала телефон и поняла, что отправила сообщение не туда. Он радостно подошел, открыл мне двери, подвез до дома. Всю дорогу говорил, как это неожиданно и он очень рад. Как выходила из машины, сказала, что ошиблась и извинилась. Хорошо хоть парень из окна ничего не увидел. © Карамель / VK
Ошибиться адресом может каждый, и порой результат получается действительно забавным. Если вам не хватило этому подтверждений, то можете заглянуть в другие наши статьи:
Комментарии
Как-то досадно не раскрыта тема в истории о человеке, который работал в издательстве и по ошибке отправил сообщение привлекательной коллеге. Коллега задумалась, возможно, в шутку. Сам этот человек задумался, похоже, всерьёз. Это понятно.
А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО БЫЛО?..
Мне тут подруга, с которой работали вместе в журнале, когда нам было по 20 лет, напомнила, как мы взяли рабочий фотик нa море, я нафоткала свои, грхм, кормилицы и ... забыла стереть, сдала фотик начальнику в таком виде. Он все это добро увидел, вызвал меня и сказал, что все очень красиво, но лучше больше такое не фоткать. Прошло как бэ уже больше 15 лет, я этого совершенно не помнила - видимо, мозг защитился от травмы, а она, добрая душа, решила во что бы то ни стало открыть мне глаза)) Я вообще много дичи делала, как вспомнишь иной раз - господи, неужели это я была, да это не я, это какой-то другой человек