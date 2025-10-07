16 историй о свиданиях, которые обернулись чистой комедией

Истории
1 час назад

Каждый человек ждет от свидания ярких эмоций и потенциальных крепких отношений. Но иногда на них случаются такие истории, что только и думаешь: «А я точно сейчас не на съемках какого-то сериала?»

  • Однажды сбежал со свидания. Помню: познакомился с девушкой в интернете, позвал кофейку выпить, она согласилась. И вот я уже мчу на своем черном коне за барышней, встречаемся, едем в ближайший ресторанчик — кофе и там можно попить. Садимся, милейший официант приносит меню. И вроде ничего не предвещало беды... Пока официант не подошел снова:
    — Готовы сделать заказ?
    Я такой:
    — Американо, пожалуйста.
    Девушка:
    — Ой, я что-то проголодалась... Мне цезарь с лосем, канапешки с икрой, осетра и еще того-то и того-то.
    От услышанного я и сам проголодался, но решил не показывать удивления. Ушел в туалет и через 23 секунды уже мчал в сторону дома. Звонила она мне потом много раз, видно, понравился сильно. Но я об этом узнал уже утром, когда включил телефон и увидел 999 пропущенных вызовов. А вы бы как поступили? © dprostoy / Pikabu
  • А я встречалась однажды с качком. Гуляем, он говорит: «Время есть подошло». Заходим в кафе, он берет чашку какао и кладет в нее целую ложку сливочного масла, размешивает и начинает пить. Я не выдержала этой картины... маслом. Вышла из кафе и пошла домой. Потом он никак не мог понять, в чем дело, но как только я его видела где-то случайно, передо мной возникала ложка масла, которая в чашку — плямк! © Зинаида Лищинская / ADME
  • Было мне тогда лет 14. Мне нравилась одна девочка из класса, Маша. Мы с ней довольно хорошо общались, но чисто как друзья. В один день я взял волю в кулак и предложил ей сходить в кино, а потом где-нибудь прогуляться. Каково же было мое счастье, когда она быстро согласилась! В тот же день договорились встретиться. Вечер. Иду я такой весь на позитиве на свидание. Подхожу к месту встречи. Жду минут 10 и вижу: идет она. Но не одна. Думаете, со страшной подругой? Другом? Парнем? Нет! Она пришла с отцом! Маша сказала, что он сильно беспокоится о ней и не хочет отпускать ее одну с парнем, которого он особо не видел и не знает. Папа у нее, к слову, был полицейским. Ну, идем мы такие втроем: я, Маша и отец ее позади нас. Дошли до кинотеатра. Он взял билет прямо позади меня! Очень неуютно было... После фильма особо желания гулять не было, поэтому я проводил Машу до дома, и мы разошлись. На следующий день Маша сказала, что у нас с ней ничего не получится, ведь ее папа резюмировал: «Что это за пацан такой? Позвал на свидание, а за руку не возьмет, в кинотеатре не приобнимет, на прощанье в щечку не поцелует? Незачем тебе с этим ботаном встречаться!» © tonioreno / Pikabu
Татьяна Тиванова
19 часов назад

А папе полицейскому надо чтобы сразу абъюзер был, и он бы, папа полицейский сразу с ним в бой вступил, победил, дочку защитил, и вообще всех красавиц мира спас !

-
-
Ответить
  • Пошла на свидание с мужчиной поздно вечером, после работы. Мне было, наверное, лет 25, ему — 34. Он на машине меня в встретил повез непонятно куда. Приехали в незнакомый район, вышли из тачки, пошли гулять. И тут у него звонит телефон. А это его жена интересуется, где он! И мужик мне такой: «Сорян, жена нервничает, что уже поздно, а меня дома нет. Я поехал». И уехал! А я не знаю ни где я, ни что за район. Долго приходила в себя, потом долго ловила попутку. А на утро тот мужик мне звонит и как ни в чем не бывало: «Привет, как дела? Когда в следующий раз встретимся?» © hanka.Ioannka / Pikabu
  • Познакомились на сайте знакомств, пообщались, он предложил встретиться. Сказал, что заедет на машине за мной. Вечер, приезжает. Говорит: «А поехали просто покатаемся?» Ну, поехали, я-то не против. Но катались мы недолго, минут 15. Потом он припарковался на одной из парковок и предложил просто посидеть, пообщаться. Ну, ок. Ремарка: на улице была зима, градусов 15 мороза. Этот уникум выключил зажигание и начал «общаться». Минут через 20, когда я поняла, что уже подмерзаю, попросила завести машину и включить печку. На что получила гениальное: «Ты не понимаешь! На улице же холодно, и если в машине будет тепло, то ты на улицу выйдешь — и сразу замерзнешь. А так ты привыкнешь к тому, что холодно, и на улицу тебе нормально будет выходить». Попросила его отвезти меня домой и сразу везде заблокировала. © ari6ka / Pikabu
  • Познакомился в интернете с девушкой, пригласил на свиданку. Все прекрасно: погуляли, пообщались. Идем в метро, болтаем. У барышни улыбка до ушей. И тут, уже в подземке, она меня спрашивает:
    — А кто ты по знаку зодиака?
    Я отвечаю без задней мысли:
    — Дева.
    Улыбка сползает с ее лица.
    — А я — Весы...
    — И что такого?
    — Ты что, не понимаешь?! Дева и Весы несовместимы!
    Подходит поезд. Я пытаюсь как-то аргументировать, но...
    — Не провожай меня дальше и не звони больше!
    Она прыгнула в вагон, двери закрылись, а я в шоке остался стоять на перроне. © Damirus / Pikabu
  • Позвал меня мужчина на свидание в ресторан. У меня тогда опыта свиданок было мало, но слово «ресторан» подразумевало платье, каблуки и вот это все. Договорились встретиться у метро. Мне б напрячься, ибо бывала у той станции часто и вот ресторанов я там вообще не помню... Ну, ладно. День и час икс, я при параде, жду кавалера. Он приехал и говорит, мол, пошли, родная, нам туда — и ручкой так в сторону вокзала машет... А там лестницы, переходы... Для барышни в платье и на каблуках — самое то. Но, где наша не пропадала, пошли. Про себя думаю: «Ну, не поведет же он меня на вокзал, ей богу?»
    В общем, в здании вокзала была какая-то грузинская забегаловка. Внутри бабки с сумками, детишки, работяги местные, вокзальные, народ с электрички и на электричку... И я в платье, блин. Чувствовала себя максимально некомфортно и неуместно. Мы просто поели хинкали, а потом мне благородно разрешили забрать с собой половинку от хачапури по-аджарски. Было смешно, но очень странно. © Strangekadrovik / Pikabu
  • Познакомились на сайте знакомств, решили прогуляться в парке (я предложила), немного замерзли, парень предложил попить кофе. Причем до этого в переписке я обозначила, что в кафе каждый платит за себя, чтобы потом не было «кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Так как мы встретились после мой работы, то я не ужинала и решила как раз в кафе после прогулки и поесть. Заказала себе пасту и кофе. Беседа в кафе была напряженной, я никак не могла понять, почему. По итогу, за 5 минут до того, как нам принесли счет, мой кавалер вышел ответить на звонок — и больше я его не видела. Позвонила 2 раза, зашла на страничку на сайте, глядь — а я там в черном списке. Ну, мне не сложно, я заплатила по счету и ушла. До сих пор не понимаю, что это было. © raccoooon / Pikabu
  • Буквально на днях познакомился с девушкой, вроде хорошо пообщались, договорились о встрече. Погода чудесная, решили погулять в парке. Увиделись, прогулялись, пообщались. Вроде все прикольно было. Разошлись, и тут от нее приходит сообщение примерно с таким содержанием: «Если хочешь, чтобы я была с тобой, то вот что тебе нужно поменять: манеру общения, сходить к стоматологу (я у него был на прошлой неделе, и у меня все отлично), подкачаться, купить машину (она у меня есть), сменить одежду (ей не нравится мой „дешевый стиль“, хотя он совсем не дешевый), букеты цветов хочется принимать побольше (11 роз ее не достойны)». И все в таком духе. И в конце, мол, она так и быть готова пойти мне навстречу и дать возможность исправить все недочеты. На вопрос: «А зачем все это, если я тебе не понравился?» — ответ: «Мне уже 30, нет времени выбирать. Хочу семью и детей». Я-то вот считаю, что выбор есть всегда, и если нет взаимной симпатии — нет смысла продолжать общение. © bludnibudnya / Pikabu
  • Познакомилась с парнем, 40 лет мальчику. Он позвал в кафе, велел приходить голодной, но столик не заказал. Мест не было. У меня в животе урчало, но пошли гулять. И вот палатка с шаурмой. Мужчина такой: «Постой, я мигом!» Я возликовала! А он взял и купил себе одну шаурму и начал ее есть, продолжив прогулку как ни в чем не бывало... © Kinkaju / Pikabu
  • На свидание парень забрал меня на своей машине, а затем отправился к себе домой, чтобы забрать еще и маму, которая не хотела оставаться одна дома. Потом мы вместе поехали в кино, и там его мама вычудила еще больше — просто взяла и заняла место между нами. Она активно общалась на протяжении всего сеанса, рассказывая, какие раньше были классные фильмы... А подруга еще удивляется, почему я так редко хожу на свиданки. © Карамель / VK
  • Мужчина позвал меня впервые увидеться, но предупредил, что это будет особенная встреча и стоит одеться в черное. Я была в восторге и думала, что это дресс-код для красивого ужина. Но просто потеряла дар речи, когда узнала, что мы поедем на проводы его дяди. Я была на чужих похоронах, вдумайтесь. Стояла среди его семьи как белая ворона. А потом еще и пошли толпой в кафе на поминки. Мне пришлось толкнуть тост в память о человеке, которого никогда не знала. © Карамель / VK
  • Познакомился я с девушкой, она была начитанная, стеснительная, серьезная такая. Встречались несколько раз, потом она пригласила к себе в гости на чай (мы там реально пили чай с ее бабушкой), а потом я ее к себе пригласил, тоже на чай. Все у нас сладилось, дело молодое, нехитрое. И тут пришла моя сестра. Я стал девушек знакомить, подруга моя засмущалась, а сестра выдала: «Ты заколебал уже баб своих домой водить!» Девушка, глотая слезы, похватала свои вещи — и вжик на улицу. Я погнался за ней. Догнал и всю дорогу до ее дома извинялся, уговаривал не обращать внимания, плел, что у сестры просто отношения не складываются и она ревнует. Вроде успокоил. Я очень благодарен этой девушке за то, что она, пусть и неохотно, но решила дать нашим отношениям второй шанс. На сегодняшний день мы женаты почти 20 лет. С сестрой, разумеется, они помирились, а точнее — обходят ту историю стороной. © QSRFA / Pikabu
  • Первая встреча. Сидим, едим. Все супер, девушка — огонь. И тут она такая: «А знаешь, что Вселенная с нами общается? Ты не задумывался? Я вот всегда читаю знаки Вселенной!» И показывает на мой свитшот, на котором большими буквами написано ERROR. «Я думаю, это Вселенная общается со мной», — добавила девушка, а после предложила заплатить за себя, встала и молча ушла. Вот не знаю, то ли мой свитшот спас меня тогда, то ли наоборот. © kwiggy / Pikabu
  • Познакомилась с парнем на сайте, назначила встречу. Прихожу — его нет. Вдруг вылезает из кустов — оказывается, проверял, не страшила ли я. Пошли гулять. Спрашивает обо мне: какая зарплата, есть ли отдельная квартира, есть ли (тогда) видеомагнитофон. Я ему: «А что?» Ответ ошарашил: «Я не работаю, дома сижу, очень кино смотреть люблю, а мать плешь проела: „Женись, женись, пусть тебя жена терпит!“» Святая простота... Потом звонил и очень удивлялся, почему я от свиданий отказываюсь. © Lidiya T / ADME
  • Пригласил девушку на ужин с морепродуктами. Поели. И тут она решила заказать еду навынос для своего брата и своего сына, и чтобы это в наш счет добавили. И ладно бы заказала мелочь какую-то — ха! Креветки и лобстер — неслабо, да? Когда мне принесли счет, я заплатил за ужин и оставил чаевые, а все остальное оставил оплачивать ей. Больше мы с этой девицей не общались. © corneo134 / Reddit
  • Свидание в парке. На улице 24 градуса тепла, через два часа прогулки мне жутко захотелось пить. Я попросила его подойти к киоску, купила себе колы, спросила, может, ему тоже купить? А он посмотрел на меня, как на больную, и как закричит: «Я так не могу, мама не разрешит мне встречаться с девушкой, которая пьет эту гадость!» и убежал. Человеку 27 лет! Он живет один. Родители вообще в другом городе! Что за бред? Такого эпичного свидания у меня еще не было. © Карамель / VK

Мы зовем вас на еще одну встречу. С еще одной нашей подборкой о свиданиях.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее