16+ доказательств того, что сдавать квартиру — такая же проблема, как и ее снимать

История с хозяйкой, которая наведывается раз в месяц, конечно, так себе. Но с другой стороны, она изначально предупреждала об этом. А моей куме повезло меньше. Квартирная хозяйка приходила к ней тайно, пока дома никого не бывало и заглядывала всюду.