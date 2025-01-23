Все девочки любят котиков, думаю, брат просто находка! Себе бы забрала, так есть уже, комбо!
16 историй о том, что счастье порой заключается в простых вещах
Ощущение счастья порой приходит так внезапно! Вот вроде просто сидишь на лавочке в парке или, скажем, жуешь маринованный перец из банки, и вдруг понимаешь — вот оно, счастье. Сегодняшняя статья наполнена такими вот моментами безграничной радости.
- Первый раз в жизни надела платье — до этого стеснялась. И пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще! © Unknown author / Pikabu
- Муж потерял обручальное кольцо. Сидели в кафе, и как-то незаметно оно у него слетело с пальца, искали — так и не нашли. А у меня палец схуднул, и я свое тоже пару раз чуть не потеряла. Психанула, сняла и перестала носить. Так и ходили оба спокойно без колец около года, как вдруг сегодня приходили мимо ювелирного и спонтанно обновили кольца. Купили самые простые, гладкие, классические. Но моему счастью нет предела, как в первый раз. © BodriyHomyk / Pikabu
- Брату 36 лет. Огромный, под два метра, детина. Шарит в компах, разбирает «железо» — технарь до мозга костей. Живет один. Ну как один — с котами. Сначала их было два, теперь 8. Брат стерилизовал кошку. Плодиться она прекратила, а котов прибавилось. Непонятно, откуда взялся рыженький, потом пестренький. А вчера узнала, что у него появились еще три желто-рыже-белых котенка. "Подкинул кто-то. Не выбрасывать же! А разноцветные — это к счастью", — объяснил брат. Боюсь, он с этими котами так никогда и не женится... © Подслушано / Ideer
- Будучи в интересном положении, зашла после лекций в магазин за продуктами. И увидела ее — банку острого маринованного перца на 800мл. Слюна у меня побежала, как у бешеной собаки. Схватила банку, рванула на кассу, забыв, за чем приходила. По дороге я не выдержала: завернула во двор дома, с трудом, стукнув по крышке локтем, открыла банку. Уплетала, пальцами вылавливая перчины и урча... Было очень остро и безумно вкусно, м-м-м! © Kotovasiliya / Pikabu
- Несколько лет назад высадила 10 кустов пионов под окном. Кусты разрослись, только ни разу так и не цвели. Вернее, бутоны завязывались, но какая-то неведомая зараза их сжирала. Чем только не пробовала обрабатывать — не помогает. Неделю назад получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных цветов пиона. Эх. Тяжело вздохнула, порадовалась за подругу, пустив взгляд на свои бесцветковые кусты. Сегодня утром просыпаюсь и смотрю в окно, а мои кусты просто усыпаны цветами! Я, не веря глазам, бегу во двор. Пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь». © veryqwerty / Pikabu
- Мне 21 год. Уже вполне себе взрослая замужняя дама. Но есть у меня одна слабость — я преданный фанат истории о Мальчике-Который-Выжил. Фильмы пересмотрела по 10 раз, книги перечитывала столько же. Так вот недавно муж учудил: на день рождения ко мне в окно залетела настоящая живая сова с письмом из Хогвартса в клюве! Оказалось, муж заказал письмо в интернет-магазине, а ручную дрессированную сову взял у знакомого. Я плакала от счастья, как маленький ребенок. © Подслушано / Ideer
Про банку острых перцев должно быть продолжение, как ее после накрыло токсикозом и перцы все отправились обратно 😂
- Купила и съела половину копченой скумбрии. Одна. И до меня вдруг дошло: в детстве я об этом мечтала! Я считала, что ради того, чтобы можно было съесть целую копченую рыбу не только в праздник, а вообще, люди и становятся взрослыми. И я доела вторую половину рыбы в честь моей детской мечты. И поняла, что я счастлива! © Подслушано / Ideer
- Лежала на сохранении на ранних сроках беременности. Вечер. Лежим с девчонками, в телефоны залипаем. И тут мне в нос ударяет запах вареной картошки и домашних соленых огурчиков. Лежу и думаю: "Ну ничего себе, я из коридора запах почуяла, как кто-то вкусняшку ест". Лежу и мысленно пожираю эту картошку и эти огурцы. Лежала так минут 15 и не выдержала. Говорю девчонкам: "Блин, так картошкой пакет вкусно, аж сил нет". Про огурцы решила не говорить — вдруг показалось. И тут соседка, которая полчаса назад сходила за передачкой, из тумбочки достает фольгу, а в ней картошка вареная. Я, удивляясь своему нюху, говорю: "Вот это да. А огурцов соленых у тебя там нет? Мне ими тоже пахло". И тут она достает пакет с домашними малосолеными огурчиками. Я была невероятно удивлена своему чутью. Конечно же, мы все это съели. © Loveina / Pikabu
- Переписываюсь с парнем, говорю, что этим вечером устрою себе релакс. Он, естественно, уточняет, что я имею в виду. Я красиво описываю горячую ванну с пеной, ароматными маслами, расслабляющей музыкой и фруктами. Вот только на самом деле вместо всего этого я взяла и налопалась жареной картошечки с курочкой, лежу, листаю приложения. И так хорошо на душе, кто бы знал. © Подслушано / Ideer
У меня так с икрой в этот НГ было. Купила маленькую баночку из средней ценовой категории, сделали бутеры н\а стол, икра оказалась вкусная, съели. Через пару дней муж н\а смене, а я понимаю, что страсть, как хочу еще икры, ну и с мыслями - я же блин, взрослая и сама н\а нее заработала, пошла купила и с большим удовольствием съела)
- Муж как-то пришел с работы домой и в шутку спросил у трехлетнего сына, приходят ли к нам домой "дяди", пока его нет. Сын без раздумий ответил: "Да, приходит дядя в костюме". Если коротко — скандал, развод. Так и не смогла доказать мужу, что вопросы у него тупые, а дядя в костюме — это наш древний сантехник, захаживающий к нам на регулярной основе из-за вечных аварий (трубы и краны древние, стиралка вся дырявая, еще и у мужа лапки). И курьеры иногда, они тоже в форме. Развелись мы, а я неожиданно для себя выдохнула. Оказывается, у меня может быть отличное настроение, когда никто не требует ужин из трех блюд и не сидит за компом до пяти утра. И денег нам с сыном хватает с лихвой, когда никто не покупает фигурки в игре и пять кило мраморной говядины, которая в итоге сгорит в мультиварке. Мы даже долги старые раздали и больше не занимаем. Спокойно так стало, хорошо. Спасибо сантехнику и детской наивности. © Подслушано / Ideer
- Сейчас на улице мужик нес домой свежий хлеб в руках, остановился на перекрестке, и, пока стоял, погрыз хлебную корку. Этим мужиком был я. © Emelyanov / Pikabu
Как в анекдоте. Иду, слышу сзади кого то бьют. Оборачиваюсь, оказалось меня
- Я делаю ножи на заказ, и сегодня случился один из лучших моментов в моей жизни. Зашел в случайную мясную лавку, просто в ТЦ приметил по дороге, и увидел свой нож. Он лежал у мясника на доске. Там у него целый набор ножей, и среди них лежал мой, родненький. Я так удивился, но виду не подал — ждал, какой нож он выберет. Там были ножи нескольких достойных мастеров (мои коллеги по цеху) и заводские. У меня сердце сжалось, в животе все похолодело — очень боялся, что он выберет другой, а мой отложит. Но нет, все-таки взял его, и бодро начал им орудовать. Знаете, одно дело, когда результат твоего труда лежит где-то там, и им, возможно, работают, а возможно, и нет. И совсем другое — когда ты видишь воочию. Такой был отвратительный месяц по многим причинам, я так устал и был морально опустошен, но после увиденного как рукой сняло. Я не подал виду, что это моя работа, а просто смотрел, как им орудуют, пока ждал свой заказ. И эти мгновения наполнили меня небывалым зарядом, что моя работа имеет смысл. Никогда не думал, что это меня тронет до глубины души. © Babakin / Pikabu
- Мне 22 года. Я забираю документы из института и несу в аграрный колледж. Я стану ветеринаром! Я наконец свяжу свою жизнь с тем, о чем мечтала я, а не хотела мама! Лошади. Коровы. Собаки. Кошки. Помощь живым существам. Счастье-то какое! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А зря мастер не сказал продавцу, что это его нож. Мне кажется, радости от этого бы только прибавилось)
- Когда моим детям было 10 и 5 лет, мы вставали по воскресеньям, садились в мой старый "Фольксваген Жук" и ехали в кафе. Заказывали там 6 пончиков, один кофе, шоколадное и клубничное молоко. Затем мы втроем сидели на табуретках, смотрели в окно, и я слушал, что у них интересного произошло на этой неделе. Дети выросли, машины этой больше нет, а мы все еще вспоминаем наши поездки и те пончики. © I-am-JAM-Yes-I-am / Reddit
- Мы с мужем ростом выше среднего: он — 185 см, я — 178. Когда купили квартиру и делали ремонт, все делали под свой рост. И как же нас отговаривали все, кому не лень: и родители, и мастера, и друзья. Мол, кому вы ее потом продадите, а как же гости, давайте сделаем стандарт, не выдумывайте! Как мы счастливы, что никого не послушали! Наконец-то я готовлю, мою руки и посуду с прямой спиной! Да, гости на унитазе сидят, болтая ножками, а нам удобно! © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Иногда я захожу в гостиную и вижу, как мои родители там просто сидят вместе, смеются, болтают или обнимаются. Я ступаю тихо, как мышка, чтобы они меня не услышали, улыбаюсь и ухожу. Эти моменты всегда делают меня счастливой, и я мечтаю о таком же будущем для себя. © taekwondo_girl_lily / Reddit
Герои другой нашей статьи тоже счастливы, а все из-за того, что добились успеха, хоть в них почти никто и не верил.
Комментарии
Извините, а наа какой высоте должен быть установлен унитаз, чтобы люди с ростом ниже 178 см сидели наа нем, болтая ножками?
Как-то снимали мы один заказ. Лето, все в поту.
Жара стояла адская, электричество вырубaло постоянно из-зa низкого нaпряжения в сети. Сплиты, Моноблоки "не тянули". Снимали нa аккумуляторных вспышках, которые разряжались каждaя по очереди...
Зaкaзчик вымотал все нервы (а подвиньте баночку нa 2 мм вправо? А, нет, не надо, давайте как было). Из-зa этого ещё и сроки нaчали проседать.
Корoче, вышли мы после того закaза дружно нa больничный...
И вот кaк-то осенью eду по улице и вижу нaши фото нa щитaх реклaмных, а потом и нa бaннерах известной косметической сети.
И прям отпустило...
про ремонт для высоких - понимаю! Тоже сейчас сантехнику говорю, что раковины все делаем выше обычного, спина капец болит умываться внаклонку
1) Коты. Точнее, кошка и кот. Я с детства страстная кошатница. Но с животными не складывалось. Мама зверей любит, но не создана для того, чтобы держать их дома. Она мне сказала: «Будешь жить самостоятельно – заводи, сколько хошь». Ну, я так и сделала) Кот живет у меня уже 10 лет, кошка – 8, и это самый лучший антистресс.
2) Клубника. Я тогда как раз вылезла из финансовой ямы, жизнь начала налаживаться, и я просто купила себе в магазине коробочку клубники, и дома ее нарезала, посыпала сахаром и съела одна, а не отдала ребенку, потому что ему нужнее, а я перебьюсь чаем без ничего. С тех пор перебиваться мне не приходится.
3) Куклы. Да, детство в одном месте играет, но я покупаю их за честно мною заработанные деньги. У каждого персонажа свой стиль и своя биография. Просто невероятный кайф – взять куклу с полки, переодеть ее, поставить в какую-то позу, потому что МОЁ! Хочу – покупаю, хочу – переодеваю и играюсь, и никто не посмеет мне запретить.
Тоже не поняла про семью с высоким ростом. Муж 185 см, я и средний сын 180 см, в квартире все стандартно и никакого дискомфорта