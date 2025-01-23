16 историй о том, что счастье порой заключается в простых вещах

1) Коты. Точнее, кошка и кот. Я с детства страстная кошатница. Но с животными не складывалось. Мама зверей любит, но не создана для того, чтобы держать их дома. Она мне сказала: «Будешь жить самостоятельно – заводи, сколько хошь». Ну, я так и сделала) Кот живет у меня уже 10 лет, кошка – 8, и это самый лучший антистресс.

2) Клубника. Я тогда как раз вылезла из финансовой ямы, жизнь начала налаживаться, и я просто купила себе в магазине коробочку клубники, и дома ее нарезала, посыпала сахаром и съела одна, а не отдала ребенку, потому что ему нужнее, а я перебьюсь чаем без ничего. С тех пор перебиваться мне не приходится.

3) Куклы. Да, детство в одном месте играет, но я покупаю их за честно мною заработанные деньги. У каждого персонажа свой стиль и своя биография. Просто невероятный кайф – взять куклу с полки, переодеть ее, поставить в какую-то позу, потому что МОЁ! Хочу – покупаю, хочу – переодеваю и играюсь, и никто не посмеет мне запретить.