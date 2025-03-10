16 историй, вспоминая которые, люди говорят: «Это сделало мой день!»

Есть такие приятные мелочи, которые способны не только вызвать одну улыбку умиления, а долгое время всплывать в памяти и вызывать прилив эндорфинов. Ведь у вас тоже такое бывало? Вы угрюмо шагали на работу, как вдруг... И тут у каждого своя история, благодаря которой день перестал быть обычным.