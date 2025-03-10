16 историй, вспоминая которые, люди говорят: «Это сделало мой день!»
Истории
48 минут назад
Есть такие приятные мелочи, которые способны не только вызвать одну улыбку умиления, а долгое время всплывать в памяти и вызывать прилив эндорфинов. Ведь у вас тоже такое бывало? Вы угрюмо шагали на работу, как вдруг... И тут у каждого своя история, благодаря которой день перестал быть обычным.
- Захожу с собаками в лифт: на поводке — огромный дог в наморднике, под мышкой — маленький той. За нами заходит крупногабаритный мужчина. На мое шиканье догу, мужчина отмахивается и говорит: «Не с моей комплекцией собачек опасаться». При этом тянется к кнопке. И тут мой тойчик из-под мышки эдак звонко: «Тяф!» Мужик как подпрыгнул, как закричал! Нехорошо, конечно, вышло, но я смеялась до слез. Прости нас, мужчина! © Подслушано / Ideer
- Когда я везла свою тележку с парковки к магазину, заметила маленькую девочку, которая делала то же самое. Я посмотрела на нее, будто хотела посоревноваться. Она приняла вызов, начала толкать тележку быстрее и, конечно же, обогнала меня. Когда мы уходили, я сказала: «В следующий раз я тебя сделаю!» Девчушка не колеблясь ответила: «Сомневаюсь!» Усевшись на заднее сиденье внедорожника своей мамы, она пристегнулась, выглянула в окно и показала мне знак мира. С такой смелостью в столь юном возрасте она добьется больших успехов, когда вырастет. © Mavsick12 / Reddit
- Еду однажды в метро, читаю какую-то газету. При этом пытаюсь взяться за поручень сверху, не отрывая глаз от своего чтива: машу рукой в поисках поручня. Так и не нащупав опору, поднимаю глаза и вижу: стоит мужик с выпученными глазами и смотрит на меня. Оказалось, я все это время просто махал пятерней у него перед глазами... © Подслушано / Ideer
- Купила диск с аэробикой, чтобы заниматься дома перед телевизором. Решила посмотреть, какие там упражнения. Чтобы смотреть было не скучно, налила кофе, сделала бутербродик. Сижу на диване, тетка в телевизоре ногой машет: «И раз, и два, и три...» Проходит мимо сын, внимательно посмотрел на меня и без тени улыбки спросил: «Занимаешься?» © Подслушано / Ideer
- Ехали с друзьями домой. Решили срезать через поле — увязли и заглохли. Вызвали знакомых, чтобы на тягаче выехать. Вышли из машин и спорим, кто за каким рулем поедет. Вдруг раздается звук клаксона. Все ошарашено оборачиваются и смотрят на нашу машину. А за рулем сидит мой пес. Весь его вид говорил, что он готов помочь своим любимым людям. За печеньку, конечно. Но это все равно подняло наш дух.
- Я крайне редко езжу в гости к одной своей подруге. А ее 4-летняя дочь видела меня всего раза три. И вот однажды мне приходит сообщение: «Просто хочу тебе сообщить, что Саша уже несколько дней просит рассказывать ей сказки про тетю Катю. Если что, сегодня ты идешь спасать снеговиков». Никогда не чувствовала себя такой важной.
- Я шла по многолюдной улице. Навстречу шел мужчина, с которым мы не были знакомы. Мы оба попытались обойти друг друга, сделав три шага в одном направлении. Поэтому мы оба рассмеялись, взялись за руки, станцевали самый короткий танец и разошлись в разные стороны. Такого со мной больше не случалось. © intoon / Reddit
- Брат приехал на вечеринку, но перепутал подъезд. Звонит в квартиру, открывает незнакомая девушка. Он проходит, раздевается. И тут выходит муж этой девушки. Брат здоровается с ним за руку, а потом до него наконец-то доходит, что квартира не та. Девушка и муж в шоке, а брат просто берет и молча одевается, хватает пакеты, которые у него были, и уходит... Даже не представляю, что теперь думает эта парочка, потому что они всю эту сцену молчали. © Подслушано / Ideer
- Однажды днем я сидел в университетской библиотеке, как вдруг услышал воркование голубя. Конечно, я оглянулся посмотреть, что происходит. Эти звуки издавал парень, сидящий неподалеку. Он внимательно смотрел в монитор и тихо курлыкал. Думаю, он почувствовал мой взгляд и поднял глаза. И мы оба начали дико смеяться. Человек-голубь, если ты это читаешь, то знай: я тебя помню. © Uknown author / Reddit
- Когда я занимался установкой кабельного, то весь день ходил со специальном поясом для инструментов, где в том числе была кобура для дрели. Однажды я вышел из дома и направился по улице к своему фургону, а навстречу мне шел плотник в похожей экипировке. Мы встретились взглядами, и он застыл в позе стрелка: колени слегка согнуты, рука парит около бедра. Я автоматически остановился и повторил его позу. В один миг мы оба вытащили свои дрели и прицелились. А потом начали смеяться. Помахали друг другу и разошлись. Обожаю людей, которые вносят немного приключений в обычный день. © feanturi / Reddit
- Ехала в маршрутке. Попался очень веселый водитель: когда один из пассажиров крикнул: «Остановите на остановке», он выдал фразу: «Так точно, капитан!» А какой-то парень начал напевать песенку Спанчбоба. В итоге пела вся маршрутка. © Подслушано / Ideer
- После тяжелой недели я решила отвлечься от проблем и сводить свою 4-летнюю дочь в парк на пикник. По дороге начался дождь. Малышка была разочарована, поэтому я решила зайти в пекарню, чтобы купить печенья. На кассе выяснилось, что кредитные карты не принимают, если чек меньше какой-то суммы. Почему-то я не подумала просто купить больше печенья, и мы вернулись в машину на поиски мелочи. Вдруг в окно машин постучал мужчина. Он стоял под дождем с нашим печеньем: «Это за мой счет. Я не мог позволить этой милой девчушке уйти без печенья». Думаю, он понятия не имел, как этот маленький жест скрасил мой день. © Kikijune / Reddit
- Стою на светофоре в ожидании зеленого, окна опущены. Вдруг сильно чихаю, а из проезжающей мимо меня машины водитель кричит: «Будь здоров!» © El-Scorcho12 / Reddit
- Шла зимним вечером по пустой улице. Уже недалеко от дома слышу сзади тяжелые шаги. Я насторожилась, ускорилась, человек сзади тоже ускорился и зловещим голосом говорит: «Догоняяяююю!» У меня сердце в пятки. И тут этот парень поравнялся со мной, и с улыбкой выдал: «И перегоняю!» © Подслушано / Ideer
- В свои почти 40 я решила научиться плавать. Через пару занятий к нашей группе присоединилась новая девушка. Во время передышки между упражнениями мы разговорились. Девушка сразу начала говорить со мной на ты, спросила, как долго я хожу. Узнав, что я вообще не умела плавать, она спросила, сколько мне лет. Я ответила. «А мне 16, — скромно сказала она, и перешла со мной на вы. — Но вы молодец, что решили научиться». Позже в фойе бассейна мы попрощались, и вдруг она произнесла: «Знаете, я не могу промолчать: вы прекрасно выглядите для своего возраста». Что ж, этот комплимент до сих пор поднимает мне настроение.
- Как то раз ехала со знакомым в автобусе. Он сидел спиной к водителю. На остановке заходит женщина и спрашивает: «В какую сторону едет автобус?» Знакомый с невозмутимым лицом указывает жестом назад и говорит: «Туда». Минутное молчание и... дикий смех на весь салон. © Подслушано / Ideer
Еще больше жизненных историй, которые смогут откликнуться каждому:
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