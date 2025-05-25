16 советов из сети, которые помогают тратить меньше, а пользы получать больше
Интересное
1 час назад
Экономия может быть не только разумной, но и изобретательной. Некоторые люди подходят к этому как к увлекательной задаче: как потратить меньше, но не потерять в качестве. Главное — не бояться искать нестандартные решения. Пользователи интернета поделились простыми, но эффективными лайфхаками для экономии, которые и бюджет сохранят, и существенно упростят быт. Среди них найдется совет для каждого.
- Мы научились готовить тесто для пиццы. Когда понимаешь, какой вкусной и свежей она может быть, отпадает необходимость ее заказывать. © intotheunknown78 / Reddit
- Я купил аппарат для приготовления соевого молока, и вместо того, чтобы покупать соевое молоко по цене около $ 1200 в год, я покупаю соевые бобы и кешью по $ 200. За последние 2 года я сэкономил $ 2000 на одном только молоке. © javaavril / Reddit
- Вместо того, чтобы засыпать кучу порошка в лоток, кладу туда буквально столовую ложку. Раньше думала, что чем больше порошка, тем чище белье. Но это не так! Также вместо ополаскивателя можно использовать уксус. Белье суперчистое и вкусно пахнет. © smartlikedumptruck / Reddit
- В 2019 году, мне пришла в голову блестящая идея отрастить волосы. Заплатив другу $ 15 за стрижку в ноябре 2019 года и будучи разочарованным результатом, я решил просто отращивать волосы. И теперь, оглядываясь на 6 лет назад, могу сказать, что это был последний раз, когда я платил кому-то за стрижку волос. Конечно, я выгляжу неряшливо, но каждый доллар, который не уходит на стрижку, идет на мои сбережения. А размахивая длинными волосами, я по-прежнему чувствую себя рок-звездой. © Accurate_Door_6911 / Reddit
- Я использую один станок уже 7 месяцев, и он до сих пор острый. За это время я побрился им более 40 раз. И вот в чём секрет. После бритья лезвия нужно полностью высушить. Просто стряхнуть воду полотенцем недостаточно. Да, это немного поможет, но не сильно. А вот если взять фен и просушить лезвие 30–60 секунд — всё меняется. © justaddmetoit / Reddit
- Скептически относилась к использованию многоразовых полотенец вместо бумажных. Но нам жутко понравилось! По сути, это очень тонкие пласты ткани, намотанные на бобину. Мы их используем, а потом стираем. И так уже полтора года. Всего у нас 48 полотенец, хватает. © _JosiahBartle / Reddit
Гениальный совет не стричься. «К старости сама собою облысеет голова». Пожалуй, не буду читать эту статью😁
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- Родители всегда говорили мне, что покупать продукты онлайн дороже, чем на рынке. На самом деле покупать через онлайн куда выгоднее. Я покупаю только то, что мне нужно, не хожу по всем отделам, и не зависаю часами в отделе одежды и косметики. Я также легко могу сравнить цены и стоимость за грамм. Для сравнения, моя средняя сумма покупок в магазине составляет $ 120, а в Интернете — около $ 90. Не говоря уже о времени, которое я экономлю. © jellostapler1 / Reddit
- Если у вас закончился флакон с пенящимся мылом, не стоит его выбрасывать и покупать новый. Возьмите обычное жидкое мыло в большой упаковке и смешайте его с водой. Перемешайте — и вуаля! У вас снова полный флакон пенящегося мыла. © kingspooky93 / Reddit/
- Эта штука досталась мне бесплатно, а сэкономить получилось $ 1000. © AgileAd1060 / Reddit
- Уже три года покупаю одежду только в секондах. Теперь вообще не вижу смысла платить за одежду столько денег, сколько за нее просят в обычных магазинах. Отправляюсь на «охоту» раз в неделю. Как бонус — научилась планировать в долгосрочную, а не совершать спонтанные покупки. © Hopeful_Annual_6593 / Reddit
- Раньше я пил бутилированную воду и тратил не менее $ 200 в год только на воду, которую покупал в продуктовых магазинах. Три года назад я купил фильтр-кувшин за $ 17, набор фильтров примерно за $ 10, взял бесплатную термобутылку на работе. Теперь мне нужно только покупать набор фильтров каждый год. Я сэкономил более $ 500 и больше не мучаюсь с пластиковыми бутылками. © isfashun / Reddit
- Перешла на опасную бритву вместо пластиковых многоразовых. Фантастически бреет, служит вечно, а лезвия стоят копейки. © floriish / Reddit
- Купили в дом морозильную камеру. Теперь экономим не только деньги, но и время. Покупаем оптом, делаем заготовки, а потом просто разогреваем и едим. © Direct-Chef-9428 / Reddit
- Самое лучшее, что я сделал для своего кошелька, это купил дешевое биде за $ 30. Я сэкономил так много на туалетной бумаге. Последний раз я покупал туалетную бумагу в начале ноября, и у меня все еще осталось 10 рулонов. © trashtray420 / Reddit
- Я отрезаю у кремов и других тюбиков верхнюю часть. Первый раз была в шоке от того, сколько там еще средства! Чтобы оно не засохло, герметично закройте срез, и вуаля. © Icy-Tomatillo-7556 / Reddit
- А я стала есть...фасоль. Просто готовлю дома заранее блюда из фасоли и ем на обед. Получается очень выгодно. К тому же, это очень вкусно, а еще — полезно. © lionbacker54 / Reddit
Фото на превью AgileAd1060 / Reddit
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