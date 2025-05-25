16 советов из сети, которые помогают тратить меньше, а пользы получать больше

Экономия может быть не только разумной, но и изобретательной. Некоторые люди подходят к этому как к увлекательной задаче: как потратить меньше, но не потерять в качестве. Главное — не бояться искать нестандартные решения. Пользователи интернета поделились простыми, но эффективными лайфхаками для экономии, которые и бюджет сохранят, и существенно упростят быт. Среди них найдется совет для каждого.