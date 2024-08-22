16 примеров дизайна, круче которого только вершины Альп
Фотоподборки
1 час назад
В этом мире хватает криворукого дизайна, но мы привыкли обращать внимание на хорошее. Потому и собрали фотографии, глядя на которые только и остается сказать: «Вот это реально круто!»
Вы никогда не догадаетесь, что это
Это такой оригинальный огнетушитель. Его нужно бросать прямо в огонь.
Премию дизайнеру!
Обратите внимание на верхнюю часть бутылки.
«Не могу не показать вам свои туфли. Это типа кетчуп и горчица»
- Божечки, как же хороши! © Lurkpro77 / Reddit
В Японии даже канализационные люки красивые
К — креатив
«Банк наконец-то одобрил дизайн моей карточки»
«Мой брат провалил вступительный экзамен. Что ж, получил „провальный“ торт»
Надпись на торте: «Зато у тебя шея длиннее стала».
Дом драконов?
Человек, как говорится, попробовал в дизайн. Это лого для точки с суши
«Моя татушка. Я с рождения не слышу на правое ухо»
«В нашей школьной библиотеке решили на часах вместо цифр выложить книги»
Интересно, содержание книги соответствует определённому времени (числу?) 🤣
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«Я теперь все подряд стеклярусом декорирую. Как вам задумка с горшком?»
Наконец-то есть USB-кабель, который 2 в 1
Идея, конечно, неплохая, но работают они паршиво. Особенно "микро" - он вообще болтается, как раздолбанный.
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Просто штрих-код на греческом йогурте
«Вчера я закончил работу над своим первым проектом „Дракон на крыше“. Выношу свое творение на ваш суд»
Это масштабная 3D-печать.
Зацените лампу-цикаду
- Я правильно понимаю, что она включается раз в 17 лет? © Justified_Ancient_Mu / Reddit (Потомство одного вида цикад, который распространен в Северной Америке, появляется раз в 17 лет. Кстати, это насекомые с самым длинным жизненным циклом — прим. ADME).
Неудачный дизайн, кстати, тоже бывает прикольным. Порой люди, которые воплощают задумку, так смешно лажают, что даже ругать их не хочется.
Фото на превью ajaknna / Reddit
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