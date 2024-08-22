16 примеров дизайна, круче которого только вершины Альп

В этом мире хватает криворукого дизайна, но мы привыкли обращать внимание на хорошее. Потому и собрали фотографии, глядя на которые только и остается сказать: «Вот это реально круто!»

Вы никогда не догадаетесь, что это

Это такой оригинальный огнетушитель. Его нужно бросать прямо в огонь.

Премию дизайнеру!

Обратите внимание на верхнюю часть бутылки.

«Не могу не показать вам свои туфли. Это типа кетчуп и горчица»

В Японии даже канализационные люки красивые

К — креатив

«Банк наконец-то одобрил дизайн моей карточки»

«Мой брат провалил вступительный экзамен. Что ж, получил „провальный“ торт»

Надпись на торте: «Зато у тебя шея длиннее стала».

Дом драконов?

Человек, как говорится, попробовал в дизайн. Это лого для точки с суши

«Моя татушка. Я с рождения не слышу на правое ухо»

«В нашей школьной библиотеке решили на часах вместо цифр выложить книги»

«Я теперь все подряд стеклярусом декорирую. Как вам задумка с горшком?»

Наконец-то есть USB-кабель, который 2 в 1

Просто штрих-код на греческом йогурте

«Вчера я закончил работу над своим первым проектом „Дракон на крыше“. Выношу свое творение на ваш суд»

Это масштабная 3D-печать.

Зацените лампу-цикаду

Я правильно понимаю, что она включается раз в 17 лет? © Justified_Ancient_Mu / Reddit (Потомство одного вида цикад, который распространен в Северной Америке, появляется раз в 17 лет. Кстати, это насекомые с самым длинным жизненным циклом — прим. ADME).