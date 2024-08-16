Ну одно другому не мешает) моя дочка и милой принцессой может быть, и гопником гоняющей братьев чем под руку попадется😏
16 родителей, которые до чертиков устали от стереотипов а-ля «мальчикам — синее, девочкам — розовое»
Воспитание детей и так непростое дело, а если еще под руку лезут разные советчики, то родителям вдвойне сложнее. Особенно если кто-то пытается скормить мамам и папам устаревшие стереотипы под соусом «Так принято у людей!» Пользователи сети рассказали о товарищах, которые сами живут в рамках навязанных убеждений, а теперь еще и чьих-то детей пытаются в них загнать.
- Мой муж очень хочет дочку. Чтобы была ласковая, нежная, милая. Чтобы первый танец с папой, первое свидание, на которое он ее отвезет, и тому подобное. Нарисовал идеальный образ по моему подобию, мол, я такая нежная, элегантная и вся из себя дама (не знаю, с кем он встречался до этого, если для него не рыгать на публику, вытирать губы салфеткой и держать спину ровно является верхом элегантности). Поделился этими соображениями с моим папой. Тот поржал и достал запись моего восьмого дня рождения, где я гоняла двух пацанов, которые затискали нашего кота, а потом еще и отцу одного из них заехала кремовым пирожным по ногам. Такого растерянного лица у мужа не видела давно. © Мамдаринка / VK
- Вчера вечером муж общался со своей матерью по видеосвязи, и в кадр попали мы с дочкой. Она была в голубой пижаме. Свекровь тут же позвала меня по имени и спросила: "Какого лешего девочка в пижаме для мальчиков?" Я лишь пожала плечами. Ведь я просто взяла первую попавшуюся пижаму. © LoveTodaySeizeAll / Reddit
- У меня две дочки (4 и 5 лет). Недавно моя подруга пригласила нас в гости и попросила, чтобы мы все помогли ей с застольем — подавали мужчинам блюда и напитки, уносили грязную посуду и так далее. Я спросила: "Потому что это женские заботы?" Она ответила утвердительно. Я решила, что помогу ей, но своих дочерей в это втягивать не буду. Во-первых, девочки еще слишком малы, чтобы взваливать на них эти хлопоты в ущерб веселью, во-вторых, я не хочу внушить им мысль, что они обязаны прислуживать мужчинам. Мужчины не идиоты, и многое могут сделать самостоятельно. © MonKon801_2 / Reddit
- На праздники я подарила своему 2-летнему сыну игрушечную кухню. В наборе было просто все, что можно себе представить: тарелки, сковородки, сушилка для посуды, игрушечные продукты и много чего еще. Я даже не догадывалась, какой скандал вызовет мой поступок. "Это женский набор", "Мальчики не играют в такое", — твердит родня. Но мой сын вовсю интересуется кухонными хлопотами и готовкой, а я просто выбрала подарок ему по душе. В семейном чате — грызня. Я не думала, что кухня — это только для девочек. © Own-Introduction1018 / Reddit
- Заметила, что 7-летняя дочь не хочет носить никакую обувь, кроме кроссовок. В босоножках, туфлях, балетках, кедах, сапогах, ботинках ей неудобно, и часто остаются мозоли или ссадины. Обувь покупали самую разную, и дорогую и дешевую, и именитые бренды, и те, что рекомендуют врачи. Ничего не подходит, все неудобно. Плюнула, накопила уйму кроссовок. Летние, весенние, зимние с утеплителем. Разных цветов и моделей. Дочь счастлива, я тоже, только вот муж уверен, что такая обувь не подходит девочке. Говорит, что мы растим женщину и она должна привыкать терпеть дискомфорт. Но какого лешего, простите? Такой разнос ему устроила, чтобы вся эта дурь из головы вышла, вроде помогло. Никому не позволю так относиться к моей дочери, тем более ее родному отцу. © Мамдаринка / VK
- У меня годовалый сын. И интересы у него стереотипно «мальчишеские»: он играет с грузовиками, обожает одежду с динозаврами и так далее. А вчера в супермаркете я предложила сыну выбрать себе чашку. Сперва показала ему голубую и розовую — он выбрал вторую. Потом показала ему голубую и зеленую — выбрал первую. Итого мы купили две чашки. Но когда свекровь увидела сына с розовой чашкой, то запричитала: «Она же для девочек!» Я объяснила, что он сам такую выбрал, а свекровь в ответ: «А не надо было давать ему выбирать!» А потом я увидела, как она достает другую чашку для сына.
Я в шоке. Муж говорит, мол, не парься, ты же хозяйка в этом доме и сама будешь решать, из какой чашки сыну пить. Но я не хочу, чтобы она стыдила моего ребенка за какие-то вещи, которые кто-то считает «девчачьими». © snoozysuzie008 / Reddit
- Мой шестилетка попросил меня записать его в балетный класс, и он был в таком восторге! Теперь хочет продолжать обучение. Моя мама вопила, что это занятие для девочек, а свекровь, напротив, обрадовалась. Но меня, если честно, их мнения вообще не волнуют. Я собираюсь воспитывать детей по-своему: поддерживать их во всех начинаниях. © LiveDogWonderland / Reddit
Откуда в балете мальчики, вы чего?!.. Девочки сами летают по сцене туда-сюда! Вспомнить хоть "Джульетту и Джульетту", "Донью Кихот", "Спартачку"...
- У меня 8-летние девочки-близняшки. Одна из них растет настоящим сорванцом и в отличие от своей сестры терпеть не может носить юбки и играть с Барби. И вот свекровь спросила дочек, какие подарки они хотят на день рождения. Девочка, о которой идет речь, попросила игровой планшет Nintendo Switch. Свекровь ответила, что не собирается покупать ей игрушки "для мальчиков" и что девочке следует играть с куклами. Я тут же вскочила и заявила, что мой ребенок будет играть с чем захочет. А свекровь такая: "Я буду воспитывать детей так, как воспитывали меня!" Я даже не стала дальше спорить. © dianne9222 / Reddit
- У нас двое сыновей. И в моей семье есть традиция — не стричь мальчиков до 3-х лет, мол, примета плохая. Надо сказать, что дети обожают свои волосы, и никто из окружающих никогда не комментировал их прически в негативном ключе. Но настал день, когда мы отвели мальчиков к свекрови, а сами отправились на вечеринку.
В разгар веселья я получаю от свекрови снимки, на которых мои дети коротко пострижены. И сообщение: "Наконец-то они выглядят как мальчики". Я потеряла дар речи и не стала даже отвечать. Детей тоже забирала молча.
Мальчики расстроились. Старший не хочет смотреть на себя в зеркало и отказывается идти в садик в таком виде. Я тоже абсолютно опустошена. Свекровь не только растоптала традиции моей семьи, но также лишила меня особого времени с детьми, когда я помогала им ухаживать за прической. Да, волосы отрастут, но сейчас у меня сердце обливается кровью, когда смотрю на переживания мальчиков. Она не имела права вмешиваться в воспитание детей. © Joggingandstuff / Reddit
- Сын бегал по лужам в своих резиновых сапожках. Плескал водой, зачерпывал ногой грязь — резвился, короче. В какой-то момент он позвал мою свекровь: "Ба, давай вместе поиграем!" А она такая: "Фу! Я же девочка, а девочки в грязь не лезут!" Сынуля посмотрел сперва на меня, потом на нее и как выдаст: "Да лезут же! Девочки могут делать все, что захотят!" И он сказал это таким тоном, с каким люди объясняют очевидные вещи малым детям. Свекровь метнула в меня грозный взгляд, а я поддержала сына: "Верно, дружок. Бабушка просто пошутила". © Rivsmama / Reddit
Опять истерика по поводу волос. Ну всё уже, обрезала их зараза свекровь. Не обязательно было матери своё расстройство передавать детям. В итоге мальчишки ( я так понимаю, им меньше 3-х) больше расстроились не из-за изменений в прическе, а из-за того, что мать показательно "опустошена". Умнее надо быть.
- У меня близнецы — мальчик и девочка, им по 4. И недавно у нас гостила свекровь. Она возилась на кухне, а дочь ей помогала. Сын тоже захотел помочь, а она как рявкнет: «Нельзя! Это женская работа!» Ребенок спросил, мол, почему так. А она продолжает: «Мужчины зарабатывают деньги, а домом и детьми занимаются только женщины!» Я села на такого коня, что тут же увела малышей. А потом отправилась поговорить со свекровью. Она сказала, что давно поставила перед собой цель научить девочку «быть женщиной». Возмущению моему не было предела. Я, конечно, не буду против, если дочь решит стать домохозяйкой, но готовить ее к такому не собираюсь. Свекровь же заявила, что раз уж я не намерена брать на себя всю «женскую» работу, то она позаботится о том, чтобы это делала моя дочь. Я выгнала ее и сказала, что в моем доме ей больше не рады. © throwaway_158158 / Reddit
- Когда сыну было 7 месяцев, моя двоюродная сестра отдала нам старую одежду своей дочери. Надо сказать, что сестра сама любит стиль унисекс, и почти все вещи ее дочки были гендерно-нейтральными. Среди них была пара бледно-розовых комбинезонов, и меня они нисколечко не смутили. Главное, что без надписей а-ля «Маленькая принцесса». И как-то раз я одела сына в такой комбинезон, а поверх него — в детские джинсы. Добавила еще галстук-бабочку и подтяжки — мы отправлялись в гости к свекрови. Но когда она мальчика увидела, то как с цепи сорвалась. Не спасла даже моя шутка, что ребенок сегодня в образе Кена. «Розовый — это цвет девочек! Зачем ты одеваешь мальчика в девчачью одежду?» — кричала она. "Он же совсем малыш. Ему все равно!«— спасал положение любимый. К счастью, появление другой родственницы заставило ее умолкнуть. Вроде инцидент был исчерпан, но нет. Вечером того же дня свекровь прислала мне номер телефона священника. © CallMeDesdinova42 / Reddit
- Мой двухлетний сын обожает свою младшую сестренку. Он всегда ее целует, обнимает и делится с ней своими игрушками. А недавно, когда я забирала сына из садика, увидела, что он играет с пупсом. Он даже подбежал показать мне его. Поэтому я предложила мужу купить сыну пупса. А он такой: «Нет! Категорически!» Я спросила, почему, а он даже не смог дать внятный ответ. «Просто потому что!» А вот я в восторге, какие качества проявляет мой сын, и хотела бы поощрить его тягу к заботе о ком-то, потому и подарила бы ему пупса. А муж против... Может, не слушать его? © anon36552 / Reddit
- Когда сыну было 2 года, он попросил пупса. Мой бывший свекор так бесился из-за этого! Сейчас сыну 17, и он зарабатывает на жизнь в качестве няни — ухаживает за детьми с ограниченными возможностями. Он обожает детей, а дети обожают его. © Unknown author / Reddit
- Сынишка сегодня утром из-за чего-то вопил, и муж сказал: «Перестань кричать как девчонка!» Мне стало неприятно, и я попросила его впредь не говорить о девочках в негативном ключе. А он ответил, что просто констатирует факт: девочки орут больше, чем мальчики. А я: «С какого перепугу? В этом возрасте все орут одинаково громко и одинаково много». Муж не соглашался, и я от злости оскорбила его. Вот так мы и поругались. Теперь извинений ждет. © uneducatedpawpaw / Reddit
- Моей младшей дочери 18 лет, и она поступила в иностранный университет на инженерное дело. Ей так не терпелось рассказать об этом бабушке, моей свекрови. Ведь дочь видела, как та радовалась, когда студентами стали мои старшие сыновья. О, каким душераздирающим оказался их разговор! Свекровь причитала: «Зачем ты едешь в иностранный университет? Ты не сможешь выйти замуж, когда вернешься», «Мужчины не любят женщин, которые много зарабатывают» и «Инженерное дело? Это отрасль, в которой доминируют мужчины. И на то есть причины». Дочь разрыдалась и убежала. Она потом спросила меня: «Бабушка считает, что высшее образование девушкам не нужно? Мои братья заслуживают этого больше?» Я решила не рассказывать дочери о том, что уже много лет спорю с ее бабушкой по этому поводу. © Pleasant_Object / Reddit
Еще больше доказательств того, что воспитание детей — штука непростая, вы найдете в этих материалах:
Комментарии
Спорный вопрос. Я не против того, чтобы моя дочь следила за порядком, могла приготовить себе вкусный ужин и умела стирать и гладить одежду. Более того, я посвятила тому, чтобы научить ее всему, что умею сама по ведению домашнего хозяйства, достаточное количество времени. Но я и сына учу тому же: следить за порядком, гладить брюки, стирать носки, варить пельмени и жарить яйца. Мне не хочется, чтобы мои дети были беспомощны и несамостоятельны.. Но как они себя поведут в дальнейшем я не смогу предусмотреть. Например, у дочери довольно-таки равнодушное отношение к быту...
А розовый/ голубой цвет одежды- это такие мелочи, что не стоит париться