16 родителей, которые до чертиков устали от стереотипов а-ля «мальчикам — синее, девочкам — розовое»

Спорный вопрос. Я не против того, чтобы моя дочь следила за порядком, могла приготовить себе вкусный ужин и умела стирать и гладить одежду. Более того, я посвятила тому, чтобы научить ее всему, что умею сама по ведению домашнего хозяйства, достаточное количество времени. Но я и сына учу тому же: следить за порядком, гладить брюки, стирать носки, варить пельмени и жарить яйца. Мне не хочется, чтобы мои дети были беспомощны и несамостоятельны.. Но как они себя поведут в дальнейшем я не смогу предусмотреть. Например, у дочери довольно-таки равнодушное отношение к быту...

А розовый/ голубой цвет одежды- это такие мелочи, что не стоит париться