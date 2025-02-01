Не понимаю в чем проблемма с этим взлетевшим от ветра платьем и немецкой делегацией? Это же потрясающее шоу "а ля Мерлин Монро". Наверняка реакция сидящих в автобусе была: " Das is fantastish, das is wunderwaffe". Да и офисные товарищи получили зачетный панорамный вид.
12 случаев, когда внешний вид подсыпал перчинки в будни
Бывает, оденешься красиво, а потом какой-нибудь казус произойдет — и все, эффект испорчен. Или выберешь неуместный наряд. Еще некоторые люди могут воспринять внешний вид совсем не так, как ожидаешь. Наверняка многим читателям знакомо это. Вот и у пользователей сети таких историй уйма.
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- Я шла вдоль нашего офиса. В офисе было панорамное остекление, и люди сидели работали лицом к окнам. Я шла встречать немецкую делегацию, которая как раз подъехала ко входу на автобусе, и все оттуда выходили. Я подняла руки, чтобы привлечь внимание, мол, я здесь. И, когда все посмотрели на меня, налетел сильный порыв ветра, мое платье взлетело и в долю секунды вывернулось наизнанку. Я его только руками поймала. Мне пришлось повозиться, чтобы вывернуть платье и натянуть его обратно. После этого я хотела уволиться. И даже через пять лет я была «та, у которой платье улетело».
- Мама у меня одевается с французским шиком. Любит всякие шарфики, элегантные пальто. И береты. А в то время, когда я была подростком, мы головные уборы не уважали. Даже зимой строили из себя крутых и ходили без шапок. Мама боролась, как могла. В общем, однажды всучила мне свой любимый берет, мол, красиво будет. Надела я его после уроков при подруге, а она хихикать начала. Сказала, старомодный слишком. Я расстроилась и быстро сняла, пока мальчики не увидели. Особенно тот, что мне нравился. В итоге надела берет, только к подъезду подходя, чтобы мама не отругала. С тех пор так и остался неприятный осадок. Поэтому даже во взрослом возрасте не люблю береты.
- Первый семестр учебы. От дома до колледжа добираться примерно час. Однажды во время занятий у меня начались месячные, и джинсы испачкались. Тащиться домой за другими я не могла. Пришлось в свободный час между занятиями сгонять в магазин в нашем крошечном университетском городке. Выбор моделей моего размера был невелик, и в итоге я купила пару горчичного цвета, которая чудесным образом подошла к моей рубашке. Эти джинсы оказались удивительно универсальны, и с тех пор я часто их ношу. Никогда бы не купила их по доброй воле, но я рада, что они у меня есть. © letmebebrave430 / Reddit
- Один раз мои туфли лопнули от жаркого асфальта, и от них начали отпадать куски материала. В конце концов, я просто волочила ноги по земле, чтобы как-то дотащить оставшуюся часть каблука. Мы с мужем хохотали до упаду. (Он шел позади меня, собирая остатки обуви). Но эти туфли были старыми, так что я не расстроилась. А позже у меня то же самое произошло с босоножками. Им было меньше года, и стоили они недешево, так что я очень разозлилась. © bullhorn_big*** / Reddit
- Муж достаточно скуп на похвалу и проявление чувств. Вчера были в театре. Я надела черное платье (не гипюр, закрытое), черные кожаные сапожки. В дополнение ярко-красная сумка, черные колготки с красной полоской сзади и ярко-красная губная помада (глаза не выделяла). И что? Я получила свой комплимент. Муж сказал, что я выгляжу вульгарно. Пожалуй, в следующий раз надену свитер и джинсы. И обязательно без макияжа. © Подслушано / Ideer
- В детском саду моя воспитательница как-то сказала, что через несколько дней мы предстанем в образах пожилых людей. Это было «веселое» мероприятие. В тот день мама разбудила меня очень рано, чтобы начать свой шедевр. Она нарисовала морщинки на моем лице с помощью макияжа. Нанесла временную краску для седины на мои уложенные волосы. Подарила мне фальшивые очки, чтобы я могла носить их на напудренном лице, платье с оборками пастельных тонов и игрушечную тросточку. Мы обе хихикнули над образом. Конечно, все были бы в восторге от того, сколько усилий было вложено в мой костюм! Я поцеловала маму на прощание и почувствовала, как во мне закипает волнение. Я предвкушала реакцию каждого. Но мое возбуждение мгновенно угасло, когда все дети расхохотались при моем появлении. Выяснилось, что мама неправильно прочитала электронное письмо от воспитательницы: надо было одеться в футуристичной манере. Я почувствовала, что мои щеки бесконечно горят. Все смотрели на меня и смеялись. Многие дети делали замечания и подбирали шутки. Все, что я могла сделать, – это броситься к своей парте и спрятать свое нарисованное морщинистое лицо. Я заплакала. Внезапно воспитательница заставила ребят замолчать. Она положила руку мне на спину и сказала: «Перестаньте дразнить ее. Ее костюм очень хорошо сшит! Из нее получилась бы прекрасная бабушка!» Затем отвела меня в туалет и помогла стереть макияж. Я почувствовала облегчение! Я разозлилась на маму, но через несколько недель простила ее. А вот ребят из садика – нет. © Sierra Swift / Quora
А что не так-то? Очень футуристично. Когда наступит то самое будущее, она и превратится в бабушку.
- Надела на свадьбу ультракороткое облегающее платье, которое больше подходило для свидания или фешенебельного клуба. Оно было белое, с крупным рисунком из синих перьев с одной стороны и по всей длине. Мне было 29, я уже работала белым воротничком и должна была соображать, что куда надевать. Понятия не имею, о чем я в тот момент думала и как такое допустила. До сих пор вспоминаю об этом со стыдом. Я даже извинилась за это перед невестой спустя девять лет после события. Она искренне отмахнулась и сказала: «Ой, да неважно, не волнуйся». © orcusamongus / Reddit
- По сей день не могу носить юбку этого фасона, хоть он мне и нравится. Она была длиной чуть ниже колена, трапециевидной формы, застегивалась спереди на пуговицы. Помню, в средней школе парень, сидевший со мной, пристально смотрел на меня, кажется, целую вечность. Меня стало раздражать, что он пялится на меня. Как вдруг я почувствовала холодок на бедрах от открывающейся и закрывающейся двери. Наконец я опустила взгляд и поняла, что юбка расстегнулась, остались застегнутыми только три верхних пуговицы. Вмиг покраснела и попыталась застегнуть обратно. Что сделал парень рядом со мной? Он пошутил: «Что, почувствовала легкий бриз?» Для мальчика из средней школы это было забавно, но меня он в то время жутко взбесил. © Unknown author / Reddit
- Мой брат — музыкант, гитарист, играет рок. На сцене у него очень яркий образ: одет в кожу, пышная прическа, рокерский грим. Однажды перед концертом в клубе они настраивались, он еще не нарядился, был в обычных джинсах и футболке, волосы в хвост. Девушки, которые там работают официантками, потом его спрашивали, не брат ли он гитариста, а то прямо очень похож. Он подтвердил. Потом, стараясь не смеяться, отвечал на вопросы про «брата». Прошло несколько лет, мы с ним до сих пор хохочем. © Подслушано / Ideer
Пф, надела ультракороткое белое платье не na свою свадьбу и ещё продолжительное время - 9 лет (!) вспоминает об этом со стыдом. У нас несколько лет назад открытое и короткое свадебное платье na свою свадьбу надела официальный представитель МИДа и ничего - не переживает об этом. Девушке надо приобрести больше уверенности в себе.
- Был у меня ужасный случай. Как-то надела на работу платье с леггинсами. Пошла в уборную, и юбка случайно застряла в поясе леггинсов, а я не заметила. От полной катастрофы меня спасла одна замечательная женщина. Она чуть не закричала, когда я выходила из туалета, чтобы привлечь мое внимание и я могла одернуть юбку, прежде чем пройти мимо всех столов к своему рабочему месту. © ConiferousMedusa / Reddit
- Было лет 20 назад. Помыла голову, спешу на работу. В маршрутке люди глаз не сводят. Думаю: «Какая я красивая!» Забегаю на работу. А начальница нежно говорит: «Не волнуйся, сейчас медицина чудеса творит, все лечат быстро». У меня внутри все похолодело. Кидаюсь к зеркалу, смотрю — у меня левое ухо все в бальзаме для волос. Если кто помнит, был такой в виде желто-зеленой субстанции. Аж по щеке стекает. Всегда смеюсь, когда вспоминаю.
- Друг пригласил на день рождения. Сидим в ресторане. Напротив меня друг именинника, с огромной татухой на руке. Захотелось наладить контакт с малознакомым гостем. Говорю:
— Классное тату! Это Мэрилин Мэнсон?
— Это моя мама.
Ну я и сморозила в ответ:
— Красивая женщина.
К счастью, парень с чувством юмора был. Но все равно как-то неудобно получилось.
Большую часть времени многие люди проводят на работе. И, конечно, куда без прекрасных коллег, о которых уже можно составить сборник историй.
Комментарии
Каждая женщина немного Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон
А вообще Мэрилин Мэнсон это солист одноименной группы. И очень страшненький!!!