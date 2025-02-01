12 случаев, когда внешний вид подсыпал перчинки в будни

Пф, надела ультракороткое белое платье не na свою свадьбу и ещё продолжительное время - 9 лет (!) вспоминает об этом со стыдом. У нас несколько лет назад открытое и короткое свадебное платье na свою свадьбу надела официальный представитель МИДа и ничего - не переживает об этом. Девушке надо приобрести больше уверенности в себе.