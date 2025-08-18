16 сериалов нашей юности, в которых мы заменили актеров на современных звезд, и результат получился очень неожиданным

Можно бесконечно ностальгировать по старым сериалам и даже периодически задумываться: «А не пересмотреть ли?» Но порой так и хочется немного их осовременить. Вот мы и представили, кто бы из популярных звезд Голливуда смог бы сыграть в ремейках таких сериалов. Согласитесь, задача непростая, но мы постарались и собрали идеальный каст. Уверены, такие сериалы взорвали бы все стриминговые платформы.

«Гордость и предубеждение». Дэниел Рэдклифф и Эмилия Кларк выглядят неожиданно органично в ролях Мистера Дарси и Элизабет Беннет

В «Диком Ангеле» вполне могли бы блистать Том Холланд и Дженна Ортега

В новой версии сериала «Богатые тоже плачут» мы бы со слезами следили за историей, воплощенной Блейк Лайвли и Тимоти Шаламе

В «Друзьях» Дженнифер Лоуренс и Зендея могли бы сыграть роли главных подружек — Рейчел и Моники

© Friends / Warner Bros. Television , AI-generated image AI-generated image Чертово_колёсико 1 час назад у Энистон персонаж с неким лоском, как они сходили на свидание с Джоуи, она одним взглядом, фразой смогла интерес (скажем так) вызвать, а эта - ржёт как прапор, жрет, слава богу не пердит. Зендея вечно с недовольным лицом, не Моника - - Ответить

Эти напряженные роли в сериале «Твин Пикс» будто созданы для Роберта Паттинсона и Райана Рейнольдса

В «Санта-Барбаре» могли бы блистать Аманда Сейфрид и Том Хиддлстон в главных ролях

«Частный детектив Магнум» — Бен Аффлек выглядит фантастически в роли брутального детектива

«Сабрина — маленькая ведьма» — Как вам Сирша Ронан в роли ведьмы?

«Зачарованные». Мы видим в этих ролях Дакоту Джонсон и Софи Тернер. Как думаете, кто мог бы сыграть третью героиню?

«Баффи — истребительница вампиров» — Райан Гослинг в роли крутого вампира и Сидни Суини, которая борется со злом? Конечно, мы хотим это увидеть

В сериале «Эллен и ребята» Остин Батлер и Аня Тейлор-Джой смотрелись бы изумительно. И точно собрали бы огромную базу фанатов

«Рабыня Изаура» — настоящая классика мыльных опер. Но Лиам Хемсворт и Эмма Уотсон точно смогли бы привнести в сериал что-то новое

Воплотить эту роль в сериале «Тропиканка» было бы непросто, но Лили Коллинз точно справилась бы

«Земля любви» — Элизабет Олсен и Кит Харингтон смотрелись бы потрясающе в роли главных героев, верно?

Ну кто еще, как не Адам Драйвер смог бы сыграть в сериале «Комисар Рекс»?