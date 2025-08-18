а можно более подходящих по возрасту актёров? Элизабет 21 год, Кларк - 39
16 сериалов нашей юности, в которых мы заменили актеров на современных звезд, и результат получился очень неожиданным
Можно бесконечно ностальгировать по старым сериалам и даже периодически задумываться: «А не пересмотреть ли?» Но порой так и хочется немного их осовременить. Вот мы и представили, кто бы из популярных звезд Голливуда смог бы сыграть в ремейках таких сериалов. Согласитесь, задача непростая, но мы постарались и собрали идеальный каст. Уверены, такие сериалы взорвали бы все стриминговые платформы.
«Гордость и предубеждение». Дэниел Рэдклифф и Эмилия Кларк выглядят неожиданно органично в ролях Мистера Дарси и Элизабет Беннет
В «Диком Ангеле» вполне могли бы блистать Том Холланд и Дженна Ортега
В новой версии сериала «Богатые тоже плачут» мы бы со слезами следили за историей, воплощенной Блейк Лайвли и Тимоти Шаламе
В «Друзьях» Дженнифер Лоуренс и Зендея могли бы сыграть роли главных подружек — Рейчел и Моники
у Энистон персонаж с неким лоском, как они сходили на свидание с Джоуи, она одним взглядом, фразой смогла интерес (скажем так) вызвать, а эта - ржёт как прапор, жрет, слава богу не пердит. Зендея вечно с недовольным лицом, не Моника
Эти напряженные роли в сериале «Твин Пикс» будто созданы для Роберта Паттинсона и Райана Рейнольдса
Нет. Шериф не был суперменом. В этом и есть замысел - простые люди в маленьком городке.
Харизму Маклахлена никто не заменит.
В «Санта-Барбаре» могли бы блистать Аманда Сейфрид и Том Хиддлстон в главных ролях
«Частный детектив Магнум» — Бен Аффлек выглядит фантастически в роли брутального детектива
Том Селлек - ну чистый тестостерон, Аффлек хоть в усах, хоть без - нытик)))
«Сабрина — маленькая ведьма» — Как вам Сирша Ронан в роли ведьмы?
«Зачарованные». Мы видим в этих ролях Дакоту Джонсон и Софи Тернер. Как думаете, кто мог бы сыграть третью героиню?
«Баффи — истребительница вампиров» — Райан Гослинг в роли крутого вампира и Сидни Суини, которая борется со злом? Конечно, мы хотим это увидеть
В сериале «Эллен и ребята» Остин Батлер и Аня Тейлор-Джой смотрелись бы изумительно. И точно собрали бы огромную базу фанатов
«Рабыня Изаура» — настоящая классика мыльных опер. Но Лиам Хемсворт и Эмма Уотсон точно смогли бы привнести в сериал что-то новое
У Эммы тут такое лицо... Ещё немного и она как даст по фейсу вот этому усатому)) Фильм не помню, но на рабыню она не тянет
Воплотить эту роль в сериале «Тропиканка» было бы непросто, но Лили Коллинз точно справилась бы
«Земля любви» — Элизабет Олсен и Кит Харингтон смотрелись бы потрясающе в роли главных героев, верно?
а там другой же мужик был🙄 не? честно говоря посмотрела начало только, там поменяли его?
Ну кто еще, как не Адам Драйвер смог бы сыграть в сериале «Комисар Рекс»?
«Десятое королевство» — Ну кто бы не хотел взглянуть на Генри Кавилла и Эмму Робертс в роли Волка и Вирджинии?
Для любителей ностальгии и кино предлагаем посмотреть и другие наши статьи:
Комментарии
Помните, как несколько лет назад мы в комментах вопили: "отнимите у них фотошоп"?
Кажется, теперь этим рукозатейникам надо отрезать доступ к ии-шнице)
Зaчем? Ну, вот зaчем эти зaмены? Уймитесь, АdМе, не нaдо больше тaких экспериментов.