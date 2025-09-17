16 снимков, которые доказывают, что работа — это не только отчеты и дедлайны, но и театр абсурда
Коллега, который ест чужую еду. Коза, которая пришла на совещание. Начальник, который забыл, что сегодня выходной. Если вам кажется, что на работе всякое бывает — вы правы! Приготовьтесь к порции фотографий, где рабочий день пошел совсем не по плану.
«Случился такой фейл на работе. Пришлось импровизировать»
- Это станет трендом! © BayouGeek / Reddit
«Коза последовала за моим другом домой с работы!»
«Мой торт „На прощание“ в последний день работы в IT-компании»
«Работа успешно провалена».
Это — чтобы поменьше вопросов задавали на работе
«Да, она сломана. Гулял с собакой. Упал с бордюра. С собакой все хорошо».
«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»
«Это уже третий раз, когда кто-то ест мою еду на работе»
«Кто-то из коллег моего отчима по ошибке бросил сухой лед в унитаз»
«Я работаю в магазине пончиков, и мы продаем огромные булочки с корицей. Сегодня я испекла этих гигантов!»
по каким показателям мы должны понять, что это гиганты? где банан для масштаба?
«Автомат у нас на работе дал сбой и выдал все сразу»
«Недавно на работе мы разрезали автомобиль пополам»
«Как мой коллега открывает пакет с чипсами»
«Работаю 5 дней в неделю, но компания предоставляет только 3 рубашки — униформу»
«Один мой коллега по работе никогда не допивает всю свою газировку»
Знакомо, у нас такой тоже работал. Ушел, и за его столом стояло с десяток недoпитых бутылок.
Как объяснил похожий кадр, оне брезгуют выдохшееся пить)
«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»
«Принес на работу торт, чтобы поделиться, а кто-то съел всю глазурь»
«Забыла переодеться перед работой»
- Готовьтесь, у вас будет новое прозвище. © Fall_Water / Reddit
А вот еще подборочка про работников, которые подошли к задаче творчески, и теперь на это без смеха не взглянешь.
Комментарии
У нас в соседнем пустующем кабинете дядько монтировал большой электрошкаф.
Чтоб не скучать, включил свое на телефоне.
Захожу в отдел, а та дикий, надрывный вой, как будто из муэдзина делают евнуха прямо в эфире.
Послушала минут 15, не выдержала, зашла спросить, что это?
Оказалось, молитва. Это кантор поет)