16 снимков, которые доказывают, что работа — это не только отчеты и дедлайны, но и театр абсурда

Коллега, который ест чужую еду. Коза, которая пришла на совещание. Начальник, который забыл, что сегодня выходной. Если вам кажется, что на работе всякое бывает — вы правы! Приготовьтесь к порции фотографий, где рабочий день пошел совсем не по плану.

«Случился такой фейл на работе. Пришлось импровизировать»

«Коза последовала за моим другом домой с работы!»

«Мой торт „На прощание“ в последний день работы в IT-компании»

«Работа успешно провалена».

Это — чтобы поменьше вопросов задавали на работе

«Да, она сломана. Гулял с собакой. Упал с бордюра. С собакой все хорошо».

«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»

«Это уже третий раз, когда кто-то ест мою еду на работе»

«Кто-то из коллег моего отчима по ошибке бросил сухой лед в унитаз»

«Я работаю в магазине пончиков, и мы продаем огромные булочки с корицей. Сегодня я испекла этих гигантов!»

«Автомат у нас на работе дал сбой и выдал все сразу»

«Недавно на работе мы разрезали автомобиль пополам»

«Как мой коллега открывает пакет с чипсами»

«Работаю 5 дней в неделю, но компания предоставляет только 3 рубашки — униформу»

«Один мой коллега по работе никогда не допивает всю свою газировку»

«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»

«Принес на работу торт, чтобы поделиться, а кто-то съел всю глазурь»

«Забыла переодеться перед работой»

Готовьтесь, у вас будет новое прозвище. © Fall_Water / Reddit