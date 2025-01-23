16 вещей, которые вызывают целое море вопросов, а вот ответов — кот наплакал

Творческий подход к ремонту или созданию уникальных предметов всегда приветствуется. Впрочем, иногда креатива бывает все же многовато. Такие изделия вызывают бурю эмоций - от улыбок до недоуменных вопросов. Однако, как говорится, "на вкус и цвет - товарищей нет" и на любой, даже самый безумный дизайн, найдутся свои почитатели. Может, немногочисленные, но верные.

«Как насчет ванны в стиле амбара? В наличии металлическое обрамление и криво заделанные щели»

Такое обычно бесит людей, но я почему-то в восторге. © Rain_Zeros / Reddit

«Сняли жилье через интернет. Зацените, как мы должны карабкаться на второй уровень»

«Зеркало с углом, о существовании которого я никогда не знала. И хотела бы это развидеть»

«Нашла целую коробку с пони и старое зеркало в комиссионке. Решила сделать что-то своими руками»

«Мой стул сломался. И вот как я его починил»

«Обшивка из переработанных жестяных банок»

Не уверена, насколько это практично. И точно не хотела бы себе такое. Но я впечатлена изобретательностью и мастерством. © PunfullyObvious / Reddit

«Превратили пикап в стол. Просят за него немало, но зато монитор идет в комплекте»

Всего лишь настольная лампа

«Это одна из тех вещей, которые не должны существовать в мире. Но раз уж существует, будет у меня»

«Установку штор на мансардные окна ждать еще целую неделю!»

«Делала подушку для тела и немного увлеклась»

«Мы решили, что сможем построить ванну в римском стиле с нуля всего за месяц. Ушло полтора года»

«Мои родители сказали, что им не нужен валик для покраски стен. А еще на этом этапе они думают, что все уже готово и переделывать не нужно»

Если присмотреться, то можно увидеть, что в одном месте немножечко не закончено. Совсем чуть-чуть. © Mumarlon / Reddit

«Недавно в комиссионке обнаружил. Но там это чудо и осталось»

«Друг пытался загладить вину за разбитую им чашку»