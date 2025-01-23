16 вещей, которые вызывают целое море вопросов, а вот ответов — кот наплакал
Народное творчество
1 день назад
Творческий подход к ремонту или созданию уникальных предметов всегда приветствуется. Впрочем, иногда креатива бывает все же многовато. Такие изделия вызывают бурю эмоций - от улыбок до недоуменных вопросов. Однако, как говорится, "на вкус и цвет - товарищей нет" и на любой, даже самый безумный дизайн, найдутся свои почитатели. Может, немногочисленные, но верные.
«Как насчет ванны в стиле амбара? В наличии металлическое обрамление и криво заделанные щели»
- Такое обычно бесит людей, но я почему-то в восторге. © Rain_Zeros / Reddit
«Сняли жилье через интернет. Зацените, как мы должны карабкаться на второй уровень»
«Зеркало с углом, о существовании которого я никогда не знала. И хотела бы это развидеть»
«Нашла целую коробку с пони и старое зеркало в комиссионке. Решила сделать что-то своими руками»
«Мой стул сломался. И вот как я его починил»
«Обшивка из переработанных жестяных банок»
- Не уверена, насколько это практично. И точно не хотела бы себе такое. Но я впечатлена изобретательностью и мастерством. © PunfullyObvious / Reddit
«Превратили пикап в стол. Просят за него немало, но зато монитор идет в комплекте»
Всего лишь настольная лампа
Ну это в акушерское отделение, чтоб персонал не расслаблялся
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«Это одна из тех вещей, которые не должны существовать в мире. Но раз уж существует, будет у меня»
«Установку штор на мансардные окна ждать еще целую неделю!»
Ну мы в 90х одеялами окна в общаге завешивали-жутко холодно было😳
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«Делала подушку для тела и немного увлеклась»
«Мы решили, что сможем построить ванну в римском стиле с нуля всего за месяц. Ушло полтора года»
«Мои родители сказали, что им не нужен валик для покраски стен. А еще на этом этапе они думают, что все уже готово и переделывать не нужно»
- Если присмотреться, то можно увидеть, что в одном месте немножечко не закончено. Совсем чуть-чуть. © Mumarlon / Reddit
«Недавно в комиссионке обнаружил. Но там это чудо и осталось»
«Друг пытался загладить вину за разбитую им чашку»
«Вы когда-нибудь чувствовали, что на вас кто-то пялится?»
А для любителей излишне креативного дизайна у нас есть еще много статей на эту же тему:
Фото на превью dubdhjckx / Reddit
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