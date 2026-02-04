16 живых историй о рабочих буднях, в которых многие узнают себя и своих коллег

Порой на работе происходят такие ситуации, что по ним можно и фильмы снимать. Рабочие будни — это не только отчеты и дедлайны, но и живые моменты, от которых на душе становится теплее или просто хочется улыбнуться. Мы собрали истории о людях, чья работа превратилась в настоящий ситком — от неожиданных встреч со старыми знакомыми до неловких поздравлений начальства с днем рождения.