16 живых историй о рабочих буднях, в которых многие узнают себя и своих коллег
Порой на работе происходят такие ситуации, что по ним можно и фильмы снимать. Рабочие будни — это не только отчеты и дедлайны, но и живые моменты, от которых на душе становится теплее или просто хочется улыбнуться. Мы собрали истории о людях, чья работа превратилась в настоящий ситком — от неожиданных встреч со старыми знакомыми до неловких поздравлений начальства с днем рождения.
- Работаю в женском коллективе: сплетни, интриги. Однажды сотрудница спросила, где я такой классный маникюр сделала. У меня подруга этим занимается, ну я и посоветовала ее как мастера. Через время подруга рассказывает мне, что моя сотрудница была у нее на ногтях. Процесс небыстрый, все равно какой-то разговор да завязывается с мастером. Короче, моя уважаемая коллега столько разных подробностей о работе и коллективе (включая меня) выдала, которыми подруга со мной любезно поделилась. После этого многое стало на свои места. Теперь всем коллегам свою подругу советую — помогает разобраться, кто есть кто на самом деле. © Карамель / VK
- На рабочем созвоне я выглядела как профи: фон, блузка. Все шло идеально, пока я не заговорила. Шеф — мне в личку: «У тебя такие фильтры?» Нет... Но коллеги будто старались не смотреть. И вот все закончилось, шеф остался на линии. Смотрит такой и выдает: «Посмотри на предпросмотр». Посмотрела: над моей головой танцевала обезьянка, а с ушей свисали виртуальные сережки-единороги. Я начала тыкать во все кнопки — обезьянка сменилась короной, а потом на лице появились кошачьи усы. Оказывается, моя племянница играла на моем ноутбуке и закрепила в настройках пакет с анимациями на постоянной основе — и они автоматически применялись ко всем звонкам. Шеф не стал меня отчитывать. Он просто сказал: «Ладно. Завтра без обезьян. И, пожалуйста, без короны — это уже слишком даже для креатива». Через час мне написал тимлид из другого отдела: «Привет! Твои единороги сегодня очень в тему были, мы поржали». © metanifty
- Работаю фотографом. Написала новая клиентка. Захожу к ней в соцсети — а там девушка с обложки. Наметила, как буду с ней работать. В день икс прихожу, меня встречает красотка, но передо мной совершенно другой человек. Да, девушка тоже красивая, но совершенно другого типажа. Я удивилась, но виду не подала. Оказалось, что в социальных сетях она все обрабатывает через нейросети, причем очень натурально. Отработали фотосессию, присылаю ей снимки с небольшой ретушью, а она мне: «Вижу, вы ретушь сделали, а я за натуральность — пришлите мне исходники без обработки». Сделала, как просили, но осталось легкое недоумение.
- Мне как-то человек оказал помощь и отказался от оплаты. Через пару лет, когда я работал в такси, мне попался клиент, с которым я катался полдня. Он искал редкое лекарство для своего друга. Оказалось, что это тот самый человек. Я с него денег не взял, пожелал другу выздороветь и объяснил, что возвращаю долг. © ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВ / ADME
- Работала в магазине мебели. Заходит мужик с щеночком на руках. Смотрю на него и умиляюсь. Вот прям пялюсь и улыбаюсь. Ходит дядька, рассматривает двери и на меня косится. Продолжаю строить глазки щенку, а он приближается. И тут до меня доходит, что у него в руках меховая шапка. Я все это время пялилась на шапку! В общем, потом я пошла и купила очки. © Подслушано / Ideer
- Разрисовываю одежду на заказ. В декабре мне поступил заказ от одной женщины — она сказала, что ей нравятся мои работы и что она хочет, чтобы я разрисовала ей сапоги. С обувью я еще никогда не работала, но деньги она предложила хорошие, поэтому я согласилась. Я детально изучила этот вопрос, даже попрактиковалась на паре своих старых сапог, после чего приступила к делу. И в самом начале я облажалась: по технике все было ок, но я перепутала сторону сапога и нанесла кусочек рисунка не туда. Я тут же попыталась исправить, но сделала только хуже, образовав пятно плеши на замшевых сапогах. Тут уже исправить ничего не вышло. Думала, что придется покупать ей новые сапоги и выходить в ноль. Посмотрев их стоимость, у меня задрожали коленки — таких денег мне за три месяца не заработать. В общем, выхода не было: пишу ей и рассказываю, как есть. Она написала: «Ок». Два дня я ходила сама не своя, пока не пришло уведомление о посылке. Она просто выслала мне еще одни такие же и написала, что это не проблема. Страшно благодарна ей за терпение и понимание! Изучив более детально все тонкости работы с такими сапогами на первых «бракованных», со второго раза я сделала все правильно, и клиентка осталась довольна. Уж не знаю, чем она занимается, что может себе это позволить, но, кажется, я явно не тем. © Карамель / VK
- То была самая глупая вещь, которую я когда-либо делала на работе. Утро понедельника после моего дня рождения. Опоздала в офис минут на 15. Пыталась достать из сумки пропуск, как вдруг подошел мужчина (очень важный человек в компании) и открыл мне дверь. Он поприветствовал меня, а я в ответ поздравила его с днем рождения. До сих пор помню его ошеломленное лицо. © Karthika Kizhakkedath / Quora
- Работаю эйчаром в IT-компании. Для сотрудников делаем все: и кофеечек стоит, и настольный футбол с теннисом, и бесплатные обеды, и ДМС, и подарки на все праздники, и на работу приходи, когда хочешь. Но некоторые коллеги умудряются жаловаться. Например, на то, что поставщик еды ошибся и на обед вместо кефира привез ряженку: «Вы что, не понимаете? Это же совершенно разные кисломолочные продукты!» Да это и так не работа, а манна небесная, ребята! © Подслушано / Ideer
- Сильные ливни были. Начальник звонил в восемь утра предупредить, чтобы мы не приходили в офис, а то небезопасно. Один полусонный сотрудник просто что-то пробормотал в ответ и повесил трубку. В 10 утра он наконец проснулся. Вспомнил, что ему звонил начальник. Потом увидел погоду за окном и предупреждения о сильном дожде. Позвонил начальнику и сказал: «Даже если бы вы попросили меня прийти в офис, я бы все равно не пришел». © Karan Vikhar / Quora
- Работал как-то официантом, подавал завтраки высокопоставленным лицам. Пришел однажды мужчина, я сказал ему: «Доброе утро». А он ответил, что ничего доброго нет, ночь у него была ужасная и день тоже не выглядит многообещающим. Затем, когда я положил перед ним грейпфрут, он выразил недовольство. Мол, он предпочитает белый сорт, а розовый безвкусный. На следующий день, когда он вновь пришел и начал есть грейпфрут, тот с идеальной точностью плюнул струей сока прямо мужику на галстук. Я изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица. © Colin Hall / Quora
- Мы храним наших проекты в нескольких шкафах в алфавитном порядке. Однажды мой босс спросил меня, где находится одна папка. Название начиналось на «Кро», а он искал в ящике, где уже шли проекты, начиная с «Кру». Босс настаивал, что папка «Кро» идет после папки «Кру». Мы ходили туда-сюда пару минут, а потом он наконец-то стал вспоминать алфавит. Когда босс дошел до «о», а затем продолжил до «у», то резко замолчал. Меня трясло, я еле сдерживал смех, а он просто посмотрел на меня и сказал: «Умолкни». Схватил нужную ему папку, захлопнул ящик и потопал из кабинета. © Patrick Robinson / Quora
- Руковожу небольшим интернет-магазином. Есть три менеджера, которые заказы обрабатывают. Вроде все нормальные, адекватные, работают хорошо. Но у двоих есть дурацкая тема: если вдруг товара нет или он бракованный и мы не можем клиенту его отправить, они молча отменяют заказ — и все. Ругалась с ними уже 1000 раз, штрафовала, объясняла, что надо позвонить человеку и сказать, что товара в наличии нет, заказ отменяем. «Да зачем звонить? Если мы не перезвонили, значит, товара нет. Тем более на почту приходит оповещение. А если срочно, сами перезвонят». Да затем, что человек ждет заказ, не все проверяют почту постоянно. Он сделал заказ и ждет. Почему он должен сам звонить и выяснять? Сама пользуюсь интернет-магазинами, и меня дико бесит, когда делаешь заказ, он висит весь день, вечером уже сама звонишь, и тебе говорят: «А мы отменили». И начинаешь искать товар заново, время теряешь еще. Пыталась привить это в своем магазине — никак. © Подслушано / Ideer
- Работаю консультантом в магазине нижнего белья. Достали мужчины посетительниц со своими «оригинальными» шутками. Теперь, когда эти «юмористы» выпаливают очередную шутку, я включаю мелодию, которую проигрывают, когда неудачно пошутили. После этого они затыкаются, и я могу спокойно поработать. © Подслушано / Ideer
- Работаю флористом. Непросто общаться с людьми, которые зажимают деньги на цветы. «Добавьте мне пионов, и попышнее. А, и бюджет, кстати, 50 рублей. Ну и вы это, прежде накидайте фото-примеры, как это будет выглядеть. Я еще подумаю, заказывать у вас после трех часов выноса мозга или нет». Так и хочется сказать: «Ты ведь о дне рождения мамы не вчера узнала, накопи!» © Подслушано / VK
- Работаю эйчаром. На собеседованиях повидала всяких экземпляров. Вот приехал как-то парнишка. Вроде толковый, резюме хорошее. Смутил один момент. Начала с ним общаться: «Вы указали, что у вас есть два высших образования...» Так он мне с каменным лицом выдал: «Да, в подземном переходе была акция: два диплома по цене одного». Как думаете, я взяла его на работу после того, как он так ответил? © Палата № 6 / VK
- Работаю уже несколько лет в клининговой компании. Приехала как-то на вызов, надо было убрать двушку. Справилась за полчаса, сообщила заказчику. А он вернулся домой и давай хамить. Мол, как я смогла сделать все за такое короткое время, неужели квартира и впрямь чистая. Ну я взяла и ответила: «Я выполняю работу за полчаса, потому что я пять лет училась справляться с этой работой за полчаса. Вы платите мне за эти годы, а не за 30 минут!» Он проверил все помещение, не нашел, к чему придраться, молча заплатил, и я уехала. Бесят такие. © Мамдаринка / VK
Вот так почитаешь истории разных людей и понимаешь, что жизнь все-таки непредсказуемая штука. Даже обычный рабочий день может стать неожиданным перформансом.
Двушку за полчаса!? Ну прям чистая квартира была или очень маленький список услуг, типа подмести да полы помыть. Мою за 3-4 часа моют.
Ни в коем случае не умаляю сложность работы сотрудников клининга. Но пять лет учиться, это где? Где-то есть институт уборки? Ладно бы сказала, что пятилетний опыт, но нет же, училась она пять лет