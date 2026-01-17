16 зимних историй, пропитанных теплом и чудесами

Эти истории напоминают нам, что автором маленького чуда может стать каждый из нас — будь то мандарин, подаренный пассажиру такси, или машина соседа, случайно очищенная от снега. Какая из этих историй согрела вас больше всего? Случались ли с вами под Новый год события, которые заставили вас снова поверить в Деда Мороза? Поделитесь своим теплом в комментариях!

