А что, разница между детьми и собаками только в цене? Как между породистыми собаками и беспородными?
17 человек, к логике которых есть большие вопросы
Истории
3 часа назад
У каждого из нас бывают моменты, когда мы понимаем, что логика в это время хромала. Но у наших сегодняшних героев есть настолько яркие примеры таких ситуаций, что рука сама тянется сделать скриншот и отправить знакомым.
- Я перевел дела своего бизнеса в новую компанию, потому что женщина, которая занималась нашим счетом, сказала мне, что не ест ничего, что начинается на букву «а». Она, кстати, не смогла объяснить, почему не ест авокадо, но ест гуакамоле. © Gertrudethecurious / Reddit
- Общаюсь с женой. Она:
— Милый, тебе цыпленка или котлеты?
— Цыпленка.
— А котлеты не понравились?
— Понравились, но хочу цыпленка.
— А котлеты кто будет доедать? Давай котлетки.
И зачем спрашивала? © FuTakim / Pikabu
- Мама бубнит из-за того, что у моей сестры есть две собаки, которых ей не следовало заводить, потому что она не может позволить себе их содержать. Но при этом она хочет, чтобы сестра завела детей. Я назвал эту логику нелепой, а мама просто уставилась на меня и сказала, что это не одно и то же. Ну конечно. Родить детей, на которых денег уходит намного больше — это вариант получше. © bunnywings / Reddit
- К девушке пришли подруги в гости, одна жаловалась на своего молодого человека, с которым у нее последнее время напряженные отношения. Невольно подслушал их разговор: — Мы неделю не общались, он звонит, разговариваем, и он говорит: «Я сейчас приеду...»
— Ну, а ты что?
— Я ему говорю: «Нет, не надо, не хочу, чтобы ты приезжал».
— Ну, а он что?
— Ну, и он не приезжает.
Тут начинаются возмущенные вздохи и ругательства в адрес парня. © sheldorr / Pikabu
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- Мама сообщила, что ей грозит неминуемое банкротство, а потом взяла дорогую сумку и пошла к кассе.
— Мама, что ты делаешь? Ты только что сказала, что у тебя нет денег. Ты уверена, что тебе нужна новая сумочка?
— Ну, я хочу потратить их, пока они у меня есть!
— Мам, ну ты серьезно?
— Ой, да отстань, перестань быть такой дотошной. Ты только начинаешь жить во взрослом мире и ничего не понимаешь. © Mettamaggie / Reddit
- Помню, в детстве по возвращении из школы меня остановил местный хулиган. Далее разговор:
— Эй, пацан, стой, подожди. Куда идешь?
— Домой.
Барабанная дробь...
— Зачем? © AndyErmakov / Pikabu
- Зашел сегодня в паспортный стол за справкой. Стою в очереди минут пять, впереди меня четыре человека. Заходит тетка, обращается ко второй в очереди:
— Я перед вами встану.
— Почему?
— Я в здание первая заходила.
— В первый раз вас вижу.
Тетка спокойно становится в конец очереди. Не получилось. © AlGenBer / Pikabu
- Однажды мой трехлетний племянник лопал крекеры, пока мы гуляли на улице. В какой-то момент он аккуратно положил их на землю, и мы спросили его: «Эй, дружок, зачем ты это делаешь?» Его ответ: «Я кладу их на землю, чтобы не уронить». © dpschainman / Reddit
- Встретилась с соседкой по даче, зашел разговор о кошках. Соседка:
— Ой, наша скоро разродится, опять с котятами разбираться. Муж ворчит, а что делать?
— Так мы свою стерилизовали давно, полдня возни, зато ни животное, ни мы не мучаемся. — Ты что! Жалко же животинку! © M0rkovka / Pikabu
- Помню, как-то я полностью потерял голос, буквально не мог говорить, и написал начальнице, что не смогу прийти на работу. Вышел, когда поправился, и она сказала мне, что в следующий раз хотела бы, чтобы я позвонил и именно сказал, почему не пришел на работу. © PleaseDownvoteMeDad / Reddit
- На днях коллеге привезли на работу ноутбук, попросили меня принять его у курьера и посмотреть, как он работает. Принял, включил, подключил Wi-Fi, проверил видео/звук, в общем, сделал то, что знал. И во всех моих действиях чувствовалось явное недоверие со стороны коллег. Вскоре заходит сотрудник IT-отдела, и они ему говорят: "Ты же программист, посмотри, как ноутбук тебе". Он его берет в руки, крутит-вертит и говорит: "Прикольный, аккуратненький такой". После этого новая владелица ноута с довольным лицом и криком: "Так и знала, что не зря его взяла!" - и уходит в закат. © Kolyada / Pikabu
- Мой парень — разгильдяй, он спокойно спит в гнезде из салфеток и мусора и почти никогда не смывает унитаз. Но стоит мне пропустить хоть одно пятнышко на посуде, когда я ее мою, как он устраивает сцену. © Ashypants00 / Reddit
- Приехали родители моего парня, я предложила им макароны по-флотски (для тех, кто не знает, это макароны с фаршем), но они сказали, что макароны — это тяжелая еда, и есть они это не будут, да и отцу макароны нельзя. На следующий день они отварили себе вечером пельмени. © Martnik / Pikabu
- Такое ляпнул человек, с которым я работал. Это вполне нормальный, взрослый мужчина. Говорит мне: "Если мы все произошли от обезьян, то почему еще существуют обезьяны?!" © GrilledStuffedDragon / Reddit
Макароны по-флотски вполне могут являться "тяжёлой" едой. Фарш обжаривается в масле, с него вытапливается жир. Нифига не диетическое блюдо так-то. А пельмени чо, в них только тесто. Мясо вообще не факт, что присутствует
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- Я очень люблю читать, частенько перечитываю классиков. С появлением парня стала читать реже. Когда на душе тоскливо, уходила в парк или кафе и сидела пару часиков с книжкой. Парень стал ревновать, не верил, что читать хожу. После очередной истерики в сердцах крикнула: "Да, я изменяю тебе! С Львом Николаевичем Толстым!" Парень меня бросил, со словами, что я предательница, а он найдет и разберется с Толстым. Вот думаю, идти объясняться, или не нужен мне такой парень. © Подслушано / Ideer
- Свадьба через месяц, я беременная. Но тут выясняется, что жених живет с бывшей женой и съезжать не думает — ему нужны гарантии. Видимо, свадьба и ребенок — это ничто. Он на полном серьезе говорит: "А вдруг ты передумаешь, и мне потом придется жить одному!" © Подслушано / Ideer
- Решила подвезти своего нового молодого человека домой. Живет за городом. В дороге внезапно кончился бензин. Не предусмотрела, за рулем недавно. Я расстроилась жутко, а он говорит: "Ну, ты не переживай так". Я говорю: "Как тут не переживать?! Что делать, не знаю". Он говорит: "Да серьезно, не переживай, я дойду, тут недалеко!". Вышел, захлопнул дверцу машины и ушел. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило историй, то держите еще пару статей по теме:
Комментарии
Уведомления
Большинство историй не про отсутствие логики, а про хитрожо..сть, откровенную тупость и жлобство. Но материал интересный. Почитать один раз можно.
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