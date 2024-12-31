17 человек показали, в каких костюмах они когда-то щеголяли на своих утренниках

Каких только костюмов для утренников сейчас нет! И даже из дома выходить не нужно, ведь все можно заказать через интернет и получить чуть ли не на следующий день. Но в нашем детстве такого разнообразия не было, и мамы выкручивались как могли. Почти все наряды шили и украшали своими руками. И нам кажется, от этого они становились особенно ценными.

«Маска волка сделана из детских колготок»

«Детство пришлось на 90-е. В общем, лунная призма, дай мне силу!»

«А это работа моего отца. Денег не было ни у кого, а праздника хотелось»

«Для костюма робота сначала нужно было надеть на голову шапку-ушанку, а уже потом шлем, чтобы не слетал. А ниндзя-черепашка был великолепен. Панцирь делался несколько недель путем наклеивания слоев бумаги».

Очень крутая работа! Ваш папа молодец! © MgnoveniyaJizni / Pikabu

Ты вернул меня назад. Туда, где детство, садик, Новый год, и я в костюме мушкетера. Спасибо тебе за то, что с утра заставил улыбнуться. © StasXX / Pikabu

«20 лет назад в южной провинции и выбирать-то особо не из чего было. Но моя мама проявила всю свою изобретательность. Поэтому я была новогодней елкой»

«Рубашка, заправленная в колготки, — это был писк моды!»

«Это было прекрасно. В детском саду мама сделала костюм феи. Раскроила старое розовое платье, смастерила новое!»

«Из остатков обшила колпак. Папу запрягли, сделали волшебную палочку, и вышло прекрасное платье феечки. Прошло 2 года, я захотела его надеть, но не влезла. Забабахали второе. На представлении меня упорно кликали арлекином, но я не отзывалась. Во-первых, слова еще такого не знала. Во-вторых, у меня же волшебная палочка? Значит, фея!»

«Я в садик не ходила, потому что у нас его просто не было»

«Но мама все равно на Новый год устраивала креатив и шила сама красивые костюмы. Все усложнялось тем, что в нашем поселке из ткани были только красный и белый ситец. Вот из него и креативили».

«О, как я обожала, когда мама мне готовила костюм к Новому году!»

«Самое любимое — короны из проволоки и мишуры. Ну и, естественно, битые игрушки для украшения. И даже на какой-то Новый год она мне сшила платье из своего свадебного».

«Нашел в старых фотоальбомах этот снимок. Мне тут 3 годика»

«1982 год»

«Мой любимый костюм шахматного короля. Я даже эту вязаную жилетку потом носил»

«Моя сестра на утреннике»

«Это я в школе в костюме Петрушки»

«Мы с братом. Я Бэтмен, он — робот. Год, наверно, 1996»

«Наши с братом „черепашьи“ костюмы. Это 1995-1996 год примерно»

«Мы с мамой сами шили платье и украшали его елочными блестяшками: растирали в пыль стеклянные игрушки и на клей приклеивали к вате на короне»

«Пайетки и листики пришивали, мишуру. Подол как солнышко крутился. Это была длительная и кропотливая работа, и я до сих пор помню мягкость ткани. Очень обидно, что через несколько лет мама отдала его соседке и мне не сказала об этом».

«Сейчас в магазинах такой большой выбор детских костюмов для новогодних утренников»