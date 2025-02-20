17 человек, у которых год начался с сюрприза

Порой люди тщательно готовятся к Новому году — как к самому празднику, так и к предстоящим двенадцати месяцам. Но далеко не у всех все идет по плану. Вот несколько историй от людей, для которых не только новогодняя ночь, но и последующие каникулы, а иногда даже первые месяцы года, сложились так, что теперь есть о чем рассказать.