17 человек, у которых год начался с сюрприза
Порой люди тщательно готовятся к Новому году — как к самому празднику, так и к предстоящим двенадцати месяцам. Но далеко не у всех все идет по плану. Вот несколько историй от людей, для которых не только новогодняя ночь, но и последующие каникулы, а иногда даже первые месяцы года, сложились так, что теперь есть о чем рассказать.
- Работаю в юридической компании. У нас всегда вал клиентов после нового года. Но один буквально «сразил нас наповал». Звонит 8 января мужчина, представляется Василием Петровичем и на голубом глазу заявляет, что хочет вернуть в магазин елку. Мы в непонятках, а тот продолжает: «У меня же есть чек и еще не прошло две недели!». © Не все поймут / VK
- Должна была 31 декабря после работы выехать в дальнюю дорогу на машине, чтобы повидаться с родственниками впервые за много лет. Ехать собирались с тетей, договорились обо всем заранее. Накануне вечером пошла в магазин, чтобы купить вещи для поездки. Закупилась, выхожу и вижу сообщение от тети.
Вот сюрприз — она в последнюю минуту передумала и решила уехать на день раньше без нас, потому что не хотела провести в пути праздничный день. Мы с ребенком очень расстроились. Каникулы длинные, мы могли бы выехать и на день-два позже. Но тетя сама решила все без нас. Обидно. © unicorn********0554 / Reddit
- Однажды, 30 декабря, варила холодец. Муж «помогал» разбирать. Наелся всяких вкусных и жирных компонентов, которые я просто не кладу в холодец, и утром 31-го ему стало плохо. К нам должны были прийти дети и внуки на встречу Нового года, но пришлось отменять. Готовить ничего не стала — муж пил только морс и чай, а я за компанию. Зато за праздники не поправились, а похудели! © Людмила Пьяных / Dzen
- Проболела и провалялась с высокой температурой все новогодние каникулы. Никакой елки, салатов, гостей и подарков (живу и учусь одна в чужом городе). Выползла из квартиры, чтобы хоть мусор вынести и увидела на лестничной клетке практически у самой моей двери искусственную маленькую елочку, украшенную всякой ерундой. Кто-то из соседей поставил. Чуть не расплакалась от умиления. Товарищ сосед, сам того не желая, подарил мне ту частичку праздничного настроения, которого мне так остро не хватало эти две недели. © Подслушано / VK
- 1 января у моей мамы день рождения. Вместо тусовки с друзьями в полночь я позвонил ей и поздравил. У нее был такой счастливый голос! Я тайком купил новый телефон ей в подарок и оформил доставку на 1 января. Курьер доставил телефон в 9 утра. Мама была в шоке. Она позвонила мне и сказала, что кто-то ошибся с заказом, но я успокоил ее, что это подарок от меня. У нее даже дар речи ненадолго пропал. Лучшее начало года! © Karthikeya Acharya / Quora
- Только переехали в новую квартиру. Вторичка, ремонту 12 лет. В новогоднюю ночь сидим с мужем за праздничным столом, дети спят. За 15 минут до боя курантов звонок в дверь. Открываю, а там сосед орет — мы его заливаем. Позвонили председателю ТСЖ, а она, к счастью откликнулась. Они вместе с мужем побежали в подвал перекрывать краны. Я сижу одна под бой курантов. Мужа нет, он где-то с чужой женщиной, я в шоке. Потом вроде обошлось — муж в семье. Год прошел под знаком ремонта © Хозяйка медной горы / Dzen
- В каникулы ночью мы приехали на такси в деревню за городом. Скоро засобирались обратно. Денег ни у кого не было, решили идти пешком. До кольцевой автодороги нужно было преодолеть лес. Дорогу не помнили, так как ехали в темноте, решили довериться интуиции. Перед лесом и между деревней стояла церквушка, со стороны церкви к нам прибежала собака. Она обогнала нас, остановилась, посмотрела и побежала дальше. Мы пошутили, мол, сейчас найдет нам верную дорогу. По пути у нас было две развилки. В обоих случаях собака уверенно шла по выбранной ей дороге и оборачивалась, ждала, пока мы пойдем за ней. Через час вывела нас из леса. © Подслушано / VK
- Каждый раз, когда я спрашиваю друзей, составили ли они списки целей на новый год, то они обычно говорят: «Ой, это сложно, я все равно забуду про эти цели или забью».
А я: «Ну у меня из целей на год — попробовать приготовить как можно больше рецептов с макаронами или покупать и есть каждый незнакомый фрукт, который увижу в магазине».
Друзья потом такие: «Погоди-погоди, а так можно было? Я тоже хочу!» © TaskSignificant4171 / Reddit
- Пришел новый год и снова здрасьте. Старожилы в раздевалке ноют: «Блин, опять привалило новичков. Ну ничего, в феврале уже станет гораздо свободнее». Я не согласна. Даже если вы начинаете каждый год заново и работаете над собой месяц или два, это уже хорошо. Многие и этого не делают. Сосредоточьтесь на своих победах, а не на сравнениях с другими. © timelessair / Reddit
- Студентка. Учусь в столице, поэтому дома бываю редко. Очень скучаю по младшему брату, и это взаимно. Очередные каникулы подходят к концу, мы перед сном, как обычно, играем во что-то, и тут я замечаю, будто он старается меня выбесить специально. Не выдержала, поинтересовалась, зачем он это делает. Получаю ответ: «Я хочу тебя как можно сильнее достать, чтобы ты подольше не скучала по мне, когда вернешься на учебу». Чуть не разрыдалась от умиления. © Подслушано / Ideer
Ага, мужская логика: "я её выбешу, чтобы она по мне не скучала". Как будто любовь к брату зависит от споров с ним. Мы с братом часто спорим и иногда он меня бесит, но я всё равно его очень люблю. Может и мой братишка тоже специально меня бесит, чтобы я не скучала по нему? Надо спросить.
- У нас есть семейные традиции. Первая: мы кладем деньги под скатерть 24 декабря и оставляем их там до 1-го января, чтобы в новом году они приумножились. Вторая: в течение года мы с детьми записываем наши любимые события на клочках бумаги и складываем их в «банку воспоминаний». В новый год достаем и читаем, а потом делаем новую наклейку для банки. © PageStunning6265 / Reddit
- У меня прекрасная семья, но немного странная. Например, новый год мы отмечаем целую неделю! Каждый день у нас праздничный ужин, каждый вечер мы дарим друг другу подарки. Выходит по семь подарков на человека. А в семье нас 11. То есть минимум 77 подарков! Мы для них отдельную комнату выделяем. Ну любит моя семья праздники, что же поделать. А я люблю свою семью! © Карамель / VK
- Я ехал 350 километров через ледяной шторм. Это был полный мрак. Машины заносило, как на катке. В общем, я героически проехал весь этот путь, а затем попал в аварию на парковке. Буквально за пару минут до того, как уже почти поставил машину! © Major_Square / Reddit
- Два года назад на новый год мой парень подарил мне двухметрового плюшевого медведя. Я очень любила эту игрушку, даже после того, как мы с парнем расстались. И вот я переехала в Европу. Мишку с собой взять не могла, представляете, во сколько обошлась бы доставка...
Рождество, я в абсолютно пустой квартире. Из мебели надувной матрас. Купила себе маленькую елочку, наряжаю ее и чуть не плачу от страха неизвестности и одиночества. И тут стук в дверь. Курьер привез моего любимого мишку. Бывший парень узнал от моей мамы, что я переехала. Забрал медведя, узнал адрес и отправил его мне. Не представляете, как я была счастлива! © Карамель / VK
- На самом деле, я не знаю, как назвать то, что происходит со мной последние 6 лет. Одни и те же ситуации, только в разных обстановках и с разными людьми.
Каждый год за день до своего дня рождения я получаю травмы. Не тяжелые, но средней степени: то палец сломаю, то пару швов наложат, то ногу подверну. Еще каждый год в декабре или ноябре, с первым большим снегом, я спасаю людям жизни, обязательно на дороге. Влюбляюсь в похожих девушек, романы длятся с сентября по май.
И каждый год 31 декабря я обязательно очень сильно болею. Но есть и приятная закономерность: каждый год, сразу после новогодних каникул, у меня появляется большая сумма денег, всегда по разным причинам. Так и живу в ожидании этих событий. © Подслушано / Ideer
- У нас восемь собак. И всех их мой отец «нашел» под Новый год на улице. И вот только в этом году я узнала, что мой папа просто ездил в приют и забирал с собой одного щенка. Знал, что перед праздником мама не сможет отказать! Мы живем в маленьком городке, я съездила в местный приют и узнала, что там осталось всего четыре собачки. И забрала их всех. Мама в шоке, но вроде рада. Папа улыбается до ушей. А у нас во дворе 12 хвостиков, и каждый из них теперь часть нашей большой семьи! © Карамель / VK
- 3 января пошла в спортзал. Прикладываю карточку на входе, а меня не пропускает. Пошла к менеджеру разбираться, а ушла с отпавшей челюстью. Она мне выдала на голубом глазу: «А мы вас заблокировали, потому что у вас слишком много посещений в декабре было, вы перевыполнили лимит. Ограничения можем снять только, когда начальник выйдет на работу».
А вот еще несколько историй, которые в очередной раз доказывают: чтобы было о чем рассказать, достаточно просто выйти из дома:
Комментарии
Скоро февраль закончится, а нам всё выкладывают одну и ту же статью про Новый год. Позорники!