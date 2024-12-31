17 историй из Италии, после которых только и остается, что сказать: «Мамма миа!»

Ах, Италия, — страна, где даже самое обыденное может превратиться в увлекательное приключение. Тут можно пойти на рынок за продуктами, а получить от торговца рецепт вкусного ужина; можно просто спросить дорогу и обрести новых друзей. Люди рассказали, какие впечатления оставила о себе Италия и местные жители.

Сидели в кафешке в Риме, подруга пошла помыть руки. Вернулась — ржет, но ничего не рассказывает. Пошла я — кран есть, но вентиля нет, сенсоров нет. Задача, однако. Выглядываю, вижу нашего официанта, спрашиваю у него. Он мне: «А ну, похлопай в ладоши». Я растерянно хлопаю, а он кричит: «Брависсимо!», подходит и нажимает ногой маленькую педаль под раковиной. © Подслушано / Ideer

Я вечно что-то теряю, но в прошлом году произошел апогей моей рассеянности. Летела из отпуска домой с пересадкой в Милане и решила погулять по городу. А перед тем, как ехать в аэропорт, обнаружила, что загранпаспорта в сумке нет. Вернулась в кафе, где сидела, облазила все, но документ будто провалился сквозь землю. Я настолько отчаялась, что начала плакать. Тут ко мне подходит итальянец и давай утешать. Паспорт так и не нашелся, но мужчина предложил помощь и приютил меня в своем доме. Так я познакомилась с его семьей и детьми. Паспорт по ускоренной процедуре делался около 2 недель, все это время жила у них. Вот так я внезапно устроила себе итальянские каникулы, еще и приобщилась к местной культуре. До сих пор благодарна этой прекрасной семье, что не бросили в беде и приняли как родную. © Палата № 6 / VK

Я давно живу в Италии. Тут, если покупаешь на рынке овощи и какие-то из них видишь впервые, тебе расскажут не только о том, что это за овощ, но и что из него приготовить. В лавке мясника то же самое: можно сказать ему, на сколько человек планируете ужин, столько мяса он и взвесит. Или, например, сказать, что хотите приготовить: потушить мясо, поджарить... И он точно выберет правильный отруб, и не забудет подсказать рецепт. А еще даст бесплатно веточку розмарина.

Мы с подругой были в командировке в Вероне. Бродили по центру, настало время обеда, но не хотелось быть в помещении. Нашли отличное кафе в переулке. Присели, сделали заказ. Тут налетел довольно холодный ветер, и мы попросили пледы. Хозяин, он же официант, развел руками, мол, нету. Но через пару минут с улыбкой притащил нам свою куртку и жилет. © Подслушано / Ideer

Однажды в Лигурии мы с женой зашли в магазинчик, чтобы спросить дорогу в наш отель. Так хозяин закрыл магазин и проводил нас до отеля. Вот это гостеприимство! © spiritsarise / Reddit

Улетал из Италии. Самолет у меня в 9 вечера, а выселили из отеля в 12 дня. Гулял по городу, устал, решил прилечь на скамеечку и вздремнуть. Снял с себя шляпу и положил рядом. Просыпаюсь через минут 40, а в мою шляпу накидали мелочи и даже купюр. Итальянцы приняли меня за нищего. Я был в шоке, конечно, пошел и отдал свои «богатства» настоящему нищему. © Подслушано / Ideer

накидали мелочи и даже купюр. Итальянцы приняли меня за нищего. Я был в шоке, конечно, пошел и отдал свои «богатства» настоящему нищему. © Подслушано / Ideer Однокурсница, которая учила итальянский, ездила на полгода по обмену учиться в один из миланских университетов. Как-то она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец распекает официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. С характерными интонациями и изрядным количеством ругательств владелец выражал недовольство тем, что официант работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным итальянским вечером. © Simplygreat / Pikabu

Vorchun 9 часов назад "Хозяин закрыл магазин и проводил нас" - лишь бы не работать! - - Ответить

В Италии случайно заехал в переулок с односторонним движением, а там полиция. Так вместо штрафа полицейский вежливо объяснил, как мне проехать в нужное место, помог выехать обратно, перекрыв одну из полос прилегающей улицы, и пожелал хорошего отдыха. © Подслушано / Ideer

Были на свадьбе. Нас повез обратно в отель папа жениха. Было 3 часа ночи, мы просто в ауте — толком не спали и весь день до свадьбы гуляли по Риму. Хотелось просто упасть и заснуть. И начали мы колесить по одному району. Я уж думал, заблудился батек. С женой переглядываемся, думаем, ну все, попали. Потом батя останавливается около какого-то чувака, начинает с ним болтать — дорогу, что ли, спрашивает. А с нами сидела сестра жениха, которая смогла нам перевести, что, оказывается, батя уже полчаса кружит по району, чтобы, блин, найти своему другу парковочное место. Вот такие итальянцы: пофиг, как, но другу помочь — это святое. © jacosha / Pikabu

Была в Италии одна. Вечера коротала, гуляя по пляжу в наушниках и танцуя. Гуляю, песочек между пальцев... Подходит парень. Молодой, лет 17. Что-то непонятное лопочет, поняла, что приглашает меня танцевать. Я в шоке, но соглашаюсь. Он включает мини-колонку, берет за талию. Заулыбался, начал показывать движения. Мы час танцевали с ним на берегу Адриатики при закате солнца, под музыку. Потом просто разошлись. Ничего такого, а какие воспоминания! © Подслушано / Ideer

Светлана БМВ 19 часов назад Одинокая девушка, в наушниках, пляшующая нa пляже вечером, наверное, выглядит странно. Парень внёс гармонию в эту картинку. Море, закат, музыка, пара танцующих нa берегу...романтика. - - Ответить

Учусь в Италии, подрабатываю в 4-звездочном отеле официанткой. Как-то опрокинула колпак для пирожных — разбился к чертям собачьим, фиг склеишь. Коллега сказала: «Эта штука 400 евро стоит, хозяин заставит платить. Одна гостья вазу разбила, так он по полной с нее денег взял». А на следующий день хозяин отеля мне говорит: «Забудь, ничего страшного. Подумаешь, пластмасска. Новую купим». Я ему, мол, мне сказали, что вы даже с гостьи денег потребовали за разбитую вазу... А хозяин в ответ: «Ну сама подумай, сколько денег у клиентки, которая может позволить себе поселиться в один из самых дорогих номеров 4-х звездочного отеля? А у студентки, что подрабатывает на завтраках по выходным? Все, можешь идти. И не ломай мне больше мой отель». © Annike09 / Pikabu

Сицилия. Мы с женой поехали на рейсовом автобусе в местную глухомань, чтобы полюбоваться видами и шикарным пляжем. Автобус довез нас практически по серпантину до остановки на горе, а вниз к пляжу уже пешком. Выходим из автобуса, я держу ребенка на руках, и тут понимаю, что чего-то не хватает. Рюкзак с едой для ребенка, деньгами и фототехникой остался в автобусе, который уже уезжал фиг знает куда. Вдруг видим, что с нами из автобуса вышла девочка, которая уже успела надеть шлем и сесть на свой мотороллер. Кидаемся к ней. Девочка из английского знает только «Hello», тем не менее, объясняем ей на пальцах: автобус, рюкзак, фотоаппарат, караул... Девочка кивает головой и улетает вдаль. Ближайший автобус в обратную сторону через полтора часа. Телефоны остались в рюкзаке. Задней мыслью начинаю понимать, что девочка теоретически могла просто забить; или догнать автобус, но не найти рюкзак, т.к. его уже кто-то спер; или найти рюкзак с дорогим фотиком и деньгами и оставить его себе... На остановке мы простояли минут 30. И тут из-за поворота выруливает наша девочка! С рюкзаком! Все на месте! Девушка полчаса пилила за автобусом и обратно. Ради людей, которых она даже не знает. При этом она категорически отказалась брать деньги или еще какое-то вознаграждение. Я записал ее номер телефона и решил, что когда вернусь домой, отправлю ей новогодний подарок. © Abraham.Simpson / Pikabu

«Вот что мне нравится в Италии⁠⁠: идешь себе такой между жилыми домами, и тут раз — арка античная из дома торчит»

© Annike09 / Pikabu Светлана БМВ 19 часов назад Девочка была, просто, ангелом "во плоти", что встретилась этим людям. Я почитала эту историю в источнике. Интересно. Семья очень душевно отблагодарила итальяночку. Они собрали большую посылку с гостинцами из России и отправили ей к Новому году. 🎁 - - Ответить

Зашла как-то в магазин, хотела взять арбуз. Присела к нижней полке, чтобы его достать, и тут ко мне подходит старичок-итальянец — ну совсем-совсем старенький, лет 90 на вид. И спрашивает: «Вам помочь?» А я же понимаю, что он и арбуз не поднимет, и если присядет, то фиг встанет обратно. Но как же приятно такое отношение!

Ездила в Рим. Перед этим меня все пугали, мол, чтобы следила за сумками, украшениями и так далее. Иду в первый день, гуляю, и тут пристал ко мне итальянец. Сначала спросил время, потом спросил, откуда я, потом рассказал, видимо, мне всю свою биографию, и когда я начала с ним прощаться, расцеловал по-итальянски: «Чао, белла!» После всего я проверила серьги, цепочку, портмоне, сумку, телефон — все на месте! Я просто «белла», а дураки эти мне страхов нагнали. © Подслушано / Ideer

Что меня удивляет в Италии, так это безграничная любовь к собакам. Собаки тут есть у каждого второго, причем большинство из них беспородные и взяты из приютов. Хвостатые ходят с хозяевами абсолютно везде: в магазин или банк, на рынок, за кофе... Причем ведут себя безупречно. Спокойно сидят в очереди, не поднимают шум при виде других собак. Иногда мне кажется, что всех итальянских песелей обязывают ходить в школу хороших манер.

Вышла замуж за итальянца, когда ездила учиться по обмену в Рим. У него стереотипная огромная семья, все меня приняли с распростертыми объятиями. Потом мы развелись, и вроде бы все, конец, но его родственники до сих пор считают меня частью семьи. Прошло почти 5 лет после моего отъезда, а они все равно звонят и поздравляют с праздниками. Недавно звонила двоюродная сестра бывшего — хочет приехать зимой вместе со своей семьей и встретиться со мной в ресторане. Они, конечно, хорошие люди, но, по-моему, это перебор... © Подслушано / Ideer