Что? Слепой котёнок, который толком не ползал, дополз до пуделихи и спровоцировал у неё молоко? А хозяйко даже не заметила?
17 историй о братьях наших меньших, которые порой нехило так нас удивляют
Наши питомцы — это неиссякаемый источник радости и удивления. Иногда их поступки поражают своей смекалкой, а порой — трогательной преданностью. Каждая из этих историй напомнит нам, за что мы так любим наших пушистых (и не очень) друзей.
- На руках у меня оказался маленький комочек. Надо было нести его домой, но у меня была собака. Благо та его приняла. Я кормила котенка по часам из пипетки. Но через некоторое время заметила, что котенок не очень-то и хочет сосать, а животик у него всегда толстенький. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что у нашей пуделихи появилось молоко. Конечно, оно не белое, как должно быть, а прозрачное. Но, тем не менее. Котенок сосал только ее. Потом открылись глазки. Все тяжелое было позади. В их жизни было много радостных моментов. Но жизнь идет. Пуделихи уже нет. Мусе сейчас 14 лет. Она уже не так шустра, но фору даст кому угодно. © Марина Блаженова / VK
- Много лет назад мой муж попросил соседа помочь ему установить собачью дверцу. Затем они вместе попытались научить пса Такера пользоваться ею: сосед выходил на улицу с лакомством в руке, а мой муж оставался внутри, уговаривая собакена выйти. Такер ни в какую. В итоге муж взял кусок пиццы, которую им только что доставили, и тоже пошел выманивать Такера на улицу. Пес все равно не выходил. Но Такер любит еду! Что происходит? И тут они увидели, что хитрый пес, выманив их обоих из дома, сидит на журнальном столике и ест всю пиццу из коробки. © waywithwords / Reddit
- Мася повадилась каждый день копать землю в горшке с эухарисом, всю осень и начало зимы копала. Я ругалась, гоняла, а она копала. Старательно, ежедневно рыхлила верхний слой. Я плюнула на все попытки воспитать и только ходила с совком и веником, подметала. В итоге в середине осени цветок выпустил сразу две цветочные стрелки, отцвел. В начале декабря заметила новый маленький эухарис (деток до этого вообще не было, росли три кустика, цвели по очереди). Недавно обнаружила, что все, теперь уже четыре кустика, выпустили по листу. И таких размеров... Муж смеется и говорит, что у меня в жизни бы не хватило терпения так старательно рыхлить верхний слой почвы у цветка. А у кошки хватило. Цветок доволен, судя по всему. © Надежда Тырлова / VK
- Когда мы подобрали Шарлиз, она была в совершенно истощенном состоянии. Но кошечка молодец, она выкарабкалась и, в скором времени, начала проявлять свои необыкновенные способности! Сначала выяснилось, что Шарлиз крайне неравнодушна к пению. Так как я связана с музыкальным творчеством, то часто приходится что-то отрабатывать дома, но после появления Шарлиз, каждый раз мои занятия превращаются в настоящее шоу! Лишь раздадутся первые звуки, Шарлиз сразу бежит ко мне, начинает громко мурчать и ласкаться, а затем встает на задние лапы или забирается повыше, иногда, дотрагиваясь до моих плеч, и поет вместе со мной! Мы были просто изумлены! Ставили записи других голосов, включали оперу, но такая реакция была только на мой голос. Затем Шарлиз начала проявлять интерес и к фортепиано. Когда я сажусь играть, Шарлиз забирается мне на колени или располагается на фоно, но так, чтобы мне не мешать и внимательно слушает, подмурлыкивая время от времени! Также Шарлиз не упускает возможности поучаствовать в написании картин или рисовании. Быть может, Шарлиз считает себя музой-вдохновительницей ? Впрочем, так и есть! Но все же удивительно насколько искусство затрагивает ее уникальную и очень добрую кошачью душу. © Olja Soul / VK
- Нашу кошку Марусю мы взяли взрослой из приюта. Ее возвращали три раза. А у меня она через пять минут поймала мышь. Отнесла ее к миске с едой, из которой поела. Я мышь потихоньку выкинула. На следующий день она принесла пойманную мышь к моей кровати. Типа я их ем. Если кто-то открывал холодильник и ее не кормил, она натурально падала в обморок. Вот прямо со стуком, на спину и лапки на груди скрещивала. Отъелась и похорошела она быстро. Как-то легла спать, слышу — муж к холодильнику, стук. И тут муж заявляет кошке, что, мол, толстые кошечки неубедительно играют голодный обморок. Нужно менять амплуа. Как отшептало. © Элина Линберг / Dzen
- У моего хаски Уинстона всегда была довольно сильная тревога из-за разлуки. Когда ему было около 6-8 месяцев, мой сосед снизу сказал, что он начал выть, когда меня не было. Я никогда не слышала, чтобы он выл. Однажды я пришла домой с работы пораньше и, должно быть, была тише обычного, потому что, когда я вошла в дверь, он не поприветствовал меня. Я услышала вой, доносившийся из спальни в задней части квартиры. Я вошла в комнату, понаблюдала минуту, затем прокашлялась. Уинстон остановился на середине вопля и посмотрел на меня со смесью вины, смущения и шока. По словам соседей, после этого он перестал выть. © bestpartsoflonely / Reddit
- Мася утром насмешила. У нас в большой комнате в углу стоит вторая миска с кормом. Утром насыпала свежий, Мася поела, остаток попыталась закопать. Потом кошка отправилась на кухню, проверить первую миску. Пуся тем временем пошла ко второй миске. Я прихожу на кухню, говорю: «Мася, зря копала, Пуся все нашла» (слово копать Мася знает). И тут она срывается с места, как реактивная ракета. Я за ней. Мася забегает в комнату, подходит к Пусе, минуту укоризненно смотрит ей в глаза, потом идет снова закапывать миску. Мы с мужем лежали. © Надежда Тырлова / VK
- Однажды ночью мой лабрадор пришел ко мне на работу. Я диджей в заведении, которое находится выше по лестнице. © dj-funparty / Reddit
- Эльза сама нас выбрала. У нас в семье двое маленьких детей и кошку заводить мы не планировали. Этим летом, возвращаясь вечером домой, мы обнаруживаем бегающую возле подъезда кошку необыкновенной красоты. Открывая подъезд, я рассматривала окна, в надежде, что она спрыгнула откуда-то. В это время она забежала в подъезд, затем поднялась с нами на наш этаж и зашла в квартиру, как к себе домой. Самое удивительное, что ее ничуть не смущали мои шумные дочки и их тисканье. Она минут 10 просматривала все в квартире, а затем беззаботно начала играть с детьми. Когда дети уснули, она легла к ногам младшей, уткнулась в нее носиком и мурчала. Следующие несколько дней муж узнавал у соседей, не потерял ли кто ее, но я в душе прямо уже хотела, чтобы она у нас осталась. Хозяева не нашлись, а старшая дочь выбрала имя для нашей красавицы, Эльза — как имя принцессы из мультфильма. Так у нас появился новый член семьи. © Марина Писарева / VK
- Я уже привыкла к тому, что мой котик всегда встречает меня в дверях, когда я прихожу домой. С заспанной моськой, потягиваясь, он бежит мне на встречу как только я приоткрываю дверь. «Слышит звон ключей в двери, просыпается и бежит встречать», — так думала я до недавнего времени. Но как-то я шла с работы, но задержалась на верхней ступеньке лестницы, дописывая СМС. Кот не мог меня слышать. Тем не менее спустя несколько секунд я слышу приближающееся «мяу» за дверью! На следующий день решила проверить и снова украдкой поднялась на свой этаж. И вуаля! Примерно через полторы минуты слышу грохот спрыгивающего со стола кота и приближающийся к двери вопль. Открываю — как всегда, сонный кот просится на ручки! Теперь я поняла, что кошки чувствуют наше приближение. © Алена Дашковская / VK
- Несколько лет назад я пил с мамой кофе у входа в довольно пафосную кофейню. Мы не просидели за столиком и минуты, когда я увидел, как напрягся мамин 90-фунтовый боксер по кличке Рэд. Рэд не любит других собак, а одну он увидел на другой стороне улицы. Он прыгнул вперед, обмотав поводок вокруг стола. Стол перевернулся, все наши напитки пролились прямо на меня. Рэд не замедлил свой ход. Мне удалось только прижать подбородок, чтобы не удариться головой о тротуар, когда он перевернул мой стул назад и протащил меня, стул и стол по тротуару, прежде чем я смог встать на ноги. Люди за соседним столиком старались не смеяться, но им было очень сложно удержаться — зрелище действительно было комичнейшее. © whereismom / Reddit
- Кот открывал дверцу шифоньера, вываливал с полки все вещи на пол, оставлял парочку, чтобы было комфортнее, и спал. Муж поставил на дверцу защелку. Кот предпринял несколько попыток победить защелку, проиграл. Поэтому сидел в засаде, когда из шифоньера доставали вещи или перекладывали. Стоило отвернуться — вещи на полу, кот на полке. В итоге был случайно заперт. После этого к полкам охладел. © Светлана С. / Dzen
- У нас была собака. Появилась она через год после рождения сына, на тот момент жила у нас всего ничего. В какой-то из дней я оставила годовалого ребенка на дневной сон в комнате и ушла готовить обед. Когда пришла, увидела, что собака стоит на двух лапах и держит сына, который во сне перекатился к краю кровати, не дает ему упасть. Сколько она так стояла — неизвестно, но ее — крепкого и выносливого питбуля — уже трясло от напряжения. Спасибо ей. © Совень из чащи / Dzen
- У знакомого кот стеснительный очень. В лоток не ходит, ходит в унитаз. И вот как-то кот сидел на горшке, а хозяйка зашла в туалет. Кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. Но на ус намотал, и с тех пор, когда садился на горшок, он всегда истошно орал, ну типа: «Занято!» © Константин Пятков / Dzen
- У меня кошка потоп устроила как-то. Она просто ухитрилась выдрать сливной шланг стиральной машины. Естественно, этого никто не заметил: шланг проходит сзади вдоль стены. Зато заметил сосед снизу... Хорошо, что все были дома, и глобальной катастрофы не произошло. © Непутёвые заметки / Dzen
- Когда у нас появился щенок, он не хотел заходить в пруд вместе с другими собаками. Он просто подходил к воде и пускал пузыри носом. Это было очень смешно. Наконец он решился зайти и с тех пор пристрастился к плаванию. © PAroots / Reddit
- У меня был кот, который приходил, залезал ко мне на руки, обнимал за шею, вздыхал и прижимался к левому плечу как ребенок. И я прощала ему все! И люблю его до сих пор! И до последней минуты держала его так как ему нравилось, он прижался ко мне, обнял мою руку, вздохнул и ушел на радугу! Мое пушистое сокровище! © Ольга Кошеверова / Dzen
Комментарии
У нас две камеры, в подъезде и непосредственно перед входом в квартиру. Монитор в прихожей. И вот не так давно муж заметил, что кошка Марта, услышав звук открывания общей двери (с квартирой соседки), внимательно смотрит н_а монитор. Если видит, что это я, садится и встречает. Если кто-то другой - уходит. И телевизор она смотрит, особенно внимательно - когда идут передачи про животных)
мой пёс вообще довольно тихий парень, дома не буянит, но за пару минут до моего возвращения домой, всегда прибегает к входной двери и начинает лаять. сначала об этом рассказала соседка, потом я несколько раз оставляла включённую камеру - и правда, всегда ждёт)
Я не знаю, как они это делают! Наш предыдущий кот выбрал любовью всей своей жизни моего мужа. Он всегда безошибочно угадывал время возвращения хозяина, бежал в крридор и начинал буквально продираться ему навстречу через железную дверь) так и жили, с разодранной в клочья внутренней обивкой. Но фишка в том, что он начинал действовать, когда муж только в подъезд входил, а время возвращения домой всегда было разным из-за специфики работы.
Наша кошка наоборот спасла от потопа. В один из дней зимой вечером сидим дома и я смотрю, что она начала как-то подозрительно ошиваться возле батареи. Она в целом любопытная, везде ей всё надо, а тут прям надолго задержалась. Оказалось, что батарея начала течь и уже была лужа. Успели вовремя перекрыть и не затопили соседа. Ну и ждет в коридоре тоже.