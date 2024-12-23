17 историй о братьях наших меньших, которые порой нехило так нас удивляют

Я не знаю, как они это делают! Наш предыдущий кот выбрал любовью всей своей жизни моего мужа. Он всегда безошибочно угадывал время возвращения хозяина, бежал в крридор и начинал буквально продираться ему навстречу через железную дверь) так и жили, с разодранной в клочья внутренней обивкой. Но фишка в том, что он начинал действовать, когда муж только в подъезд входил, а время возвращения домой всегда было разным из-за специфики работы.