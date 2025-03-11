17 историй о том, что покупать и продавать вещи с рук - это развлечение не для слабонервных
Истории
1 час назад
Одни люди мечтают избавиться от ненужных вещей, другие - получить их бесплатно или за копейки. Казалось бы, что может пойти не так? А пойти не так может примерно все, ведь и со стороны продавцов, и со стороны покупателей встречаются люди с очень своеобразной логикой.
- Соседи отдавали диван. Приехал к ним по объявлению мужчина. Сидел, смотрел, коленями диван мял, а потом выдал: «А можно я на нем переночую, чтобы понять: удобный он или нет?» Соседка в шоке: муж в командировке, она дома одна. Сказала, что нельзя. И тут мужик обиделся, раскричался, пообещал соседке проблемы и уехал вдаль на дорогущем внедорожнике. Потом еще до вечера звонил и возмущался, что диван на профпригодность ему не дали испытать. диван отдали моей знакомой, а соседка потом еще 5 дней до приезда мужа ночевала у нас, боялась оставаться одна. И вот что это было? © Елена М. / Dzen
- Решили отдать аэрогриль. Позвонили родственнице, спросили, нужен или нет. Оказался нужен, но приехать она не может, так как младший ребенок совсем маленький, а мужу не по статусу на электричке кататься. Мой брат привез им аэрогриль к подъезду, звонит, чтобы забрали. А ему в ответ: "Раз 50 км проехал, то и на 5 этаж занесешь!" Страшно даже представить, что именно брательник им ответил. © Мария Р. / Dzen
- Продавала детскую кроватку. Пришла девушка, юная, глубоко беременная, одета бедненько. Пожалела я ее, отдала всего за 5 тысяч и кроватку с матрасом, и ванночку, и одежду новую, а то «за дорого свекровь не разрешит покупать!» Помогла все вниз спустить и обалдела, когда за вещами приехали на очень крутом внедорожнике и мне царственно, как подачку, мадам-свекровь отдала 5 тысяч. Я себя такой дурой почувствовала тогда! Чтобы вы поняли: изначально все эти вещи обошлись мне почти в 50 тысяч, продать я их могла минимум тысяч за 15-20. А тут повелась на внешний вид покупательницы, посочувствовала, пожалела! Коляску, манеж и другие вещи я уже по более адекватным ценам продала позже другим людям. © Людмила Мила / Dzen
- Увидела объявление трехмесячной давности о продаже с рук масляного радиатора по цене втрое дешевле магазинной. Дома сквозило сильно, решила купить. Ответ продавца: "Знаете, я передумал его продавать. Но, если хотите, можете взять радиатор на сколько вам нужно в безвозмездное пользование". Да, это культурная столица. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад я купил с рук 2 бумеранга, небольшое копье и маленький деревянный щит. Все это обошлось мне в $ 10. Продавец сказал, что его родители были учителями, ездили по всему миру и лет 40 назад купили эти вещи в Австралии. Мне они достались за копейки, потому что в каждом предмете было отверстие для того, чтобы прикрутить вещицу к стене. Я посмотрел в интернете, сколько стоят подобные артефакты, и решил перепродать их за $ 400. Объявление провисело всего 3 часа, а потом парень из Австралии купил у меня все это. Я отправил ему посылку, а он, когда получил ее, написал мне, что эти предметы были сделаны в XIX веке, и он передаст их в музей. © mediaesteem / Reddit
- Продавала виолончель. Инструмент весьма качественный, недешевый, требует бережного обращения. Позвонила одна дама, договорились, что она приедет. Жду. Потом от нее же звонок: "Ой, я не успеваю. А вы привезите мне инструмент в аэропорт. Я перед самолетом его посмотрю и решу - брать или нет!" Ну-ну.... © Елена Гаврилова / Dzen
- Я продавала шарфы-капюшоны в интернете. И вот один из первых покупателей пишет отзыв, мол, шарфы немного велики. Я посмотрела профиль, и оказалось, что он купил их для своих борзых! Нигде в моем объявлении не было ни слова о том, что это одежда для собак - я, вообще-то, для людей их шила. Мне не жалко, но было смешно. © Lucefoose / Reddit
- Я покупал старенькую машину у одного дедули. Он продавал ее за 5 тысяч всего. Я приехал, посмотрел авто - оно было скорее мертво, чем живо. Но, главное, кузов был без ржавчины, только крылья подгнили (а они легко меняются). Забрал. За полгода привел машину в состояние "как с завода". Приехал на ней к дедуле тому. Он аж слезу пустил. Дал я ему еще 20 тысяч и сверху 40 кг свинины и трех уток. На машине той езжу и теперь. © greg smith / Dzen
- Я продаю вещи в интернете уже 15 лет. Всякое бывало, но что поражало в 99% случаев - это то, что люди приезжали за товаром без своих сумок или упаковки. Мы с мужем потом уже опытные стали, и если что-то продавали, то запасались коробками, веревками, скотчем. Помню, ковер продавала, большой, шерстяной, тяжелый. Договорилась с женщиной, она сказала, что за ковром ее сын приедет. В назначенное время приходит худенький подросток лет 14. Спрашиваю:
- Веревки, пленка есть?
- Ничего нет.
- А как повезешь?
- На автобусе.
- С ума сошел? Ты даже до остановки его не дотащишь. Звони матери, и пусть она деньги на такси тебе дает.
Упаковала ребенку ковер в свою пленку, скотчем замотала, а мама вроде разрешила ему такси взять. Ну, вот о чем думают люди?! © blueyed10 / Dzen
- Как-то давно купили мы мужу горные лыжи с ботинками. Но он два раза покатался и решил, что не хочет этим заниматься. Выставили на продажу по адекватной цене. Сколько было бестолковых звонков - не описать, но особо запомнился один от "многодетной" мамаши. Сначала она, с первых же слов, стала рыдать о своем тяжелом материальном положении, так как у нее четверо детей. Спрашиваю, мол, сколько лет детям и зачем вам мужские горные лыжи? Ответила, что муж хочет кататься. Говорю ей, что лыжи и ботинки почти новые, дарить мы их не будем, только продавать, и если у вас такое тяжелое материальное положение, то вам лыжи точно не нужны, так как это довольно затратный вид спорта. Потом позвонил какой-то парень, приехал, посмотрел, заплатил, забрал, уехал. После его отъезда опять звонит эта дамочка и говорит, что согласна с нашей ценой, но просит привезти ей лыжи и ботинки домой. И называет адрес нашего дома, только соседний подъезд. Я ей сказала, что все уже продано. Ее вопли слышали, наверное, во всем доме! Она орала: "Вы меня подставили! Я их уже продала!" Полезли мы в интернет и нашли ее объявление с нашим лыжами и ботинками, но на 5 тысяч дороже. Но еще больше ее понесло, когда я сказала, как ее зовут и что у нее нет детей. Не стала уточнять, что мы соседи, и заблокировала ее номер. © Мишка Фанси / Dzen
- Открыла мешок корма 15 кг, собака пару дней поела и отказалась. Я выставила объявление о том, что отдаю 14 кг корма, пакет открыт недавно, хранение на холодном балконе. Посыпались просьбы и, главное, все такие жалостливые, всем так надо, все очень нуждаются. Мне смешно поначалу стало, думаю: "А чем вы кормите животное, если у вас денег нет на корм?" Договорилась с одной женщиной. Она день не пишет, второй - тишина, а потом сбрасывает мне свой адрес, мол, она дома, везите корм. Я ей пишу: "У меня так-то самовывоз!" А она мне: "Ну, это же вам надо его отдать, ваша транспортировка!" Заблокировала ее, связалась с приютом для животных, их сотрудники приехали и сразу корм забрали. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Я продавала кроссовки сына в хорошем состоянии всего за $ 3. Пришел за ними наимилейший дедушка. Я ему говорю: "Они 45-го размера. Вам, наверное, великоваты будут". А он от них в такой восторг пришел, сказал: "Мне с моими больными косточками в самый раз. Вы уверены, что так дешево хотите продать? Они же еще очень хорошие!" Я хотела ему их просто подарить (очень уж он им обрадовался), но дед обиделся, сказал, что он может сам за них заплатить. Пожелала ему носить их с удовольствием. © Татьяна / Dzen
- Я продавала дом в южном регионе. Звонит мне дама издалека. Ей в объявлении все понравилось, но хотелось бы посмотреть лично. И заявляет: «Мы с внуками к вам на лето приедем отдыхать и поедать фрукты, а там решим, брать дом или нет!» Причем, по ее задумке, мы должны им на лето дом от себя освободить.
Дом-то мы давно уже продали без нее, но забыть эту дамочку и эту историю не получилось до сих пор. © Ольга Ч. / Dzen
- Мы переезжали в другой регион, поэтому я выставила на продажу детскую кроватку, коляску, манеж. Все это имущество довольно быстро нашло новых хозяев. Коляску купила пожилая пара для новорожденного внука. Очень они были довольны приобретением: жене понравился дизайн, мужу - ходовая часть. Через несколько дней покупатели коляски позвонили и сказали, что их детям коляска не понравилась, попросили меня выкупить ее обратно. Я стала им объяснять, что буквально завтра-послезавтра мы уезжаем, и я просто не успею найти другого покупателя. Они меня уговаривали и так, и эдак, мол, заберите коляску с собой, продадите на новом месте. Пришлось их расстроить и твердо сказать, что коляску забирать не буду, потому что никакого желания тащить ее с собой на двух самолетах с пересадкой у меня нет. © Наталья В. / Dzen
Ну и вообще, не магазин же, чтобы возвраты принимать. Разонравились - перепродайте
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- Выставили на продажу газовую плиту с духовкой. За копейки. Позвонила женщина, приехала, посмотрела, решила брать. Спросила, нет ли у нас возможности привезти плиту - она, мол, заплатит. Сын согласился. Договорились на утро следующего дня. Она отдала деньги, забрала паспорт на плиту и всякую мелочевку. На следующий день звонит сын, говорит, что подъехал, а никто его не встречает. Звонит он этой даме, а она говорит, что плита для мамы, и нужно занести ее на четвертый этаж (без лифта). Сын поставил плиту на тротуар и уехал. Надеюсь, они ее забрали. © Светлана С. / Dzen
- Выходила замуж. Денег было немного, но красивое платье хотелось. Решила искать по объявлениям. Нашла, созвонились, приехала, а продавцом оказалась бывшая жена моего жениха! А платье - то самое, в котором она выходила за него замуж. Платье я купила, а муж даже не заметил, что уже видел его. © Подслушано / Ideer
- Я выставила на продажу коляску серо-голубого цвета (для мальчика). Приехала девушка, увидела коляску и возмутилась, что на фото она бежевая с зеленым, а в жизни - серо-голубая! Вы, говорит, обманули меня. И тычет мне в лицо фоткой в телефоне. А там снимок моей коляски, и явно видно, что она серо-голубая. Уехала она и отзыв плохой оставила. Сколько я людей потом ни спрашивала, какого цвета у меня коляска на фото, все говорили, что она серо-голубая. Продала потом ее нормальной, адекватной девушке. © Елена Какаяразница / Dzen
Курьезные истории могут происходить не только во время отдачи или покупки вещей, но и на работе или в ходе путешествия, и тут только успевай записывать.
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Здесь все отличились, но дама - поедательница фруктов - это шедевр!
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