17 историй о том, что покупать и продавать вещи с рук - это развлечение не для слабонервных

Одни люди мечтают избавиться от ненужных вещей, другие - получить их бесплатно или за копейки. Казалось бы, что может пойти не так? А пойти не так может примерно все, ведь и со стороны продавцов, и со стороны покупателей встречаются люди с очень своеобразной логикой.