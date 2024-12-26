17 историй о том, как случайные совпадения внесли в жизнь щепотку перца

У меня в жизни есть люди из прошлого, которых я встречаю гораздо чаще, чем вроде бы к этому располагают обстоятельства. Например, одну из бывших одноклассниц встречаю минимум раз в полгода то в театре, то в магазине, то в аэропорту. А брата своего, живущего в соседнем доме, случайно не встретила ни разу за 8 лет.