".. в сети его взгляд зацепился за знакомую фамилию... " - неужели женщина всерьёз думает, что её муж "случайно" нашёл в сети страничку с фамилией бывшей?
17 историй о том, как случайные совпадения внесли в жизнь щепотку перца
Иногда жизнь такие штуки выкидывает, что нарочно не придумаешь. Представьте, например, — выйти замуж за того самого мальчишку из рекламы, в которого была влюблена в детстве. Чем не сюжет для романтического фильма? И подобных историй про удивительные совпадения у нас в этой статье много.
- Летели как-то с супругой. Лететь совсем недалеко — минут 40 в воздухе. Купили дешевые билеты, и рассадили нас на приличное расстояние. Ну, ничего страшного, телефоны заряжены, книги скачаны. И тут парень, сидевший рядом со мной, вежливо спрашивает, не мог бы я поменяться местами с его девушкой. Ну, мне не сложно, перехожу за несколько рядов и... сажусь рядом со своей дражайшей половинкой. Так тоже бывает.
- Вроде ничего особенного, но когда-то я работал в магазине и клеил наклейки со скидками на товары, у которых срок годности подходил к концу. У нас было ровно 142 огурца, на которые нужно было поставить скидку, поэтому я напечатал ровно 142 ценника, и после этого наклейки в автомате закончились. Да, эту историю я когда-нибудь и внукам расскажу! © EddieOfDoom / Reddit
- Недавно с мужем разговорились на тему странных совпадений, и он вспомнил историю, которая стала отправной точкой для его знакомства со мной. На втором курсе он познакомился в сети с девушкой. Общался с ней некоторое время, но к четвертому курсу общение постепенно сошло на нет: у него учеба, свои личные дела, у нее — свои, так еще и парень появился. И вот через несколько лет, уже после окончания универа, в сети его взгляд зацепился за знакомую фамилию. Правда, это оказалась не его давняя знакомая, а ее однофамилица, то есть я. Он из любопытства зашел на мою страницу, подметил, что у нас с ним совпадают интересы, да и живем в одном городе. Поэтому решил рискнуть, и написал мне с предложением познакомиться. В общем, в этом году празднуем 5 лет свадьбы. © Kotaya55 / Pikabu
- Мне лет 12 было, на лице болячка вскочила. Решили ехать в больницу. Мама сказала, что есть офигенный хирург, кличут его Борис Анатольевич. В общем, встретил я этого врача, хороший дядька, прооперировал он меня и отпустил домой. Прошло лет 8, я работаю в магазине на другом конце города от этой больницы, и наш стажер говорит, что мама у него приболела, с пяткой что-то. Тут я вспоминаю про Бориса Анатольевича, говорю, мол, как домой приду, его номер у мамы попрошу. И тут заходит покупатель. Я поднимаю глаза и говорю: "Борис Анатольевич, вы номер свой не дадите?" Да, зашел к нам тот самый врач.
Я вот все вспоминаю эту историю и поверить не могу. Ладно бы просто зашел, но ведь мы только его обсуждали, и он тут как тут. А главное, маму стажера вылечил. © wusupper / Pikabu
- Как-то с женой ходили по магазинам, и с нами произошло несколько совпадений — типа, кого-то вспомнили и тут же его увидели. Стали шутить, что у нас появились сверхспособности. Я предложил воспользоваться ими, протянул руку и сказал: "Предсказываю, что с неба свалятся 5 тысяч долларов!" И тут мне прямо в ладонь нагадила птица. © Unknown author / Reddit
- Решил немного подработать — студенческие работы писать. Зашел на сайт, понемногу посыпались заказы. И один привлек мое внимание. Там в пояснении к заказу написали: «Выполнять строго по методичке, максимально близко к примеру. Преподаватель сказала, что эта работа выполнена идеально». Открываю этот пример, а там фотографии курсового проекта, который до боли мне знаком. Порылся в архивах. Точно! Моя работа. © 1sulim99 / Pikabu
- Возможно, это просто совпадение. В детстве у меня были длинные и пушистые волосы до пояса. Все было хорошо — друзья, обожание... И тут мама, уставшая мне чесать волосы (а они очень сильно путались), резанула их по уши. Как у Рапунцель, они даже потемнели. И началась жесть в жизни. Друзья отвернулись, учителя охладели. Начался буллинг. Жизнь пошла тяжелая потом. И вот в 36 я начала их опять отращивать. И блин, жизнь изменилась в лучшую сторону к 40 годам. Реально! Как? © Подслушано / Ideer
- Я только приехала в Лондон. Подъехал на остановку этот двухэтажный автобус, а из него вышел единственный человек, которого я знаю во всем Лондоне, при том, что я не успела ему сказать, что я приехала. Даже жутко как-то! © MelodicJury / Reddit
Так, наверное, и силиконовые тетки рассуждают, что все неудачи от того, что у них маленькая грудь/большой нос/узкие губы.
- Одно время я был в активном поиске работы. На одном из собеседований заполнил анкету, жду HR-менеджера. Смотрю, лежит мячик, и что-то я задумался о жизни, уставившись на этот мяч. Тут заходит менеджер, видит, что я сверлю взглядом мяч, и говорит: «Это у нас для тимбилдинга». А я не пойми для чего сморозил: «Да я его пытаюсь лопнуть взглядом на расстоянии». И вдруг мячик лопается! Я сам был в шоке, но с довольной улыбкой обернулся к менеджеру и сказал: «Думал, навык потерял». На работу меня не взяли. © MagnificoRuso / Pikabu
- Несколько лет назад решили с женой заменить все выключатели и розетки в квартире. Позвонил знакомому электрику, он все сделал, мол, принимай работу. Я к щитку, слышу команду: «Включай!» Ну и включил. Все моргнуло и сразу погасло. Смотрю, а вокруг темнота, ну вообще темнота, во всем микрорайоне. В окне вижу, что в ближайших девятиэтажках ни одна лампочка не горит. Аж жутко стало. Электрик глаза выпучил, мол, это не он. Пару минут потупили, он давай в дежурку звонить. Оказалось, что в момент включения рубильника дерево упало на провода подстанции в нашем районе, и случилось замыкание. Он выдохнул сразу, мы еще долго ржали. Вот совпало так совпало. © alex197232 / Pikabu
- Знакомый часто мотается по командировкам. Полетел он в очередной раз договариваться по сделке, потом, соответственно, был банкет. И случилась у него интрижка со знойной красоткой. Прошло полгода, приходит он однажды домой, а там сидит та самая знойная красотка из командировки. Оказалось, она давняя подруга его жены, с которой они не виделись много лет — та уехала жить в другой город. Занавес. Развод. © Ikolos / Pikabu
- Друг моего коллеги — продуманный человек: встречается с любовницей в рабочее время и только на нейтральной территории. А она уже долгое время уламывает его поехать вместе на курорт, мол, и прятаться не надо, и отдохнем. В один прекрасный момент он сдается и уезжает "в командировку". А поутру, выходя из номера, встречает улыбчивую пару: его соседку из родного города (по совместительству лучшую подругу жены) с ее мужем. © Alexbuka / Pikabu
- Когда я была маленькой, по телевизору показывали рекламу — там мальчик катался на велосипеде BMX. Я была по уши влюблена в этого мальчика, и мама шутила, когда показывали рекламу: «О, твой муж в телевизоре». И вот мне 27, я развелась, мамы не стало. Я в приложении знакомлюсь с парнем, который живет в 30 милях от меня, мы начинаем общаться, слово за слово, и я узнаю, что в детстве он снимался в рекламных роликах. Прежде чем он успел сказать хоть слово, я выпалила, что обожала рекламу с мальчиком на велосипеде. Он уставился на меня и сказал, что в ней-то он, в том числе и снимался. Теперь мы женаты и у нас родились дети. © ambersavampire / Reddit
- Была у нас компания — тусовались, бренчали на гитарах. Всем где-то от 18 до 22 было. И был среди нас товарищ старше нас, ему уже под 30 было. Ну и моя мама с укоризной говорит: "Здоровый мужик, ему в этом возрасте уже детей надо заводить, а не с вами фигней страдать". Через час приходит от этого приятеля СМС: "Миха, приходи отмечать, у меня дочка вчера родилась". © SummerMike / Pikabu
30 лет мужику! Так это уже старость. Пора к земельке привыкать, да н.а клад_бище отмечаться. (с) 😀
- В детстве лежала в больнице, и там у меня в раздевалке сперли шапку из рукава.
А зима на дворе, и мама поехала за новой. А там по магазину фланирует наша ночная медсестра с дочкой, на которой надета моя шапка с зацепкой от заколки. Случайно столкнуться! В огромном городе! В одном магазине, в одно время, в этой шапке, весьма далеко от больницы. Шапку отобрали назад. © nexti22rus / Pikabu
- У моего отца дом на территории национального парка в Австралии, он унаследовал сельхозугодья от деда. Как-то сидим с ним на веранде и видим, как приземляется дельтапланерист — и посадка у него вышла довольно жесткой. Мы с отцом решили проверить, не нужна ли помощь, сели в машину. Приехали, а там мужик стоит у сильно поврежденного планера. Смотрит он на отца так недоверчиво и бормочет: «Блин, Джек, ты, что ли?». А мой отец в ответ кричит: «Тим! Какими судьбами?». Он не видел своего друга детства 35 лет. Они оба выросли в другом месте и случайно встретились из-за крушения дельтаплана. © aalios / Reddit
- Устроился у знакомой муж на новую работу. В офисе вроде все адекватные, но одну девушку из соседнего отдела звали почему-то Майонезиной. Девушка спокойная, приветливая, на майонез не похожа, а спросить, за что ее так, он стеснялся. А потом увидел ее имя в каком-то табеле и всё встало на свои места. Девушку звали Майя Незина. О чем думали ее родители, я не знаю. © Sliva.Lilovaya / Pikabu
Жизнь вообще полна сюрпризов, и истории из другой нашей статьи тому доказательство.
Комментарии
О чём должны были думать родители ро фамилии Незины ,, называя дочку Майя? О том , что встретится на её пути неадекват и дебил?
О чем думали ее родители?
Родители в попытках придумать этакое-растакое имя, вообще не задумываются о том, как ребенка будут звать в садике/школе и как имя будет сочетаться с фамилией.
Отсюда Джульетты Хряпуновы, Хаи-Мушки и Киры-Анджелины)
У меня в жизни есть люди из прошлого, которых я встречаю гораздо чаще, чем вроде бы к этому располагают обстоятельства. Например, одну из бывших одноклассниц встречаю минимум раз в полгода то в театре, то в магазине, то в аэропорту. А брата своего, живущего в соседнем доме, случайно не встретила ни разу за 8 лет.
Первое место у истории с крушением дельтаплана
При чем тут совпадения и прозвище - непонятно