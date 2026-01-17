Из кармана, из кармана!!! Из штанов другое достают! Или лавры Маяковского не дают покоя?
17 курьезов с корпоративов, которые теперь будут вспоминать на каждой планерке
Корпоратив — это то самое время в году, когда границы между строгим начальником и веселым соседом по кабинету стираются. Иногда это приводит к созданию крепких семей, а иногда — к дефиле по ресторану с задравшимся платьем или чечетке, уронившей новогоднюю елку прямо в салат.
Мы собрали 18 историй, которые доказывают: то, что происходит на корпоративе, остается в памяти коллег (и на видео у директора) еще на долгие годы.
- На корпоративе я выглядела просто потрясающе! Решила сходить в уборную. Когда вышла из туалета, заметила, что парни на меня прямо пялятся, и еще подумала: «Неужели я настолько хороша?» Села за столик, и тут официантка с огромными глазами подбегает к нам и говорит на ушко моей коллеге, что у меня платье сзади зацепилось за колготки, задралось, и я в таком виде продефилировала по ресторану! А я-то думала, что все смотрят на меня, потому что я круто выгляжу! © myfavoritedaybook
- Я — врач. Однажды мы пошли что-то праздновать в ресторан всем отделением, 20 человек, заказали банкетный стол. А мы в этот день как раз получили зарплату — карточек тогда еще не было, все выдавали наличкой. Приходим в ресторан, перед нами извиняются, спрашивают, не будем ли мы против, если с нами вместе будет гулять свадьба — накладка у них получилась. Мы нервно засмеялись, сказали, что не против, договорились в конкурсах не участвовать, к чужим мужчинам не приставать, деньги на мальчика и девочку не дарить. В результате нарушили все договоренности и оставили кучу денег на мальчика с девочкой — всю зарплату, все, что нажито непосильным трудом! Ко мне потом через несколько лет пациентка пришла и спросила, помню ли я, как мы вместе на свадьбе гуляли и что мы больше всех молодым денег подарили. © natalia202317
- Наш директор чисто Терминатор. Челюсть квадратная, от взгляда леденеешь. На корпоративе я ушла в отрыв и давай коллегам заливать, что он по-любому по выходным в косухе на байке гоняет. Тут директор с каменным лицом отзывает меня в сторонку и достает из штанов телефон. Ну и показывает фото, от которого у меня челюсть на пол упала. Оказалось, он слышал наш разговор и решил разом разрушить все домыслы о себе: на фото этот «человек из стали» собирает огромную железную дорогу на всю комнату и возит крошечные грузы между миниатюрными станциями, расписанными вручную. Вот так мои шаблоны с треском обрушились.
- Муж должен был уйти на корпоратив, и я в шутку написала у него на груди маркером: «Муж — мой, тронешь — тебе не поздоровится». Вернулся утром, конечно, никакой. Раздела его и, когда укладывала, увидела на спине ответ, тоже маркером: «А Саня танцевал на столе! Но один!» © Палата № 6 / VK
- Мой работодатель решил устроить корпоратив, на который можно было прийти со своими вторыми половинками. И вот стоит один из моих коллег, смотрит на парочку танцующих сотрудников и говорит даме, которая оказалась рядом: «Прикиньте, они уже год встречаются!» Все бы ничего, но эта женщина была женой танцующего мужика! Больше на корпоративы с супругами никто не ходил. © MisterShine / Reddit
- Собрались мы на корпоратив новогодний, где должен был проходить розыгрыш ценных призов. За 15 минут до розыгрыша девочки начали готовить свои билеты, которые, оказывается, находились под тарелкой. Я ищу свой, но не могу найти! Быстро зову официантку и говорю, что у меня нет билета. Она взяла и принесла мне билет со свободного столика. И именно этот билет стал выигрышным — мне вручили крутой телефон! Я все еще в шоке, хоть и прошло 2 года. © aiddimm
- В компанию, где я работала, пришел новый коммерческий директор — молодой, амбициозный. Через день случился корпоратив. Этот директор так себя вел, так танцевал и так лихо заигрывал с генеральным директором — женщиной, что не заметил ни обручального кольца на ее пальце, ни ее мужа рядом. А после корпоратива на работу он больше так и не вышел. © mrs.avellano
- Работала я в хорошей компании. Корпоративы, в основном, проводили на работе, но однажды все же решились в ресторан сходить. Я, естественно, вырядилась, вся такая из себя, так начальник меня просто достал! «Анна! У вас татуировки по телу!», «Анна! Вы танцуете так классно!» После Нового года Анна вышла на работу уже более уверенной в себе и готовой покорять вершины, потому что больше перед шефом не надо было строить из себя фиг знает что. © AnechKa0610 / Pikabu
- Был у нас новогодний корпоратив, приехал шеф из столицы со своей девушкой. И прямо на корпоративе он влюбился в нашу сотрудницу! Он не стал морочить голову ни одной, ни другой: со своей дамой расстался, с нашей коллегой стал встречаться. Они вместе до сих пор, уже 13 лет, двое детей у них. © ena_rass
- Одна девица у нас на работе очень хотела соблазнить нашего директора — молодого, свободного. И так к нему подкатывала, и сяк — никак не получалось. На корпоративе устроила очень уж откровенные танцы. Директор, конечно, впечатлился и выдал, что такое поведение стоит отметить — оно достойно выговора. Эх, не на это девица рассчитывала. Хотя танцевала феерично! © SON5SON / ADME
- Никогда не любил рабочие корпоративы, потому что мне всегда было неловко неформально общаться с коллегами. Однажды понял, что этот страх нужно побороть, и на новогоднем корпоративе решил станцевать чечетку. Одолжил специальную обувь, выучил танец, попросил минуточку внимания и неожиданно для всех дал жару. Сначала все шло хорошо, потом я случайно ударил пяткой в другую, упал на елку, а она уже упала на стол. Побились игрушки, стол перевернулся, а вместе с ним салаты и тарелки. Это был единственный раз в моей жизни, когда я одновременно и испортил людям настроение, и поднял. © Не все поймут / VK
- Однажды мы отмечали корпоратив в сауне, и я там уснул. Меня мужики одевали. В общем, домой я приехал в чужих джинсах и носках. Жена, конечно, пошипела, но в долгу не осталась — на следующем корпоративе она взяла и села на шпагат и пришла домой почти без юбки. © Даня Милохин / Dzen
" Почти без юбки" требует пояснения, как , например, выражение " слегка беременна"
- Как-то на рабочем корпоративе я проспорила подруге. Мне нужно было пойти в ближайший магазин продуктов и поцеловать там любого человека, на выбор. Мы отправились в магазин, а там были только старенький дедушка-охранник, продавщица и какой-то человек в костюме динозавра. Я решила рискнуть и выбрала этого динозавра. Под большим костюмом оказался довольно-таки милый человек. В общем, так я познакомилась со своим парнем, которого очень люблю. © Карамель / VK
- Знакомый пригласил на корпоратив, тема была «ядовитые грибы и насекомые». Ну, народ и пришел кто в костюме мухоморчика, кто в костюме комарика.... А сам хозяин бала приперся в костюме дезинсектора! В этом он весь. © FräuleinAlichen / ADME
- Несколько лет назад на праздничной вечеринке моей компании я была в коктейльном платье и на каблуках. Туалеты бального зала находились наверху, подниматься туда надо было по очень широкой, элегантной лестнице с ковром. Я сходила в туалет, сделала свои дела и пошла вниз... Даже не знаю, что случилось, но на полпути я потеряла равновесие, сделала сальто и оказалась внизу лестницы. Мне было так неловко! Но я встала, а коллеги захлопали такому акробатическому номеру и потом еще несколько лет мне его припоминали. © blw627 / Reddit
- У нас на корпоративе разыгрывали призы. Сначала на викторине мы зарабатывали купонные деньги, а после на них могли выкупить призы, которые ведущий брал со столика в центре зала. Среди призов были напитки, билеты на один, два и даже три отпускных дня, а еще на столике красовалась модная коробочка от дорогущего телефона. Я решил по мелочам не размениваться, никуда не тратил купоны и все мечтал выкупить телефон, а в итоге оказалось, что коробочка лежала там просто для красоты — это был не приз! То есть самые не жадные получили свои напитки и выходные дни нахаляву, а я пожадничал и не получил ничего. © KaJIuHa / Pikabu
- В нашем небольшом городке несколько лет назад совпали два праздника — день медсестер и день учителя. Собрались отмечать сие мероприятие училки и медички в самом лучшем ресторане городка. Естественно, весь ресторан был заполнен одними женщинами. Но где то ближе к полуночи забрели туда четыре мужика. Что там началось!.. Все сразу взбодрились и преобразились, начали активно вытанцовывать на танцполе, стоить глазки и приглашать на белый танец кавалеров. В итоге дамы начали выяснять, чьими будут кавалеры... Пока они сыпали аргументами, мужички незаметно испарились из ресторана. Хотя, может быть, их все же кто то незаметно увел. © MARINAKosty / Pikabu
Похоже, после таких праздников утро в офисе начинается не с кофе, а с неловких взглядов и обсуждения вчерашних «подвигов». А какой случай с корпоратива стал легендой в вашей компании? Случалось ли вам краснеть за себя или коллег, когда зажигались огни на елке? Поделитесь своими историями в комментариях!
Комментарии
А у нас в банке корпоратив был похож на партсобрание. Все руководство уселось в "президиуме", за длинным столом,и весь вечер сидели и смотрели на танцующих и веселящихся сотрудников. А наутро были полные разборки: кто сколько выпил, кто танцевал ,как девушка лёгкого поведения, у кого лицо красное было, и с кем они вообще готовы расстаться... Было гадко. На следующий корпоратив половина коллектива не пошла вообще, а те,кто пришли, молча сидели за столами , и ели. Бедная приглашенная танцевальная группа отчаянно пыталась поднять всех на танцы, но безуспешно. Тогда до начальства что-то дошло, и они уехали через час. Вот тогда и началось веселье.