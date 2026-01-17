17 курьезов с корпоративов, которые теперь будут вспоминать на каждой планерке

Корпоратив — это то самое время в году, когда границы между строгим начальником и веселым соседом по кабинету стираются. Иногда это приводит к созданию крепких семей, а иногда — к дефиле по ресторану с задравшимся платьем или чечетке, уронившей новогоднюю елку прямо в салат.

Мы собрали 18 историй, которые доказывают: то, что происходит на корпоративе, остается в памяти коллег (и на видео у директора) еще на долгие годы.