17 моментов, когда жизнь врубила ситком без предупреждения

Порой жизнь подкидывает такие повороты, что сценаристы Голливуда завидуют. Обычный поход в магазин или случайная встреча превращаются в мини-комедию, где мы — главные герои. От лунатика, укравшего одеяло, до мужика в костюме и ластах, вынырнувшего из речки, пока люди мирно отдыхали, — погружаемся в 17 историй, в которых серые будни заполнил абсурд.

  • Что такое жизнь с лунатиком? Сегодня ночью спим с благоверным, укрылись одеялком, все чудесно, уют. Часа в четыре утра просыпаюсь от того, что он мне на ухо громко провозглашает: «Это односпальное одеяло!» Спросонья, растерявшись, переспрашиваю, что он имел в виду, и понимаю, что любимый спит. Не раскрывая глаз, он капризным голосом требовательно повторяет: «Это односпальное одеяло!» — после чего рывком стягивает его с меня, сворачивает в трубочку, обнимает и, довольный, отворачивается вместе с ним к стенке. Не разбудил его даже мой громкий смех. Пришлось искать себе новое одеяло. © Тайные истории / VK
  • Давно у меня не было свиданий. В один прекрасный день зарегистрировалась от нечего делать в приложении для знакомств. Сижу, листаю профили. Вдруг случается мэтч с одним красавчиком. Сразу писать не стала, подождала, вдруг он инициативу проявит. И действительно проявил. Написал: «А чего не пишем? Гордая типа, слабо написать первой?» Поржала и в тот же день удалила приложение, теперь вживую знакомлюсь.
  • Лежали с парнем на диване, моя собака подошла и начала скулить. Я попросила показать, чего она хочет, вдруг гулять приспичило, в таких случаях она отводит меня к двери. Собака повела меня в самый дальний угол квартиры. Оглянулась, чтобы убедиться, что я пошла за ней, и как ломанулась со всех лап обратно в комнату и улеглась моему парню под бочок, прямо на мое место. Еще и пузо подставила, чтобы почесали. © Тайные истории / VK
Даже в пору далёкой юности, когда у меня была на двоих односпальная кровать, одеяла всё равно были отдельными. Потому что для меня любое одеяло односпальное!)))

  • Пошла недавно на концерт. Не рок, конечно, но тоже бойкая такая музыка. Зал все два часа кричал песни во все горло. Временами люди даже вскакивали с мест. И только одна женщина, сидевшая сбоку от меня, вообще никак не реагировала. Она пришла, внимание, в деловом костюме. Тихо села. Не меняя позы, не проявляя вообще никаких эмоций, просидела весь концерт. Я даже подумала в какой-то момент, что она спит. Но нет. А в конце концерта она просто встала, надела куртку (даже в гардероб не сдала) и потопала к выходу. До сих пор забавно вспоминать. Интересно, как ее занесло вообще на концерт?
  • Была у меня замечательная обзорная экскурсия по городу несколько лет назад. Ночью выпал мокрый снег. Экскурсия была запланирована на самое утро, а график у нас был очень плотный, поэтому экскурсовод без лишних раздумий и подготовки начала рассказывать, как только все сели в автобус.
    — Посмотрите направо, здесь вы видите то-то...
    — Посмотрите налево, здесь вы видите еще что-то...
    А у нас что справа, что слева — пятисантиметровый сплошной слой снега на окнах. Так и провела всю экскурсию. © Убойные Истории / VK
Скакать на концерте извольте в фан-зоне, а на сидячих местах местах не мешайте другим.

  • Бабуля в гости приехала, всю ночь храпела так, что стекла тряслись. Утром сидим на кухне, лица невыспавшиеся, глаза красные, но никто не возмущается, пожилой человек все-таки. Выруливает на завтрак бабуля, ей все: «Доброе утро!» А та: «Ой, какое доброе, я так плохо спала!» © Убойные Истории / VK
  • Сегодня на общем собрании один из руководителей выдал: «Я тут недавно краем уха услышал, что 90% сотрудников компании недовольны сложившейся ситуацией. Мне, как человеку из этих 90%, очень хотелось бы увидеть кого-нибудь из оставшихся 10%. Посмотреть на его счастливое лицо и спросить, чем он доволен». © Убойные Истории / VK
  • Работаю в рыбацком магазине. Пришла бабуля:
    — Здравствуйте. Мне нужна донная сеть.
    — Извините, сетей нет.
    Она гнет свое: нужна сеть донного улова. Мы ей:
    — Обратитесь туда, где торгуют сетями.
    «Ребятушки, вы не поняли», — говорит бабка и достает кроссворд!
    Немая сцена.
    — Сколько букв?
    — Четыре!
    — Трал! © Убойные Истории / VK
Моя мама тоже храпела будь здоров. Когда я к ней приезжала, то она предупреждала, что храпит (типа я не знала), и надо просто сказать, чтобы она повернулась на бок. Ну ок. Ночь, храп, я говорю: ма, повернись на бок. Она бойким голосом спрашивает: на какой? Я: на любой. Ма: нет, ты скажи на какой! Я: на правый. Поворачивается, перестает храпеть, и так несколько раз за ночь. Утром она ничего этого не помнила и не верила, пока я на телефон не записала. Вот удивление для нее было! Эх, а это было счастливое время, оказывается.

  • Ехала устраиваться на работу. Уже собеседование прошла, договор мне подготовили. Осталось только нужные данные дописать, распечатать и мне на подпись дать. Как вдруг на полпути в офис понимаю, что забыла взять диплом универа. Без него не смогут оформить. До окончания рабочего дня два часа. Ну я на всех парусах домой, диплом выудила из шкафа, потом в офис обратно. Вбежала с языком на плече. А эйчар глазами хлопает удивленно, мол, мы бы так и так тебя дождались, чего так торопилась. Вместе посмеялись.
  • Уже восемь лет вместе со своим парнем. Столько пережили вместе. Каждый день мечтаю о предложении, уже и намекала, и прямо говорила. Как-то одним вечером мы лежали, смотрели фильм. Он повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Посмотри в моей сумке, у меня для тебя сюрприз». С мыслью «ага, вот оно» я лезу в сумку и нахожу конфету. Не подавая вида, что расстроена, натянула улыбку. А он мне: «Это еще не все!» Да, блин, вторая конфета! © Тайные истории / VK
  • Мой муж — жуткий чистюля. Любит сам убираться в доме, раскладывать вещи по полочкам. И вечно мне выговаривает, если я что-то положу не на свое место или соринку оброню. С утра он решил в очередной раз навести порядок: разобрать шкаф и избавиться от старых вещей. Все там переложил по-своему и пошел дальше генеральной уборкой заниматься. Вечером залезает в этот шкаф за пледом и не может найти. Кричит: «Где мой плед?» В итоге находит его на другой полке, не там, куда обычно клал. И начинает на меня наезжать, мол, зачем я его вещи трогаю и перекладываю. А меня такой смех разбирает: сам весь шкаф перевернул и сам же забыл. Муж стоит в недоумении, не понимает, чего я смеюсь. Сказала ему. Он притих в итоге. Ходит теперь угрюмый. А я не могу перестать ухмыляться.
  • Стою сегодня утром в метро. Смотрю на телефоне ужастик. Рядом впритык ко мне подошел парень, высокий такой, симпатичный. Я краем глаза вижу, что он смотрит в экран. Тут у меня в телефоне начался самый страшный момент фильма. И этот парень, который подсматривал, падает в обморок. Я в шоке. Парня подняли, оклемался через минуту. Мне очень стыдно, что от моего утреннего фильма ему стало плохо. Надо было его хватать, может, познакомились бы. © Подслушано / Ideer
  • 1 сентября стояли на линейке с женой. Наш сын пошел в первый класс. Начали проводить конкурсы, и в одном из них нужно было рассказать самую смешную историю. Мой сынишка потянул руку и выбежал к микрофону: «Когда мне было шесть лет, мне должны были сделать операцию, и, чтобы я не грустил, родители в день операции купили мне конструктор. Но, когда я открыл глаза после нее, мой папа уже заканчивал собирать мой конструктор. А он, кстати, тут, вон мой папа!» В итоге сын получил подарок за самую грустную историю, а я закрывал руками красное лицо. © Мамдаринка / VK
  • Подруга пригласила в гости. Приезжаю, а звонок на двери не работает. Денег на телефоне нет. Позвонила оператору мобильной связи и попросила перезвонить подруге, чтобы дверь открыла. Но я чуть от смеха не упала, когда подруга открыла и такая: «Сейчас мне оператор звонила и сказала, мол, пустите уже подругу, она замерзла и стоит с вкусняшками у вас под дверью». Несколько лет прошло, а историю эту всегда вспоминаем со смехом, и каждый раз я вслух говорю: «Спасибо вам, добрая девушка!» © Тайные истории / VK
  • Застала сцену, как парень сделал девушке предложение. А она отказала и ушла. Он какое-то время стоял, с несчастным видом. Потом подошел ко мне и отдал кольцо со словами: «Мне оно больше не нужно». Ну я взяла кольцо и пошла. А минут через пять он догнал меня и сказал: «Извините, я передумал. Можете, пожалуйста, вернуть?» © Палата № 6 / VK
  • Довелось мне побывать в археологической экспедиции. Лагерь наш находился в степи, прямо у речушки. Сидим после обеда, беседуем, созерцаем. Вдруг из речки выныривает мужик в маске, костюме, с двумя утками в руках и спрашивает: «Пацаны, тут машина красная не проезжала?» Она действительно проезжала по полевой дороге недалеко от нас, минут за пять до этого, о чем мы мужику и сообщили, указав направление. Мужик, усвоив информацию, нас поблагодарил и невозмутимо потопал в степь. В ластах. © MarleyMaul / Pikabu
  • Меня зовут Джульетта, мы на каждом шагу в городе не встречаемся. Утром звонок в дверь. Открываю, и соседка тут же начинает умолять не рушить семью, бросить ее мужа. Я в шоке, понятия не имею, о чем она. Три года не встречаюсь с мужчинами вообще. Оказалось, что в чате дома я записана как Джульетта и любовница ее мужа — Джульетта, вот у нее и сложился пазл. Не знаю, реальное ли имя той Джульетты, но у меня было «веселое» утро. © Подслушано / Ideer

Иногда смешные ситуации происходят после неудачно сказанных слов. Правда, в моменте может быть неловко. Если вам тоже знакомо это чувство, наша подборка для вас.

