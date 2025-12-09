17 моментов, когда жизнь врубила ситком без предупреждения

Моя мама тоже храпела будь здоров. Когда я к ней приезжала, то она предупреждала, что храпит (типа я не знала), и надо просто сказать, чтобы она повернулась на бок. Ну ок. Ночь, храп, я говорю: ма, повернись на бок. Она бойким голосом спрашивает: на какой? Я: на любой. Ма: нет, ты скажи на какой! Я: на правый. Поворачивается, перестает храпеть, и так несколько раз за ночь. Утром она ничего этого не помнила и не верила, пока я на телефон не записала. Вот удивление для нее было! Эх, а это было счастливое время, оказывается.