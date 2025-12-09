Даже в пору далёкой юности, когда у меня была на двоих односпальная кровать, одеяла всё равно были отдельными. Потому что для меня любое одеяло односпальное!)))
17 моментов, когда жизнь врубила ситком без предупреждения
Порой жизнь подкидывает такие повороты, что сценаристы Голливуда завидуют. Обычный поход в магазин или случайная встреча превращаются в мини-комедию, где мы — главные герои. От лунатика, укравшего одеяло, до мужика в костюме и ластах, вынырнувшего из речки, пока люди мирно отдыхали, — погружаемся в 17 историй, в которых серые будни заполнил абсурд.
- Что такое жизнь с лунатиком? Сегодня ночью спим с благоверным, укрылись одеялком, все чудесно, уют. Часа в четыре утра просыпаюсь от того, что он мне на ухо громко провозглашает: «Это односпальное одеяло!» Спросонья, растерявшись, переспрашиваю, что он имел в виду, и понимаю, что любимый спит. Не раскрывая глаз, он капризным голосом требовательно повторяет: «Это односпальное одеяло!» — после чего рывком стягивает его с меня, сворачивает в трубочку, обнимает и, довольный, отворачивается вместе с ним к стенке. Не разбудил его даже мой громкий смех. Пришлось искать себе новое одеяло. © Тайные истории / VK
- Давно у меня не было свиданий. В один прекрасный день зарегистрировалась от нечего делать в приложении для знакомств. Сижу, листаю профили. Вдруг случается мэтч с одним красавчиком. Сразу писать не стала, подождала, вдруг он инициативу проявит. И действительно проявил. Написал: «А чего не пишем? Гордая типа, слабо написать первой?» Поржала и в тот же день удалила приложение, теперь вживую знакомлюсь.
- Лежали с парнем на диване, моя собака подошла и начала скулить. Я попросила показать, чего она хочет, вдруг гулять приспичило, в таких случаях она отводит меня к двери. Собака повела меня в самый дальний угол квартиры. Оглянулась, чтобы убедиться, что я пошла за ней, и как ломанулась со всех лап обратно в комнату и улеглась моему парню под бочок, прямо на мое место. Еще и пузо подставила, чтобы почесали. © Тайные истории / VK
- Пошла недавно на концерт. Не рок, конечно, но тоже бойкая такая музыка. Зал все два часа кричал песни во все горло. Временами люди даже вскакивали с мест. И только одна женщина, сидевшая сбоку от меня, вообще никак не реагировала. Она пришла, внимание, в деловом костюме. Тихо села. Не меняя позы, не проявляя вообще никаких эмоций, просидела весь концерт. Я даже подумала в какой-то момент, что она спит. Но нет. А в конце концерта она просто встала, надела куртку (даже в гардероб не сдала) и потопала к выходу. До сих пор забавно вспоминать. Интересно, как ее занесло вообще на концерт?
- Была у меня замечательная обзорная экскурсия по городу несколько лет назад. Ночью выпал мокрый снег. Экскурсия была запланирована на самое утро, а график у нас был очень плотный, поэтому экскурсовод без лишних раздумий и подготовки начала рассказывать, как только все сели в автобус.
— Посмотрите направо, здесь вы видите то-то...
— Посмотрите налево, здесь вы видите еще что-то...
А у нас что справа, что слева — пятисантиметровый сплошной слой снега на окнах. Так и провела всю экскурсию. © Убойные Истории / VK
- Бабуля в гости приехала, всю ночь храпела так, что стекла тряслись. Утром сидим на кухне, лица невыспавшиеся, глаза красные, но никто не возмущается, пожилой человек все-таки. Выруливает на завтрак бабуля, ей все: «Доброе утро!» А та: «Ой, какое доброе, я так плохо спала!» © Убойные Истории / VK
- Сегодня на общем собрании один из руководителей выдал: «Я тут недавно краем уха услышал, что 90% сотрудников компании недовольны сложившейся ситуацией. Мне, как человеку из этих 90%, очень хотелось бы увидеть кого-нибудь из оставшихся 10%. Посмотреть на его счастливое лицо и спросить, чем он доволен». © Убойные Истории / VK
- Работаю в рыбацком магазине. Пришла бабуля:
— Здравствуйте. Мне нужна донная сеть.
— Извините, сетей нет.
Она гнет свое: нужна сеть донного улова. Мы ей:
— Обратитесь туда, где торгуют сетями.
«Ребятушки, вы не поняли», — говорит бабка и достает кроссворд!
Немая сцена.
— Сколько букв?
— Четыре!
— Трал! © Убойные Истории / VK
- Ехала устраиваться на работу. Уже собеседование прошла, договор мне подготовили. Осталось только нужные данные дописать, распечатать и мне на подпись дать. Как вдруг на полпути в офис понимаю, что забыла взять диплом универа. Без него не смогут оформить. До окончания рабочего дня два часа. Ну я на всех парусах домой, диплом выудила из шкафа, потом в офис обратно. Вбежала с языком на плече. А эйчар глазами хлопает удивленно, мол, мы бы так и так тебя дождались, чего так торопилась. Вместе посмеялись.
- Уже восемь лет вместе со своим парнем. Столько пережили вместе. Каждый день мечтаю о предложении, уже и намекала, и прямо говорила. Как-то одним вечером мы лежали, смотрели фильм. Он повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Посмотри в моей сумке, у меня для тебя сюрприз». С мыслью «ага, вот оно» я лезу в сумку и нахожу конфету. Не подавая вида, что расстроена, натянула улыбку. А он мне: «Это еще не все!» Да, блин, вторая конфета! © Тайные истории / VK
- Мой муж — жуткий чистюля. Любит сам убираться в доме, раскладывать вещи по полочкам. И вечно мне выговаривает, если я что-то положу не на свое место или соринку оброню. С утра он решил в очередной раз навести порядок: разобрать шкаф и избавиться от старых вещей. Все там переложил по-своему и пошел дальше генеральной уборкой заниматься. Вечером залезает в этот шкаф за пледом и не может найти. Кричит: «Где мой плед?» В итоге находит его на другой полке, не там, куда обычно клал. И начинает на меня наезжать, мол, зачем я его вещи трогаю и перекладываю. А меня такой смех разбирает: сам весь шкаф перевернул и сам же забыл. Муж стоит в недоумении, не понимает, чего я смеюсь. Сказала ему. Он притих в итоге. Ходит теперь угрюмый. А я не могу перестать ухмыляться.
- Стою сегодня утром в метро. Смотрю на телефоне ужастик. Рядом впритык ко мне подошел парень, высокий такой, симпатичный. Я краем глаза вижу, что он смотрит в экран. Тут у меня в телефоне начался самый страшный момент фильма. И этот парень, который подсматривал, падает в обморок. Я в шоке. Парня подняли, оклемался через минуту. Мне очень стыдно, что от моего утреннего фильма ему стало плохо. Надо было его хватать, может, познакомились бы. © Подслушано / Ideer
- 1 сентября стояли на линейке с женой. Наш сын пошел в первый класс. Начали проводить конкурсы, и в одном из них нужно было рассказать самую смешную историю. Мой сынишка потянул руку и выбежал к микрофону: «Когда мне было шесть лет, мне должны были сделать операцию, и, чтобы я не грустил, родители в день операции купили мне конструктор. Но, когда я открыл глаза после нее, мой папа уже заканчивал собирать мой конструктор. А он, кстати, тут, вон мой папа!» В итоге сын получил подарок за самую грустную историю, а я закрывал руками красное лицо. © Мамдаринка / VK
- Подруга пригласила в гости. Приезжаю, а звонок на двери не работает. Денег на телефоне нет. Позвонила оператору мобильной связи и попросила перезвонить подруге, чтобы дверь открыла. Но я чуть от смеха не упала, когда подруга открыла и такая: «Сейчас мне оператор звонила и сказала, мол, пустите уже подругу, она замерзла и стоит с вкусняшками у вас под дверью». Несколько лет прошло, а историю эту всегда вспоминаем со смехом, и каждый раз я вслух говорю: «Спасибо вам, добрая девушка!» © Тайные истории / VK
- Застала сцену, как парень сделал девушке предложение. А она отказала и ушла. Он какое-то время стоял, с несчастным видом. Потом подошел ко мне и отдал кольцо со словами: «Мне оно больше не нужно». Ну я взяла кольцо и пошла. А минут через пять он догнал меня и сказал: «Извините, я передумал. Можете, пожалуйста, вернуть?» © Палата № 6 / VK
- Довелось мне побывать в археологической экспедиции. Лагерь наш находился в степи, прямо у речушки. Сидим после обеда, беседуем, созерцаем. Вдруг из речки выныривает мужик в маске, костюме, с двумя утками в руках и спрашивает: «Пацаны, тут машина красная не проезжала?» Она действительно проезжала по полевой дороге недалеко от нас, минут за пять до этого, о чем мы мужику и сообщили, указав направление. Мужик, усвоив информацию, нас поблагодарил и невозмутимо потопал в степь. В ластах. © MarleyMaul / Pikabu
- Меня зовут Джульетта, мы на каждом шагу в городе не встречаемся. Утром звонок в дверь. Открываю, и соседка тут же начинает умолять не рушить семью, бросить ее мужа. Я в шоке, понятия не имею, о чем она. Три года не встречаюсь с мужчинами вообще. Оказалось, что в чате дома я записана как Джульетта и любовница ее мужа — Джульетта, вот у нее и сложился пазл. Не знаю, реальное ли имя той Джульетты, но у меня было «веселое» утро. © Подслушано / Ideer
