С Джонни омерзительный фильм, не покидало ощущение какой-то липкой грязи,фу..
17 персонажей, которых сыграли разные актеры. И выбрать лучшую версию не так просто
Культовые персонажи нередко возвращаются на экраны — иногда в римейках, часто в новых историях, иногда в продолжениях знакомых сюжетов. Один и тот же герой может выглядеть совершенно по-разному в исполнении разных артистов, и каждый привносит в образ свою энергетику, стиль и глубину. Давайте посмотрим, как менялись культовые персонажи на экране.
М. Ю. Лермонтов
История жизни Михаила Юрьевича Лермонтова — одна из тех, к которой кинематографисты возвращаются снова и снова. В 1986-м году Николай Бурляев не только стал режиссером и сценаристом биографической ленты, но и сам сыграл главную роль. Зрители считают, что актер «буквально слился с образом поэта».
К 200-летию поэта вышел фильм, в котором роль Михаила Юрьевича сыграл Владимир Аблогин. О его работе зрители отзывались так: «Владимир Аблогин идеально сыграл писателя. Перед зрителем предстанет Лермонтов, сложный и яркий, язвительный и ранимый, любящий и любимый». В 2025 году на экраны выйдет еще одна кинолента о поэте. Главную роль в ней сыграет стендап-комик Илья Озолин.
Коко Шанель
Кинематографисты обожают рассказывать историю стильной Коко Шанель, которая построила свою модную империю. Существует множество фильмов о культовой создательнице «маленького черного платья». Среди них выделяются «Коко до Шанель», где главную героиню сыграла Одри Тоту, и «Коко Шанель и Игорь Стравинский» с Анной Муглалис в главной роли.
Недавно вышел сериал «New Look: Революция стиля» о жизни известных кутюрье, где Коко играет Жюльет Бинош. Жюльет, по мнению критиков, идеально подошла для роли дизайнера, да и сам сериал достоин всяческих похвал.
Наполеон Бонапарт
Лучшим Наполеоном в интернете считают Рода Стайгера из фильма «Ватерлоо». На втором месте — звезда комедий Кристиан Клавье, которого зрители назвали «неподражаемым» Бонапартом.
Новинка с Хоакином Фениксом не вызвала столько восторгов. Зрители считают, что актер сыграл просто ужасно. Сам фильм набрал на Rotten Tomatoes удивительно низкий рейтинг.
Жанна Дюбарри
Как персонаж Жанна Дюбарри появлялась на экране не так часто. В фильме «Мария-Антуанетта» ее сыграла француженка Азия Ардженто. В 2023 году вышел отдельный фильм, повествующий о любви Людовика XV и его фаворитки. Там роль графини Дюбарри сыграла Майвенн Лё Беско.
Главным минусом этого фильма критики назвали отсутствие химии между главными героями. Они решили, что Майвенн не хватило опыта для такой объемной исторической фигуры. Сама звезда свежей картины, Майвенн, призналась, что вдохновлялась игрой Азии Ардженто из фильма Софии Копполы.
Алиса
Алису, когда-то погнавшуюся за кроликом и угодившую в невероятный мир, в голливудском блокбастере сыграла Миа Васиковска. Эта роль сделала актрису популярной.
В 2025 году на экраны выходит фильм-мюзикл на основе культового аудиоспектакля с песнями В.С. Высоцкого. Алису в нем сыграет Анна Пересильд, запомнившаяся многим по роли Айгуль из сериала «Слово пацана».
Безумный Шляпник
Роль Шляпника стала еще одним бриллиантом в актерской короне Джонни Деппа. Он даже был номинирован за нее на «Золотой глобус».
В грядущем мюзикле Шляпника сыграет Милош Бикович.
Русалочка
В 2018 вышла картина «Рассказы Русалочки» с Поппи Дрейтон. Фильм в прокате провалился, а игру актеров назвали ужасной. А вот мюзикл 2023 года с Холли Бейли получил хорошие отзывы и полюбился зрителям.
Игру юной актрисы назвали «хорошей». И это все несмотря на то, что экранизация сказки вызвала много споров в интернете, особенно по поводу выбора актрисы на главную роль.
Эмма Морли («Один день»)
Фильм с Энн Хэтэуэй «Один день» можно легко назвать классикой романтических комедий. Однако в 2024 году вышел ремейк в виде сериала, который мгновенно полюбился зрителям и обогнал оригинал по рейтингу.
Шон Мерфи («Хороший доктор»)
Мало кто знает, что сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором — ремейк южнокорейской дорамы с Чу Вон в главной роли. Картину пересняли в четырех странах, и каждый актер привнес в характер героя что-то свое.
Но некоторые зрители считают, что оригинал чуть ли не в сто раз лучше, чем западная адаптация. Персонажи в американской версии, по их мнению, получились грубыми.
Ирулан Коррино («Дюна»)
По мнению некоторых зрителей, Флоренс Пью — хорошая актриса, но не годится на роль принцессы. Некоторые высказывались еще резче, призывая дать Флоренс и другим актерам награду за худшую игру за их постное лицо.
Также фанаты истории отметили, что актриса не подходит на роль внешне. Ирулан из фильма 1984 года в исполнении Вирджинии Мэдсен выглядит более величественно и соответствует описанию из книги.
Альберт Эйнштейн
Зрители считают, что создатели «Оппенгеймера» очень хорошо прорисовали второстепенных персонажей. Среди них — Альберт Эйнштейн в исполнении Тома Конти. В целом фигура физика довольно часто появляется в популярной культуре.
Например, в 2018 году вышел сериал «Гений», который заработал рейтинг 8.2. Там гениального физика сыграл Джеффри Раш.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь — одна из самых известных исторических личностей, образ которого не раз воплощали на экране. В фильме «Клеопатра» (1963) роль исполнил Рекс Харрисон, и его игру высоко оценили зрители и критики.
Джереми Систо воплотил более драматический образ римского полководца, а зрители дружно признали его очень талантливым. А вот Ален Шаба из «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» расположился в конце списка.
Геракл
По мнению некоторых зрителей, культовый Геракл — персонаж в исполнении Кевина Сорбо в сериале «Удивительные странствия Геракла». Фильм с Дуэйном Джонсоном получил смешанные отзывы критиков, однако игру самого актера оценили положительно, посчитав, что харизма у него льется через край.
В 2014 году вышла картина «Геракл: Начало легенды», где главную роль исполнил звезда «Сумерек» Келлан Латс. Зрители не оценили его игру, посчитав, что он воплотил в жизнь не Геракла, а просто парня из качалки.
Роберт Оппенгеймер
В 2023 году на экраны вышел фильм «Оппенгеймер». Картина получила семь наград премии Оскар, включая статуэтку за «Лучшую мужскую роль», которой удостоился Киллиан Мерфи. Мало кто знает, что Роберта Оппенгеймера ранее играли другие актеры, например, Дуайт Шульц в картине «Создатели тени».
А.С. Пушкин
Образ великого поэта воплощали на экране многие актеры. Зрители много спорят о том, кому удалось сыграть Александра Сергеевича лучше всего. Многие хвалят игру Безрукова и отмечают внешнее сходство с поэтом, другие же говорят, что актера «хорошо загримировали».
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — необычный взгляд на жизнь поэта. Фильм должен был «стряхнуть пыль с портрета Пушкина и показать его деткам очень молодым, живым, эмоциональным человеком, практически нашим современником». Не всем понравилась игра Юры Борисова, кто-то даже считает, что это «вообще мимо», но нельзя отрицать тот факт, что после выхода фильма в прокат продажи книг с биографией поэта выросли в несколько раз.
В сериале «Натали и Александр» роль досталась молодому Александру Зарядину. У этого артиста театра на Таганке не так много кинематографических работ. Роль Александра Сергеевича первая главная в его карьере. И, по мнению зрителей, она удалась. Некоторые даже говорят, что это «лучший Пушкин».
Филип Марлоу
Историю о частом детективе Филипе Марлоу не раз экранизировали. Одним из самых запоминающихся воплощений этого персонажа стал Дик Пауэлл в фильме «Это убийство, моя милочка».
Недавно на экраны вышел фильм «Марлоу», где главного героя сыграл Лиам Нисон, однако фильм получил низкие рейтинги.
Людвиг ван Бетховен
Историю жизни великого композитора кинематографисты рассказывали не раз. В фильме 1994-го года «Бессмертная возлюбленная» Бетховена играл Гэри Олдмен. Критики назвали его: «идеальным актером для изображения высокомерного, вспыльчивого музыканта».
В 2006-м году вышел фильм «Переписывая Бетховена». Игру Эда Харриса критики сочли мощной, а вот саму ленту назвали «претенциозной».
А вот еще несколько статей, в которых мы любуемся на актеров, сыгравших реально существовавших людей: