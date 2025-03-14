17 персонажей, которых сыграли разные актеры. И выбрать лучшую версию не так просто

История жизни Михаила Юрьевича Лермонтова — одна из тех, к которой кинематографисты возвращаются снова и снова. В 1986-м году Николай Бурляев не только стал режиссером и сценаристом биографической ленты, но и сам сыграл главную роль. Зрители считают, что актер «буквально слился с образом поэта».

К 200-летию поэта вышел фильм, в котором роль Михаила Юрьевича сыграл Владимир Аблогин. О его работе зрители отзывались так: «Владимир Аблогин идеально сыграл писателя. Перед зрителем предстанет Лермонтов, сложный и яркий, язвительный и ранимый, любящий и любимый». В 2025 году на экраны выйдет еще одна кинолента о поэте. Главную роль в ней сыграет стендап-комик Илья Озолин.