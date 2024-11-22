18 фото из других стран, которые помогут лучше понять их культуру
Народное творчество
40 минут назад
Порой удивительное таится буквально на каждом шагу. Стоит лишь внимательнее вглядеться в мир вокруг себя, и точно найдется что-то удивительное. Вот несколько людей, которые не смогли пройти мимо вещей, казавшихся одним обыденными, а другим - дивом дивным.
"На вокзале в Париже стоят вот такие автоматы. Выбираешь на табло сколько времени у тебя есть, а он выдает что-то почитать"
"Летели японскими авиалиниями. Смотрите, как они подали обед моему ребенку"
"В Малайзии у нас есть хлеб зеленого цвета. В него добавляют пандан"
«В Гонконге подают пирожные в виде костей для игры Маджонг»
«На остановках во Франции есть порты для зарядки гаджетов»
«У бутылок в Италии есть крепления, благодаря которым крышки не теряются»
это новый регламент Евросоюза ( уменьшить пластиковые отходы=крышки непотеряшки) 🤷🏻♀️
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«Вендинговый автомат с сырами в Швейцарии»
«Норвегия — страна, где продается точилка-чистилка для морковки»
«Вот как выглядит кофе навынос в Малайзии»
«В Буэнос-Айресе уличные скамейки выглядят как пуфики, но сделаны из бетона»
- Хотел бы я посмотреть, как кто-то попытается плюхнуться на эту скамейку. © ReleventReferences / Reddit
«Вот какая надпись была в туалете отеля в Миннеаполисе»
«Чтобы сберечь чистую воду, мы используем дождевую воду для бачков»
«В Малайзии есть специальные вагоны, куда могут войти только женщины»
«Coca-Cola в Саудовской Аравии»
Верхняя часть банки покрыта фольгой. Вероятнее всего, это сделано, чтобы банку не приходилось протирать, перед тем как из нее пить.
«В этом ресторане в Испании персонал сажает на свободные стулья за столик плюшевых мишек. Они составляют гостям компанию»
«В аэропорту Греции продают семена»
«В Токио на заправке бензиновые шланги и насосы подвешены, а не стоят на земле»
«В моем отеле в Камбодже на стене висит знак, запрещающий разрезать в комнате фрукт дуриан»
"Зашли мы как-то раз в Анталии кофе попить, и поняли, что кафешка стоит на каких-то развалинах. Опускаем голову а под ногами это"
А вот еще несколько статей со схожей тематикой:
Фото на превью Beardedgringo777 / Reddit
Комментарии
Уведомления
В Будапеште увидели такой знак, призывающий беречь кепки))
И реально нa мосту был неимоверный ветер, только нa мосту!
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