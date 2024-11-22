18 фото из других стран, которые помогут лучше понять их культуру

Порой удивительное таится буквально на каждом шагу. Стоит лишь внимательнее вглядеться в мир вокруг себя, и точно найдется что-то удивительное. Вот несколько людей, которые не смогли пройти мимо вещей, казавшихся одним обыденными, а другим - дивом дивным.

"На вокзале в Париже стоят вот такие автоматы. Выбираешь на табло сколько времени у тебя есть, а он выдает что-то почитать"

"Летели японскими авиалиниями. Смотрите, как они подали обед моему ребенку"

"В Малайзии у нас есть хлеб зеленого цвета. В него добавляют пандан"

«В Гонконге подают пирожные в виде костей для игры Маджонг»

«На остановках во Франции есть порты для зарядки гаджетов»

«У бутылок в Италии есть крепления, благодаря которым крышки не теряются»

«Вендинговый автомат с сырами в Швейцарии»

«Норвегия — страна, где продается точилка-чистилка для морковки»

«Вот как выглядит кофе навынос в Малайзии»

«В Буэнос-Айресе уличные скамейки выглядят как пуфики, но сделаны из бетона»

Хотел бы я посмотреть, как кто-то попытается плюхнуться на эту скамейку. © ReleventReferences / Reddit

«Вот какая надпись была в туалете отеля в Миннеаполисе»

«Чтобы сберечь чистую воду, мы используем дождевую воду для бачков»

«В Малайзии есть специальные вагоны, куда могут войти только женщины»

«Coca-Cola в Саудовской Аравии»

Верхняя часть банки покрыта фольгой. Вероятнее всего, это сделано, чтобы банку не приходилось протирать, перед тем как из нее пить.

«В этом ресторане в Испании персонал сажает на свободные стулья за столик плюшевых мишек. Они составляют гостям компанию»

«В аэропорту Греции продают семена»

«В Токио на заправке бензиновые шланги и насосы подвешены, а не стоят на земле»

«В моем отеле в Камбодже на стене висит знак, запрещающий разрезать в комнате фрукт дуриан»