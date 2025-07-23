18 фото, после просмотра которых хочется спросить: «Австралийцы, вы как выживаете?»

Есть страны с особым характером — и Австралия явно из их числа. Но если вы думаете, что из необычного там кенгуру и пауки, то посмотрите, например, на чем у них дети ездят в школу, или кто может стащить мангал с заднего двора обычного дома. Эти фото — настоящие моменты из жизни людей, которые каждый день сталкиваются с вещами, для нас абсолютно неведомыми.