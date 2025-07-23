18 фото, после просмотра которых хочется спросить: «Австралийцы, вы как выживаете?»
Есть страны с особым характером — и Австралия явно из их числа. Но если вы думаете, что из необычного там кенгуру и пауки, то посмотрите, например, на чем у них дети ездят в школу, или кто может стащить мангал с заднего двора обычного дома. Эти фото — настоящие моменты из жизни людей, которые каждый день сталкиваются с вещами, для нас абсолютно неведомыми.
«Бандюки под покровом ночи уводят наш мангал с заднего двора»
- Зачем вам мангал, если вас ночью сожрет огромный паук? © Racer102 / Pikabu
«Гуляли мы сегодня по пляжу Австралии, и вот такое чудо вылезло на берег»
- Эта зверушка незаметно не залезет тебе в обувь или под кровать, не будет бегать по стене на своих 8 ногах. Спокойно сидит на берегу на своих 4 ластах. © gr75 / Pikabu
«А это какая-то их знаменитая улитка»
«Грязные птички»
«Компашка собралась»
«В Австралии сосиски из кенгуру называют Kanga Bangas»
Комментатор внизу добил. Теперь спрошу его, кушает ли он коров, свиней и лошадей.
- Секундочку... Вы едите кенгуру?! © grandma-shark / Reddit
«В Австралии в октябре не сезон тыкв, поэтому вместо них супермаркеты на Хэллоуин продают ананасы»
«Табличка в парке для маленьких собак в Австралии»
«Приветствуются маленькие песики.
Приветствуются хозяева любых размеров.
Хозяева должны находиться в сопровождении своих собак.
Пожалуйста, убирайте за своей собакой.
По приказу... гав, гав» — прим. ADME
«Золотой час»
- Солнце, укрывающее город золотом. Доказательство того, что даже в самых оживленных местах бывают минуты покоя. © SugarSkinny / Reddit
«Это здание в Сиднее выглядит страшновато»
«Школьные автобусы в моем городке в Западной Австралии должны ездить по труднопроходимой местности, поэтому они оснащены траками MaxTrak для выхода из грязи и полностью приспособлены для бездорожья»
- Думаю, это как-то связано с тем, что у вас снимали «Безумного Макса». © valdezlopez / Reddit
«Австралийские банкноты имеют прозрачные окошки, а также секретные изображения и год выпуска, видимые под ультрафиолетовым светом»
«Во всем мире черные лебеди — редкость, а здесь — нормa»
«На пляжах Мельбурна находил много ракушек с правильными круглыми дырками. Все думал: кто их сделал? А оказалось, в Австралии живет хищная улитка. Она прогрызает раковину и поедает моллюска. А вы пауков боитесь...»
Они (моллюски, питающиеся другими моллюсками) такие во всех морях обитают.
«Моя мама убиралась в ванной, и вот что произошло»
- Она что, использовала мыло, сделанное из сахара? © monkey-food / Reddit
«Сфотографировал огромную ящерицу на дорожке в своем саду»
«У нас был неожиданный гость прошлой ночью»
Принтер, чтобы распечатать инструкцию и пару рецептов к мангалу, что они сперли ранее.
- Скажите спасибо, что это не змея и не паук. © Neokill1 / Reddit
«Кто-то сажает современное дерево, надеясь придать заведению модный и высококлассный вид, но местные завсегдатаи не желают менять свой отвязный образ жизни»
- Кто-нибудь сказал кенгуру, что им нельзя здесь парковаться? © FishieStardust / Imgur
Это лишь малая часть того, чем может удивить Австралия. Как насчет мошек, которые страшнее пауков, или привычки добавлять маринованные ананасы в бургеры? Держите подборку, которая еще раз докажет, что на этом континенте все переворачивается с ног на голову.