18 фото, после просмотра которых хочется спросить: «Австралийцы, вы как выживаете?»

Путешествия
1 час назад

Есть страны с особым характером — и Австралия явно из их числа. Но если вы думаете, что из необычного там кенгуру и пауки, то посмотрите, например, на чем у них дети ездят в школу, или кто может стащить мангал с заднего двора обычного дома. Эти фото — настоящие моменты из жизни людей, которые каждый день сталкиваются с вещами, для нас абсолютно неведомыми.

«Бандюки⁠⁠ под покровом ночи уводят наш мангал с заднего двора»

  • Зачем вам мангал, если вас ночью сожрет огромный паук? © Racer102 / Pikabu

«Гуляли мы сегодня по пляжу Австралии, и вот такое чудо вылезло на берег»

  • Эта зверушка незаметно не залезет тебе в обувь или под кровать, не будет бегать по стене на своих 8 ногах. Спокойно сидит на берегу на своих 4 ластах. © gr75 / Pikabu

«А это какая-то их знаменитая улитка»

«Грязные птички»

«Компашка собралась»

Jane
1 час назад

мда, это тебе не голуби, тут арсенал помощнее)

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«В Австралии сосиски из кенгуру называют Kanga Bangas»

woloshin
28 минут назад

Комментатор внизу добил. Теперь спрошу его, кушает ли он коров, свиней и лошадей.

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«В Австралии в октябре не сезон тыкв, поэтому вместо них супермаркеты на Хэллоуин продают ананасы»

«Табличка в парке для маленьких собак в Австралии»

«Приветствуются маленькие песики.
Приветствуются хозяева любых размеров.
Хозяева должны находиться в сопровождении своих собак.
Пожалуйста, убирайте за своей собакой.
По приказу... гав, гав» — прим. ADME

«Золотой час»

  • Солнце, укрывающее город золотом. Доказательство того, что даже в самых оживленных местах бывают минуты покоя. © SugarSkinny / Reddit

«Это здание в Сиднее выглядит страшновато»

«Школьные автобусы в моем городке в Западной Австралии должны ездить по труднопроходимой местности, поэтому они оснащены траками MaxTrak для выхода из грязи и полностью приспособлены для бездорожья»

  • Думаю, это как-то связано с тем, что у вас снимали «Безумного Макса». © valdezlopez / Reddit

«Австралийские банкноты имеют прозрачные окошки, а также секретные изображения и год выпуска, видимые под ультрафиолетовым светом»

«Во всем мире черные лебеди — редкость, а здесь — нормa»

«На пляжах Мельбурна находил много ракушек с правильными круглыми дырками. Все думал: кто их сделал? А оказалось, в Австралии живет хищная улитка. Она прогрызает раковину и поедает моллюска. А вы пауков боитесь...»

«Моя мама убиралась в ванной, и вот что произошло»

«Сфотографировал огромную ящерицу на дорожке в своем саду»

«У нас был неожиданный гость прошлой ночью»

Cookie
26 минут назад

Принтер, чтобы распечатать инструкцию и пару рецептов к мангалу, что они сперли ранее.

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«Кто-то сажает современное дерево, надеясь придать заведению модный и высококлассный вид, но местные завсегдатаи не желают менять свой отвязный образ жизни»

  • Кто-нибудь сказал кенгуру, что им нельзя здесь парковаться? © FishieStardust / Imgur

Это лишь малая часть того, чем может удивить Австралия. Как насчет мошек, которые страшнее пауков, или привычки добавлять маринованные ананасы в бургеры? Держите подборку, которая еще раз докажет, что на этом континенте все переворачивается с ног на голову.

Фото на превью kangoroo / Pikabu

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