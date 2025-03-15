18 историй об отношениях, которые разбились о камень неверности

"К жене не ревную". Перл. Ещё и трусами вонючими раскидывается , идиотка.
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Любовь, страсть, ревность — три кита, на которых держатся самые драматичные истории отношений. Но что происходит, когда в танце для двоих появляется третий? Тогда границы стираются, эмоции накаляются до предела, и никто не знает, чем все в итоге может закончиться.
"К жене не ревную". Перл. Ещё и трусами вонючими раскидывается , идиотка.
Кольцо сломалось , тётка с тремя маленькими детьми за мужем следит... Фантастика)))
На жизненном пути порой встречаются люди, которые выводят из себя в два счета. И таким хочется только мстить. Однако далеко не все истории любви заканчиваются плохо, а хороших и заботливых людей вокруг гораздо больше.