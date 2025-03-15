18 историй об отношениях, которые разбились о камень неверности

Истории
13 минут назад

Любовь, страсть, ревность — три кита, на которых держатся самые драматичные истории отношений. Но что происходит, когда в танце для двоих появляется третий? Тогда границы стираются, эмоции накаляются до предела, и никто не знает, чем все в итоге может закончиться.

  • Моя любовница собралась замуж. Мы 5 лет вместе. Я женат, она свободна. Когда встретил ее, крышу снесло напрочь. Увлеклись друг другом. Она все время уверяла, что будет ждать, когда я уйду от жены. Всегда входила в положение и говорила о любви. И я верил. Видел ее отдачу, любовь. К ней хотелось лететь из любого уголка мира. Была свободная минутка — я к ней. Меня все устраивало, ее тоже. А неделю назад она сообщила, что через месяц у нее свадьба. У меня будто мир под ногами рухнул. Чувство, что я что-то важное в жизни теряю. Только вот понять не могу, почему она говорила, что будет ждать. К чему были все слова любви? Зачем было врать, чтобы вот так предать за спиной? © Love Psychology / VK
  • Дело было в студенческие годы, когда я ходил в качестве помощника вместе с адвокатом на процессы. И вот судебное дело, разводится супружеская пара. Муж основал крупный бизнес, хорошо зарабатывает. Спокойный, видно, что заботливый. У пары три ребенка - 12, 7 и 3 лет. Муж прочитал переписку жены с любовником и понял, что последний ребенок не от него. Подал заявление на развод.
    На двух детей муж готов был платить алименты и всеми силами просил жену обойтись без скандала. Жена со словами: "Ты еще и сомневаешься, значит, сделаем тест ДНК для всех детей, пусть тебе будет стыдно", — подала ходатайство об экспертизе.
    На последнем заседании судья с круглыми глазами изучала результаты ДНК теста, а слегка приунывшая жена произнесла гениальную фразу: "Ну, я думала, что двое других точно от него, где же мне теперь их отцов искать?" © SPFR / Pikabu
  • Узнала об измене мужа, начав тяжело дышать дома. У меня аллергия на кошек, в квартире никого не держим, к друзьям с животными не ходим. А тут появились симптомы. Подумала, соотнесла с графиком мужа, нагрянула неожиданно. Любовница. Кошатница, вся с ног до головы в шерсти. Мне стоять рядом больно было, пока она собиралась. © Подслушано / Ideer
  • Подруга собиралась на праздник вместе с мужем, когда какая-то дамочка прислала ей сообщение: «Твой муженек изменил тебе со мной и еще с несколькими женщинами». Подруга была в шоке и не знала, верить ли ей. Лишь когда эта дамочка прислала ей фотографии, пришлось поверить. Как потом выяснилось, девица надеялась, что муж подруги проведет праздничный день с ней, а когда тот отказался, решила отомстить. Подруга в итоге развелась. © mhks / Reddit
  • Я уже год встречаюсь с женатым парнем. К жене не ревную. Даже не знаю, что на меня нашло, но, когда была у него дома, подбросила свои трусики под кровать. К слову, жена гораздо крупнее меня. И когда она их нашла, сразу собрала вещи и переехала к своему любовнику, с которым она уже давно встречалась. Та-дам! Я чувствую себя коварным купидоном. © Подслушано / VK
  • Зашли с дочкой в кафешку. Приезжаем домой, жена ржет, говорит, звонила Серегина пассия (дружбан мой закадычный), говорит, ты с какой-то рыжей девкой в кафе сидишь! А дочка покрасилась только накануне. Ну ладно, поржали, забыли. Звоню Сереге, то-се, как дела. Говорю:
    — Что же ты в кафе даже поздороваться не подошел?
    — В каком кафе?
    — Вот в таком.
    — А с чего ты взял, что я там был?
    — Ну как, у меня Дашка в рыжий перекрасилась, так твоя ненаглядная моей жене тут же и доложила, что я с рыжулей ей изменяю.
    — Очень интересно, а я-то думал, что она у мамы. Потом поговорим, ок?
    Две недели прошло. Звонил сегодня, разводится. © Unknown author / Pikabu
Babay
23 часа назад

"К жене не ревную". Перл. Ещё и трусами вонючими раскидывается , идиотка.

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  • Познакомил своего друга с братом, который работает частным детективом. Друг вежливо поинтересовался: «Над чем сейчас работаешь?» Брат абсолютно спокойным голосом сказал: «Да так, ничего особенного. Вчера вот тебя с любовницей фотографировал и передал эти фото твоей жене. На изменах можно хорошо заработать, хе-хе». Друг покраснел, коротко попрощался и ушел. На следующий день я узнал, что его жена подала на развод. © Палата № 6 / VK
  • Собрались мы с коллегами культурно провести выходные на турбазе. Решено было, что берем жен, мужей и детей. Перезнакомимся все наконец-то. В общем, есть у нас на работе Саня. Приехал он на корпоратив с семьей. Я еще случайно услышала, что дети называют свою маму "тетя Света". Ладно, не мое дело. И вдруг начинается движуха - Саня мечется, Света с нервяками. Оказывается, на турбазу приехала супруга Сани, ибо дочка позвонила и рассказала где она, с кем и как хорошо им отдыхается. Света потом в лесу кормила комаров до ночи, пока ее кто-то не приютил. Саня с женой до сих пор в браке, она же не поймала его. © SamayaVrednaya / Pikabu
  • Я в родном городе-миллионнике встречался с девушкой, потом она уехала учиться в столицу, отношения стали сходить на нет, но мы не расставались. Она говорила, мол, «люблю-не могу». Сидим однажды с однокурсниками на набережной после пар, а вечером получаю сообщение «Ты что это там, с девками тусуешься? Мне все рассказали!» Ну ок, ситуацию прояснили, поговорили. Пришел в универ, говорю одногруппникам с юмором: «Так и так, выговор мне сделали, что на пляж вместе ходим». А мне такие: «В смысле, выговор? Подожди, а кто? Так мы думали, что вы расстались, она же там на набережной с парнем гуляла за ручку, почти к нам подошли, ты не видел?» В общем, как выяснилось, она приехала в город, мне не сказала и решила увидеться со своим бывшим. Не знаю, как можно было так тупо спалиться, но я рад, что все выяснилось. © cityplaner / Pikabu
  • Мы с сестрой выросли в неблагополучной семье. Я взяла себя в руки, а сестрица умудрилась вляпаться во множество неприятностей. Недавно я полетела через всю страну, чтобы вытащить ее из очередной передряги, и увезла к себе домой. Я организовала для нее прием у психолога и стоматолога, помогла восстановить необходимые документы — все за мой счет.
    И вот возвращаюсь я домой с ночной смены в больнице и обнаруживаю, что сестра и мой муж подозрительно мило общаются друг с другом. Просмотрела записи с камер наблюдения с кухни (которые, как ни странно, установил мой муж) и нашла кучу компромата на эту парочку. Я даже не знаю, как быть дальше. © cruel_joke_ / Reddit
  • Возвращаюсь домой с работы. Вдруг слышу стук в дверь, но я никого не жду. Открываю – соседка сверху. Даже не поздоровалась, сразу налетела на меня с воплями и обвинениями в том, что я подала на нее заявление в управляющую компанию. Я хлопаю глазами и не понимаю, чего от меня хотят. Я ничего и никуда не подавала, не в моем это характере. Внезапно из соседней квартиры выглядывает другая соседка. «Это я на вас заявление накатала, надоели вы мне» – сходу заявила она. Разъяренная тетка переключилась уже на нее. Пару минут послушав эту перепалку и выяснение отношений, я встреваю в диалог: «Но вы же действительно постоянно шумите! Вот буквально сегодня ночью вы скандалили часов до трех, а потом мирились. Спать невозможно!» На секунду повисла тишина, которую первой нарушила зачинщица скандала: «Но меня вчера не было дома, я в больнице с ребенком неделю лежала, только сегодня выписали…» Я аж рот открыла от удивления, не нашла, что ответить. Да и нужно ли было? После этого все просто разошлись. Кстати, с тех пор в той квартире было тихо.
  • Если бы не измена любимого парня, я бы и не поняла, что я гениальный мститель. Когда обо всем узнала, не стала его бросать. Нашла ту девушку и поинтересовалась, в курсе ли она, что парень несвободен. Оказалось, не в курсе. Позвала его в гости и устроила сюрприз — встретили его мы обе. Сказали, что он должен выбрать, с кем останется. После долгих мучений он выбрал меня. Она его обругала и ушла. И тогда я сама его выставила, ведь прощать не собиралась. Потом мы с этой девушкой пошли в ресторан отмечать, сделали кучу совместных фоток. С тех пор мы для него «коварные стервы». © Палата № 6 / Telegram
  • Мы женаты уже шесть лет, у нас трое маленьких детей. Я всегда чувствовала, что могу обратиться к мужу по любому вопросу, и он обо мне позаботится. Но пару недель назад, когда он собирался на работу, запищал его телефон, и я увидела сообщения с текстом «Увидимся вечером» и «Убедись, что она ничего не знает». Имя контакта было женским.
    Вечером мой муж действительно сказал, что ему нужно работать допоздна. Я отследила его местоположение и увидела, что он ушел с работы пораньше и провел в отеле около двух часов. Я не стала говорить ему об этом, потому что приближались праздники, и мы хотели провести время с моими родителями. Не хотелось портить настроение им и нашим детям.
    На Рождество муж удивил меня - подарил новое обручальное кольцо взамен старого, которое недавно сломалось. Он все так же помогал с детьми, был ласковым и романтичным, а во сне прижимал меня к себе.
    Я пытаюсь убедить себя, что все придумала и этим сообщениям в его телефоне есть вполне невинное объяснение. Но что-то будто точит меня изнутри. © ThrowRAnisvea / Reddit
  • Мой друг совсем заврался. Женат, есть дети. Недавно и любовница родила. И от жены не ушел, и любовница думает, что он с ней. Обеим врет про длительные командировки. Всех содержать не может, сказал родителям, что серьезно болен, тянет с них деньги, и ему верят. До родителей доходят слухи о его вранье, а он изворачивается и снова врет. Один вопрос: зачем мне такой друг? © Подслушано / Ideer
  • Мой парень пришел домой в ярости. Его друг признался, что я изменила с ним, даже дату точную назвал, когда парень у родителей своих гостил. Я поняла, что оправдываться бесполезно, молча собрала вещи, вызвала такси. И, уже закрывая за собой дверь, сказала парню, что, конечно, он в тот день был у своих родителей. А я была вместе с ним. © Мамдаринка / VK
Babay
22 часа назад

Кольцо сломалось , тётка с тремя маленькими детьми за мужем следит... Фантастика)))

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  • У родственников была интересная история. Отец семейства в 40 лет свалил на сторону к молоденькой 25-летней девушке. Его жена-ровесница два года погоревала, потом за ней начал ухаживать 27-летний парень. Намерения были серьезными, съехались, родили ребенка, поженились. С кем не общается их 20-летняя дочь? Правильно, с матерью. © nissa.nissa / Pikabu
  • Мы развелись с мужем после шести лет брака. Он изменил мне со своей начальницей. Подумать только — она часто приходила к нам в гости с мужем и ребенком. Ситуация сложилась из ряда вон выходящая, но их отношениям пришел конец. Когда она его бросила, он признался, что любит ее. А она бросила его, потому что ей стало стыдно — мы с ней подружились, а я в то время уже начала отношения с её мужем! Сейчас никто и ни с кем не общается. Такая вот была у нас Санта Барбара... © Мамдаринка / VK
  • Сестра моего парня все время называла меня Энни, хотя я — Энди. Я ее несколько раз поправляла, но потом решила забить. Мы с ней друг другу не нравились и я решила, что она просто вредничает. А через год выясняется, что Энни — девушка моего парня, они вместе три года и у них общий ребенок. И знаете, как я это обнаружила? Бойфренд то и дело брал мою машину. Как-то выхожу из торгового центра и вижу женщину с малышом, которые трутся у моего авто. Спрашиваю, мол, чем могу помочь, а она отвечает: «Это машина моего парня, вот пытаюсь понять, в какой магазин он пошел». В тот день мы обе узнали много интересного. © Relative_Age_5879 / Reddit

На жизненном пути порой встречаются люди, которые выводят из себя в два счета. И таким хочется только мстить. Однако далеко не все истории любви заканчиваются плохо, а хороших и заботливых людей вокруг гораздо больше.

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