18 раз, когда фильмы и портреты ввели нас в заблуждение насчет исторических персон

Интересное
1 час назад

Историческое кино и парадные портреты создали целую галерею образов, которые въелись в коллективное сознание. Зачастую эти изображения — продукт художественного вымысла или желания художника польстить заказчику. Мы обратились к нейросети и попросили создать фото, опираясь на исторические и литературные источники — и вот что у нас получилось.

В бонусе — шутка на тему известного мифа.

Мария-Антуанетта

Королева Виктория

Маруся
20 часов назад

Может напрягли бы ИИ изобразить персонаж в соответствующем возрасте

-
-
Ответить

Клеопатра

Влад Цепеш (прототип Дракулы)

Джейн Остин

Джакомо Казанова

Михримах-султан

Султан Сулейман I Великолепный

Жанна Д’Арк

Королева Анна Австрийская

Император Коммод

Королева Мария Стюарт

Людовик XIV

Мария Терезия

Анна Болейн

Люси Хэй (прототип Миледи)

Генрих VIII

Уильям Лампорт (прототип Зорро)

Бонус: Наполеон Бонапарт

Существует миф, что Наполеон был очень маленького роста — около 157 см. Именно столько выходит, если зафиксированный в источниках его рост в 5 футов 2 дюйма перевести в метрическую систему. Однако в то время длина фута в Европе не была унифицирована. Таким образом, если использовать французские футы, то рост Наполеона составляет 169 см. В то время для мужчины это был вполне обычный рост.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее