18 раз, когда фильмы и портреты ввели нас в заблуждение насчет исторических персон

Существует миф, что Наполеон был очень маленького роста — около 157 см. Именно столько выходит, если зафиксированный в источниках его рост в 5 футов 2 дюйма перевести в метрическую систему. Однако в то время длина фута в Европе не была унифицирована. Таким образом, если использовать французские футы, то рост Наполеона составляет 169 см. В то время для мужчины это был вполне обычный рост.