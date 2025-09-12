18 раз, когда фильмы и портреты ввели нас в заблуждение насчет исторических персон
Историческое кино и парадные портреты создали целую галерею образов, которые въелись в коллективное сознание. Зачастую эти изображения — продукт художественного вымысла или желания художника польстить заказчику. Мы обратились к нейросети и попросили создать фото, опираясь на исторические и литературные источники — и вот что у нас получилось.
В бонусе — шутка на тему известного мифа.
Мария-Антуанетта
Королева Виктория
Клеопатра
Влад Цепеш (прототип Дракулы)
Джейн Остин
Джакомо Казанова
Михримах-султан
Султан Сулейман I Великолепный
Жанна Д’Арк
Королева Анна Австрийская
Император Коммод
Королева Мария Стюарт
Людовик XIV
Мария Терезия
Анна Болейн
Люси Хэй (прототип Миледи)
Генрих VIII
Уильям Лампорт (прототип Зорро)
Бонус: Наполеон Бонапарт
Существует миф, что Наполеон был очень маленького роста — около 157 см. Именно столько выходит, если зафиксированный в источниках его рост в 5 футов 2 дюйма перевести в метрическую систему. Однако в то время длина фута в Европе не была унифицирована. Таким образом, если использовать французские футы, то рост Наполеона составляет 169 см. В то время для мужчины это был вполне обычный рост.
