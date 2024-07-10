18 твитов о рабочих буднях, которые проветрят душные офисы
На любой работе есть свои нюансы. Например, клиенты кофейни могут вдруг начать мяукать, офисных сотрудников ставит в тупик тест на IQ, а начальник начинает ругать подчиненного за то, что тот... работает. Такие ситуации не забываются и ими хочется поделиться. Что и сделали герои нашей подборки.
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"Зачем сидеть 8 часов?"
Ну чего ты там сидишь-то, в страшном-страшном офисе?
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У меня был знакомый, который любил изъясняться не по-русски, не по-английски, а именно вот так. И всех, кто его не понимал, называл, скажем так, несовременными. А потом вдруг раз - и отрезало. Оказывается, у него появился коллега, который стал его "зеркалить" - на каждую англоподобную абракадабру отвечал аналогичным немецким вариантом. Быстро отучил.
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Когда-то я пару месяцев работала в офисе. Кондиционер дул прямо на мою коллегу. Она жаловалась начальству. Начальство прицепило на кондиционер два листа картона.
Проблему это не решило - теперь из кондиционера начало дуть прямо на колени моей коллеги...
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А я другого "Игоря" помню)) Несколько лет назад лежала в больнице, руку мне оперировали. В соседней палате бабушка лежала 87 лет, с ЧМТ, так вот, не у каждого молодого и здорового человека будет такой голос, которым она на всё отделение звала: "ИГОРЬ!!ИГОРЬ!!!"
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я просто оставлю здесь оригинал:
*мужчина спокойно пьёт кофе в уголке, где его не видно
*входит постоянница и зовёт меня
- мяу мяу Кариночка, ты где, я хочу американо
*я в подсобке:
- мяу, иду
все
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Парень из техподдержки на работе, когда я говорила ему свой пароль и назвала одну букву «ку», не знал, что это за буква. Это кей, переспрашивает. Ну ладно б еще переспросил про кью. Думаю, ведь в школе же проходят формулы по физике, количество теплоты, все дела, там же по латыни, ку и есть. Еще он фотошоп с иллюстратором называл программами адоуд, ну кто в теме, тот поймет.
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А вот вам еще подборка занятных историй про трудовые будни людей разных профессий.
Комментарии
Подтверждаю. В 2009 что ли из-за кризиса у нас была сокращенная рабочая неделя: просто райское время! В ту зиму хоть нормально покатались на горных лыжах (это ехать на весь день), и по хозяйству нормально шуршали, и тюленили