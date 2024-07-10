18 твитов о рабочих буднях, которые проветрят душные офисы

Парень из техподдержки на работе, когда я говорила ему свой пароль и назвала одну букву «ку», не знал, что это за буква. Это кей, переспрашивает. Ну ладно б еще переспросил про кью. Думаю, ведь в школе же проходят формулы по физике, количество теплоты, все дела, там же по латыни, ку и есть. Еще он фотошоп с иллюстратором называл программами адоуд, ну кто в теме, тот поймет.