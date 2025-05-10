19 читателей ADME, чьи пушистые отличаются умом и сообразительностью
Мы просто обожаем наших пушистых друзей, а они в ответ радуют нас своей чуткостью, умом и находчивостью. Одни спасают жизни, другие поддерживают хозяев в трудную минуту. Третьи же беззастенчиво пользуются своим положением и строят хитроумные планы, которым мог бы позавидовать коварный злодей.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что питомцы отчебучивают не только у наших читателей.
- Моя киса выдрессировала мужа: будит его в 4 утра, ведет на кухню, чтоб он ей в миску положил кошачьи лакомства и постоял рядом, пока она их ест. Так когда муж уехал за город, киса осталась со мной и спокойно продрыхла до полдесятого утра, никого не будила. Потом котейку увезли за город, рано утром муж звонит: «Приезжаешь днем? Захвати кошкины вкусняшки, она мне не верит, что ничего нет, и будит утром миллион раз!» © Koza_pedalnaya / ADME
- Одной из наших кошек очень сильно не нравился звук будильника на смартфоне мужа. Она вообще высокие звуки не переносит. В общем, однажды она попыталась «закопать» этот телефон и случайно провела по экрану лапой, отключив будильник. После этого она целенаправленно отключала будильник, чтобы не слышать противных ей звуков, а муж потом ругался, что он проспал. © SON5SON / ADME
- Мой Серега сходил налево. Мямлил про «ошибку», а я страдаю. А кошка наша, Маруся, видать, все поняла — и началось. Она швырнула Серегин телефон в миску с водой, сожрала его селедку и подкинула в тарелку свою розовую мышь! Серега ошалел и съехал к маме «подумать». А Маруська стала абсолютно спокойной кошкой, мои вещи ее не интересуют.
- Наша собака появилась через год после рождения сына, на тот момент жила у нас всего ничего. В какой-то из дней я оставила годовалого ребенка на дневной сон в комнате и ушла готовить обед. А когда пришла, то увидела, что собака стоит на двух лапах и держит сына, который во сне перекатился к краю кровати, не дает ему упасть. Сколько она так стояла — неизвестно, но ее — крепкого и выносливого питбуля — уже трясло от напряжения. Спасибо ей. © Совень из чащи / Dzen
- Моя кошка родила 6 котят. И вот я занимаюсь своими делами, кошка подходит ко мне и мяукает. Пошли в комнату, спрашиваю, мол, в чем дело. Она озадаченно мечется и явно спрашивает меня: «Где дети?» Начали их искать. Я наклоняюсь под диван, она вместе со мной. Я за холодильник заглядываю, она лезет, отпихивая меня. Так обследовали всю квартиру, уголок за уголком. Котята, 6 штук, исчезли. Я устала крутиться, села на диван и тут вижу из-под диванной подушки торчит крохотная розовая пятка. Откидываю диванную подушку и вижу всех котят, которые лежат как сосиски, друг за другом, уткнувшись носом в попу предыдущему. Если бы не розовая пятка, не знаю, сколько бы мы их еще искали. Вот твои дети, мамаша, доложила я кошке. © шорох в траве / Dzen
- Нашу Марусю мы взяли взрослой из приюта. С характером кошка. Если кто-то открывал холодильник и ее не кормил, то она натурально падала в обморок. Вот прямо со стуком, на спину и лапки на груди скрещивала. И вот муж к идет холодильнику, кошка снова бряк на пол. И тут муж заявляет кошке, что толстые кошечки не убедительно играют голодный обморок. Нужно менять амплуа. Как отшептало. © Элина Линберг / Dzen
- У меня была кошка Антонина, которая любила спать у меня на груди. Как-то я заболела: температура под 40, чувствую себя ужасно, сердце колотится так, что готово разорваться, левая рука аж отнимается... Лежу на кровати, не в силах пальцем шевельнуть. И тут прыгает на кровать ко мне Антонина. Ну, думаю, сейчас заберется на грудь ко мне и вообще задушит... Но нет, она, вытянувшись во весь рост, легла рядом со мной вдоль левого бока и замерла. И вот я чувствую, что боль моя как-то оттягивается, что ли. Я стала гладить кошку левой рукой, а боль уходила, и сердцебиение успокаивалось... Так мы и лежали с ней, пока я не уснула.
А еще она орала как ненормальная и бегала туда-сюда, когда у меня на кухне труба протекла. Звала меня. Кошки очень умные создания. © Ольга,- / Dzen
- Брат только недавно родился и спал в своей кроватке. А родители взяли в дом щенка, и он уже подрос до большого пса, но продолжал жить в доме. Но эта идиллия продолжалась до того момента пока они не заметили, что ночью он приходит к кроватке брата, стаскивает с него одеяльце, сам в него заворачивается и дрыхнет до утра. Так что всякие бывают животные! © volgdud / Dzen
- У знакомого кот стеснительный очень. В лоток не ходит, ходит в унитаз. И вот раз кот сидел на горшке, хозяйка в этот момент зашла в туалет — ну кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. С тех пор когда кот сидит на горшке, он истошно орет, типа «За-а-а-аня-я-я-то-о-о!» © Константин Пятков / Dzen
- Жила у нас на передержке Багира — молоденькая черная кошечка, вечно голодная. Все время ей нужно было что-то грызть, хотя кормили на убой вместе с Мусей, нашей кошкой. Вот мешок тряпичный с сухариками обнаружила на лоджии — так прогрызла его и жевала ржаные сухарики. Убрали в кладовку на кухне и в новый мешок вложили. И вот смотрим как-то — нигде ее нет. Мама говорит: ’’Муся, где же эта Багира?’’ Муся посмотрела на маму, подошла к двери кладовки и смотрит на ручку двери. Открыли кладовку, а там Багира с лицом: ’’Невиноватая я, они — эти сухари — сами прогрызли мешок...’’ Потом постоянно спрашивали ’’Муся, да где Багира?’’ И та всегда вела туда, где пряталось это недоразумение. © Светлана Гуськова / Dzen
У меня бенгалка тоже в унитаз только ходит. Не дай бог зайти в этот момент. Так глянет, что извиняться приходится несколько раз потом🤣 хорошо, что эта порода редко в туалет ходит.( три раза в сутки). Один раз наблюдала картину, как муж стоял у туалета и просил кошку быть человеком и освободить туалет поскорее🤣
- Меня в детстве кошка спасла. Бабушка рано закрыла заслонку в печке и ушла из дома. Я спала. А когда проснулась, почувствовала себя плохо. Голова очень кружилась. Но сама бы я из помещения с угарным газом выйти не догадалась. А моя любимая Мурка начала проситься во двор. Стояла на пороге и громко мяукала. А ведь она легко могла выйти через кошачью дырку в подполье. Но звала меня наружу. Я помню, еле дошла до порога, открыла дверь и решила выйти на улицу вместе с кошкой. Там отдышалась, дождалась бабушку. И уж она догадалась, в чем было дело. © Елена Ф. / Dzen
- Я аллергик. Случился однажды сильнейший бронхоспазм. Лежу, ни вздохнуть, ни выдохнуть, ни повернуться. Пришла моя обожаемая кошка Сюзанна, легла на грудь — давай, покажу, как надо... Согрела, раздышала меня и вся такая довольная ушла на свое кресло. До сих пор вспоминаю любимую мою трехцветочку. Покинула нас, когда ей был уже 21 год. © Марина К. / Dzen
- Моя тетя жила на первом этаже. Захлопнула нечаянно дверь, а ключ остался в квартире. Попросила соседа влезть в форточку. Он еще спросил, нет ли собаки. Тетя сказала, что только безобидная кошечка. Только сунул мужчина голову, эта кошечка так в лицо ему и вцепилась... Неудобно вышло. © наталья соболева / Dzen
- Когда Марта была поменьше, очень любила охотиться за моими ногами, когда я спала. Прошло время, сейчас котя уже большая, но пару дней назад решила вспомнить свои игрища и цапнуть меня за ноги, торчащие из-под одеяла. Я среагировала моментально, коготки-то острые. Завернулась в одеяло, лежу тихо. Марта несколько раз пыталась ногу мою достать — не вышло, одеяло толстое. Весьма недовольная, залезла на меня, укусила за руку и гордо ушла, мол, будем считать миссию выполненной. © Ку-ку / ADME
- Мой кот — просто Лоуренс Оливье, когда дело доходит до паштета или вкусняшки из пакетика. Утром бежит к первому проснувшемуся и ведет к кладовке, где его еда хранится. А поскольку просыпаются все в разное время, выцыганить дополнительную порцию у него получается и два, и три раза. Незаурядный актерский талант. © Ilona Staller / ADME
- У нас так кот поступал. Муж встает гораздо раньше меня, кормит кота, завтракает и уходит на работу. Потом встаю я, кот горланит, что его сутки не кормили, я всегда жалею и кормлю. С месяц котяра хорошо жил, пока я у мужа не спросила, почему он кота с утра не кормит. © Немудрая Сова / ADME
- Кот моей тети каждый день будил ее в 5 утра. Когда он понял, что его крики не работают, он стал каждый раз подходить к ее любимым шторам и замахиваться на них. При этом он каждый раз давал понять, что сейчас начнет их драть. Ровно в этот момент тетя вставала и шла его кормить. © Борис Сенаторов / ADME
Коты такие моменты просекают вмиг. Какой звук хозяева услышат даже сквозь наушники и сон. Как далеко способны бросить тапок. Что заставит гарантированно встать с кровати, даже если выходной...
- Моя собака никогда не помешает спать. Он почти не дышит по утрам, чтобы не потревожить сон хозяев. Он сам так для себя решил и почему-то для него это ужас-ужас. Из недопустимого также толкнуть, оцарапать, задеть зубами, взять чужое (только свои игрушки), стырить еду — это вообще за гранью. А вот когда открываешь холодильник и брешь в руки сыр, то все... Твоя рука еще там, в холодильнике, ты только хочешь потянуться к куску сыра — а пес-то спит в дальней комнате, подрыгивая лапкой и храпя — поворачиваешь голову и видишь: сидит и жадно зырит. Когда? Как? Я сама еще не в курсе, хочу ли сыра. Зато в курсе моя собака. Ни с одним другим видом продуктов не работает. © Salivan / ADME
Бонус: порой питомцы действительно поражают
- Кот у нас замкнутый, немного ластился только с мужем. И тут происходит странное. Кот стал спать на мне, встречал после работы, возлегал на коленках. Муж даже ревновать стал, я кайфовала. А через месяц сделала тест на беременность. Что ж, кот знал все раньше теста. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Бонусная история постоянно проскакивает, а вообще милейшая подборка 😻😻😻