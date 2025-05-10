19 читателей ADME, чьи пушистые отличаются умом и сообразительностью

У меня бенгалка тоже в унитаз только ходит. Не дай бог зайти в этот момент. Так глянет, что извиняться приходится несколько раз потом🤣 хорошо, что эта порода редко в туалет ходит.( три раза в сутки). Один раз наблюдала картину, как муж стоял у туалета и просил кошку быть человеком и освободить туалет поскорее🤣