19 вещей из маминой шкатулки, которые тогда считались бижутерией, а сегодня — модный винтаж

А помните, как в детстве тайком надевали мамины бусы и цепляли сережки на кофту, потому что уши еще не были проколоты? Для нас нет ничего дороже украшений, принадлежавших мамам и бабушкам. А многие винтажные вещи сейчас ценятся и на рынке! И сегодня мы решили посмотреть, что же люди находят на чердаках или за чем гоняются по антикварным магазинам.

«Мне досталась от бабушки брошь с таитянским жемчугом. Я не люблю броши и решила ее переделать»

Как бывший ювелир, специализирующийся на жемчуге, говорю: это потрясающе! © Celestial_Retiree / Reddit

«Моя копеечная покупка из благотворительного магазина оказалась 15 граммами золота»

«Интересно узнать что-нибудь об этом комплекте моей бабушки. Брошь почему-то выглядит плохо»

Скорее всего брошь из другого набора. Даже дизайн отличается. © QuietVariety6089 / Reddit

«А я вот начала собирать коллекцию винтажных и антикварных брошей»

«У моей бабушки была куча таких украшений. Может, я чего-то не понимаю, но в какой момент это вообще стало модно?»

«Ремень из прошлого. Он принадлежал моей бабуле и, кажется, назывался диско»

«Эту коллекцию сережек я унаследовала от бабушки. Некоторые серьги потеряли свою пару, но наверняка можно что-то придумать»

«Мой урожай винтажных украшений. Особенно мне нравится эта синяя брошь!»

«Это кольцо мне подарила мама, а ей оно досталось по наследству от близкого друга. Оно особенное! Я очень счастлива!»

«Эти винтажные пуговицы начала XX века хранились в пыльной коробке из-под обуви на чердаке моей прабабки»

«Купила винтажный кулон из дамасской стали и теперь думаю, как его очистить»

«Подвеске не меньше 30 лет. Внутри — плаваюший бриллиант. Вот такое крутое наследство от бабушки»

«Делюсь с вами потрясающей находкой — винтажная пряжка для ремня»

«Обручальное кольцо 1916 года. Оно принадлежало прабабке моего мужа. До сих пор разбираем гравировку»

Возможно, что-то указывает на ювелирную компанию? Но с уверенностью можно сказать, что семья была состоятельная и воспитывалась в традициях. © Knitmarefirst / Reddit

«Винтажные серьги моей бабули. Она любила путешествовать и потратила кучу денег на всякие модные штуки»

«Эти украшения отец подарил маме в 80-х. А теперь моя дочь наденет их на свой выпускной»

«Это кольцо моей бабушки. Ему лет 60. Даже не знаю, можно ли его носить?»

Носить можно, но будьте начеку. Его стоит отнести ювелиру и проверить целостность. Вдруг камень расшатался и его можно потерять. © MastodonSoggy2883 / Reddit

«Я приобрел эти украшения в разных частях Европы. Ощущение, что они из одного набора»