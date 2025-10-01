19 вещей из маминой шкатулки, которые тогда считались бижутерией, а сегодня — модный винтаж
А помните, как в детстве тайком надевали мамины бусы и цепляли сережки на кофту, потому что уши еще не были проколоты? Для нас нет ничего дороже украшений, принадлежавших мамам и бабушкам. А многие винтажные вещи сейчас ценятся и на рынке! И сегодня мы решили посмотреть, что же люди находят на чердаках или за чем гоняются по антикварным магазинам.
«Мне досталась от бабушки брошь с таитянским жемчугом. Я не люблю броши и решила ее переделать»
- Как бывший ювелир, специализирующийся на жемчуге, говорю: это потрясающе! © Celestial_Retiree / Reddit
«Моя копеечная покупка из благотворительного магазина оказалась 15 граммами золота»
«Интересно узнать что-нибудь об этом комплекте моей бабушки. Брошь почему-то выглядит плохо»
- Скорее всего брошь из другого набора. Даже дизайн отличается. © QuietVariety6089 / Reddit
«А я вот начала собирать коллекцию винтажных и антикварных брошей»
Неудачный фон выбрала. Брошки красивые но их вид теряется на аляпистом фоне.
«У моей бабушки была куча таких украшений. Может, я чего-то не понимаю, но в какой момент это вообще стало модно?»
«Ремень из прошлого. Он принадлежал моей бабуле и, кажется, назывался диско»
«Эту коллекцию сережек я унаследовала от бабушки. Некоторые серьги потеряли свою пару, но наверняка можно что-то придумать»
Сейчас непарные серьги - вообще не проблема. Это до 19 века крестьяне носили: женщины по 2 серьги, мужчины по 1. Брюки носим? Носим. И одну серьгу можно.
«Мой урожай винтажных украшений. Особенно мне нравится эта синяя брошь!»
«Это кольцо мне подарила мама, а ей оно досталось по наследству от близкого друга. Оно особенное! Я очень счастлива!»
«Эти винтажные пуговицы начала XX века хранились в пыльной коробке из-под обуви на чердаке моей прабабки»
Люблю необычные пуговицы. Иногда невзрачную вещь можно оживить вот такими красивыми пуговицами.
«Купила винтажный кулон из дамасской стали и теперь думаю, как его очистить»
«Подвеске не меньше 30 лет. Внутри — плаваюший бриллиант. Вот такое крутое наследство от бабушки»
«Делюсь с вами потрясающей находкой — винтажная пряжка для ремня»
«Обручальное кольцо 1916 года. Оно принадлежало прабабке моего мужа. До сих пор разбираем гравировку»
- Возможно, что-то указывает на ювелирную компанию? Но с уверенностью можно сказать, что семья была состоятельная и воспитывалась в традициях. © Knitmarefirst / Reddit
«Винтажные серьги моей бабули. Она любила путешествовать и потратила кучу денег на всякие модные штуки»
У меня таких безделушек тоже много. Хотя часть из них украли когда обворовали квартиру.
«Эти украшения отец подарил маме в 80-х. А теперь моя дочь наденет их на свой выпускной»
«Это кольцо моей бабушки. Ему лет 60. Даже не знаю, можно ли его носить?»
- Носить можно, но будьте начеку. Его стоит отнести ювелиру и проверить целостность. Вдруг камень расшатался и его можно потерять. © MastodonSoggy2883 / Reddit
«Я приобрел эти украшения в разных частях Европы. Ощущение, что они из одного набора»
Просто определенная техника.. Черненая латунь? Или черненое и позолоченное серебро с гравировкой.
«Бижутерия моей бабули. Не думаю, что это что-то дорогое, а у вас есть идеи?»
Есть очень симпатичные. Особенно первое с жемчугом чёрным. Это сложное слово я не напишу и не выговорю)
Это кольцо мамы. Практически единственное что мне досталось по наследству. Остальное золото она отдала брату. Но я не в обиде.