19 вещей из маминой шкатулки, которые тогда считались бижутерией, а сегодня — модный винтаж

1 час назад

А помните, как в детстве тайком надевали мамины бусы и цепляли сережки на кофту, потому что уши еще не были проколоты? Для нас нет ничего дороже украшений, принадлежавших мамам и бабушкам. А многие винтажные вещи сейчас ценятся и на рынке! И сегодня мы решили посмотреть, что же люди находят на чердаках или за чем гоняются по антикварным магазинам.

«Мне досталась от бабушки брошь с таитянским жемчугом. Я не люблю броши и решила ее переделать»

  • Как бывший ювелир, специализирующийся на жемчуге, говорю: это потрясающе! © Celestial_Retiree / Reddit

«Моя копеечная покупка из благотворительного магазина оказалась 15 граммами золота»

«Интересно узнать что-нибудь об этом комплекте моей бабушки. Брошь почему-то выглядит плохо»

«А я вот начала собирать коллекцию винтажных и антикварных брошей»

«У моей бабушки была куча таких украшений. Может, я чего-то не понимаю, но в какой момент это вообще стало модно?»

«Ремень из прошлого. Он принадлежал моей бабуле и, кажется, назывался диско»

«Эту коллекцию сережек я унаследовала от бабушки. Некоторые серьги потеряли свою пару, но наверняка можно что-то придумать»

O_о
6 часов назад

Сейчас непарные серьги - вообще не проблема. Это до 19 века крестьяне носили: женщины по 2 серьги, мужчины по 1. Брюки носим? Носим. И одну серьгу можно.

«Мой урожай винтажных украшений. Особенно мне нравится эта синяя брошь!»

«Это кольцо мне подарила мама, а ей оно досталось по наследству от близкого друга. Оно особенное! Я очень счастлива!»

«Эти винтажные пуговицы начала XX века хранились в пыльной коробке из-под обуви на чердаке моей прабабки»

Светлана БМВ
1 час назад

Люблю необычные пуговицы. Иногда невзрачную вещь можно оживить вот такими красивыми пуговицами.

«Купила винтажный кулон из дамасской стали и теперь думаю, как его очистить»

«Подвеске не меньше 30 лет. Внутри — плаваюший бриллиант. Вот такое крутое наследство от бабушки»

«Делюсь с вами потрясающей находкой — винтажная пряжка для ремня»

«Обручальное кольцо 1916 года. Оно принадлежало прабабке моего мужа. До сих пор разбираем гравировку»

  • Возможно, что-то указывает на ювелирную компанию? Но с уверенностью можно сказать, что семья была состоятельная и воспитывалась в традициях. © Knitmarefirst / Reddit

«Винтажные серьги моей бабули. Она любила путешествовать и потратила кучу денег на всякие модные штуки»

«Эти украшения отец подарил маме в 80-х. А теперь моя дочь наденет их на свой выпускной»

«Это кольцо моей бабушки. Ему лет 60. Даже не знаю, можно ли его носить?»

  • Носить можно, но будьте начеку. Его стоит отнести ювелиру и проверить целостность. Вдруг камень расшатался и его можно потерять. © MastodonSoggy2883 / Reddit

«Я приобрел эти украшения в разных частях Европы. Ощущение, что они из одного набора»

«Бижутерия моей бабули. Не думаю, что это что-то дорогое, а у вас есть идеи?»

Что же, мы всегда рады полюбоваться семейными реликвиями или интересными винтажными находками. Еще несколько подборок, от которых прямо веет прошлым, можно посмотреть здесь:

Фото на превью StyleDependent2190 / Reddit

GabrielSolis
1 час назад

Есть очень симпатичные. Особенно первое с жемчугом чёрным. Это сложное слово я не напишу и не выговорю)

Светлана БМВ
38 минут назад

Это кольцо мамы. Практически единственное что мне досталось по наследству. Остальное золото она отдала брату. Но я не в обиде.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
