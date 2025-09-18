20 человек, которые благодаря смекалке всегда находят простой, но гениальный выход
Народное творчество
3 часа назад
Иногда жизнь ставит в тупик так, что привычные решения не работают. И тут на помощь приходит смекалка — умение найти нестандартный ход и обернуть ситуацию в свою пользу. В этой подборке — истории о людях, которые доказали: сообразительность способна превратить любой провал в удачу.
- Недавно cо знакомой — бывшей одногруппницей — зашли в супермаркет за продуктами на встречу выпускников. Все купили, стоим на кассе, и вдруг вижу: а товарищ-то моя пристально смотрит на мужика в очереди, который выкладывает недешевые продукты, сверяя их со списком. Говорю ей: «Знаешь его, что ли?» Та лишь рукой отмахивается, молчи, мол. Расплатились, вышли, и тут она рассказывает, что «пасет» этого мужика в этом торговом центре уже 2 месяца, так как выяснила, что тот вроде не жены, ни детей не имеет, зато является обладателем автомобиля Toyota Highlander. Говорит, мол, не в клубах искать мужиков надо — там поди разбери нормальный или нет, — а тут сразу все понятно: нормально зарабатывает, машина есть, вероятно, и недвижимость, а поскольку по списку покупки делает, значит с деньгами умеет обращаться и, скорее всего, любит порядок в делах. Я слегка обалдел с такого анализа и вытолкал ее знакомиться. Что она ему в итоге сказала, так и не призналась, но вернулась с номером телефона. © driftereskimos / Pikabu
- Нам с мужем сложно обсуждать всякие острые вопросы, скатываемся в скандал, не слышим друг друга. Нашла выход: когда накапливается недовольство и нужно объяснить, в чем дело, я пишу ему сообщение в мессенджере, пока его нет дома. Успеваю подумать, что хочу сказать и как это правильно сформулировать. А он читает и успевает до возвращения домой переварить и остыть. Обходимся без ора, работает не первый год. © Подслушано у девушек / VK
AI-generated image
- Руководитель фирмы по натяжным потолкам, где я раньше работал, приказал секретарше пускать к нему продавцов, которые впаривают разные товары (от книг со сказками до рекламы и веб-сайтов). Если он видел, что продавец отлично справляется со своей работой, то он его переманивал к себе. Таким образом я и оказался у него в компании. Отличный мужик, хорошо работалось у него. Справедливости ради хочу сказать, что свободного времени у него была куча. © MakeStar / Pikabu
- В детстве я отказывалась вставать в детский садик, поэтому мои родители придумали одну гениальную схему. Папа сказал мне, что мы будем обманывать маму, вроде я все еще сплю. Для этого я вставала, полностью одевалась и ложилась обратно под одеяло, притворяясь спящей. Потом приходила моя мама, чтобы разбудить меня, а я откидывала одеяло и удивляла ее тем, что уже была готова. Меня так до второго класса разводили. Недавно попробовала на своей дочке, она с третьего раза догадалась, что здесь что-то не так. © Мамдаринка / VK
- Стоило включить пылесос, как мои собаки заливались лаем. Чтобы отучить их от этого, я, недолго думая, наорал на него. Вы можете смеяться, но после этого собаки, видно, поняли, что в отношениях с пылесосом главный — я, и перестали меня защищать от этого страшного «существа». © IAmNotScottBakula / Reddit
AI-generated image
- Как-то в детстве остались мы с отцом вдвоем дома у бабули. Папе надо было отремонтировать дверцы на кухне, но со мной это сделать было невозможно: стоило отвлечься, и я либо что-то ломала, либо умудрялась навредить себе. И вот он, чтобы угомонить меня на короткое время, пошел на хитрость: включил бабушкину радиолу, поставил мою любимую пластинку со сказкой и убедил меня, что на крошечном экранчике вот-вот должен появиться волк, которого можно поймать нажатием кнопки. Но сидеть надо тихо-тихо, не то волка спугнешь. В общем, папа не только успел прикрутить дверцы, но и выпить чая, а я сидела и всматривалась в экранчик. Когда закончилась пластинка, хитрый папа спросил:
— Ну что, не появлялся волчара?
— Нет!
— Значит, кто-то другой уже поймал, пойдем ужинать. © tbrnv / Pikabu
- Жена часто рассказывала, что в детстве у нее из дома украли детский игрушечный набор врача. В юном возрасте ей делали несколько операций, поэтому родители купили эту игрушку, чтобы она уверенней чувствовала себя у доктора. А этот набор так ей пришелся по вкусу, что она то и дело «лечила» папу, тыкая в него своими игрушечными инструментами. И вот я однажды решил больше узнать о том ограблении. Спросил, вынесли ли воры телевизор, ювелирные драгоценности, другие ценные вещи. Оказалось, что нет. Тогда я сказал: «А тебе не приходило в голову, что родители просто устали от того, что постоянно их „лечишь“?» Как выяснилось, я оказался прав: родители просто выдумали эту историю. А жена 15 лет верила, что какой-то вор ворвался в дом и украл только ее игрушечный набор, оставив все ценное в доме. © Darkj / Reddit
- Я воплотила свою детскую мечту в реальность и начала работать в книжном магазине. Сначала была продавцом-консультантом, потом стала администратором. Многие говорили, что это так себе работа, ведь зарплата небольшая. Но мне абсолютно все равно. Месяц назад мы придумали поставить вазу, наполненную бумажками с названиями всех тех книг, что у нас есть. На вазе написали: «Вытяни бумажку, если не знаешь, что почитать». И если покупатель после купит любую книгу, то получит скидку. Акция оказалась такой прибыльной, что весь коллектив был в шоке. © Не все поймут / VK
- Работаю учительницей младших классов. И я сама знаю, как это неприятно получать двойку или единицу. Поэтому недавно придумала одну прикольную систему оценок. Закупила кучу наклеек с собачками из мемов. Вместо привычных двоек-пятерок клею наклейки. Так дети не слишком обижаются, стараются ради прикольных песиков. А когда милая собачка грустит, конечно, ты захочешь себе веселую псинку в тетрадке, а не грустную. Так детей и поощряю. © Палата № 6 / VK
- В 70-х годах я сразу после университета устроился в IT-компанию. И как-то к нам пришла женщина, которая жаловалась на то, что ее компьютер потребляет слишком много энергии. Я трижды проверил его, и он работал нормально. Тогда я позвонил коллеге и попросил помочь. Тот поступил блестяще: изучив проблему, он завязал узел на шнуре питания и сказал ей: «Это замедлит подачу электроэнергии». Больше от нее претензий не поступало. © Friday White / Quora
- Помню, как перед днем рождения братика наш непутевый папаша слопал кусок праздничного торта, который мама еще не успела украсить. В гости должны были прийти другие дети, и праздник мог бы быть испорчен, но мама выкрутилась: она разрезала оставшиеся куски прямоугольного торта и собрала их между собой в трехмерный грузовик, а затем украсила его глазурью и поставила маленькие фигурки, «управляющие» грузовиком. Естественно, всем детям торт очень понравился. © Princess_Queen / Reddit
- Я пищевой технолог с 18-летним стажем работы. Готовлю раз в месяц. А потом складываю готовую еду и заготовки в вакуумные пакеты и замораживаю. Из готовой еды отлично переносят заморозку котлеты, жареное мясо, блюда с соусом, жареные кабачки, баклажаны, печеные перцы, жареная цветная капуста, жареная курица, стейки из грудки индейки. Один день заморочилась: придумала, что приготовить, сходила на рынок, сразу всю технику загрузила — мультиварку, печку, аэрогриль — за раз перемыла всю дурацкую посуду — и все, месяц свободы. Гарнир сварила, салата порезала — остальное только погреть. Благодать! Я и муж берем на обед эту еду. С вечера пакетик в холодильник — утром быстренько в ланч бокс. Проигрывает во вкусе только свежеприготовленной еде, поскольку нет хрустящей корочки. Но разогретая, приготовленная вчера пища или замороженная месяц назад — идентичны. Вакуум убирает лишний воздух, так что кристаллы льда не нарастают, а нет кристаллов — волокна не разрываются, и качество не меняется. © valyndrik / Pikabu
- Знакомый раз в неделю набирает команду молодых ребят разгрузить товары со склада или загрузить. Обычно набирает троих возрастом 25-30 лет и пятерых возрастом 16-17. Взрослым платит больше. Также среди них иногда появляется девушка лет 16 хрупкого телосложения, которая носит более легкие вещи. Я полюбопытствовал у нее, что заставило ее прийти на такую работу. Оказалось, знакомый сам предложил ей это, да еще и доплачивает ей как взрослым. Спустя некоторое время я понял, в чем хитрость: когда эта девушка выходит на работу, подростки начинают выделываться, работают в 2 раза эффективнее и заканчивают работу раньше. © valken** / Pikabu
- Я случайно обнаружил способ, как можно быстро избавиться от холодных звонков у вашей двери или по телефону. Кто-то постучал в дверь, предлагая поговорить о сервисе, который он рекламирует. Вот только у меня их услуга уже была, поэтому я, не колеблясь, сказал: «О, я уже ваш клиент, с удовольствием поговорю об этом». Быстрее от меня не уходил никто. Я вначале не сообразил, что произошло. А потом догадался, что тот тип понял: раз я уже клиент, то тратить на меня свое время — это упускать потенциальные продажи. Вот и убежал, сверкая пятками. © Lloytron / Reddit
- Не понимаю споров насчет того, кто должен оплачивать счет на первом свидании. До замужества постоянно бегала на свиданки, платила за себя сама, если кавалер не понравился. А если понравился и сам предлагал оплатить мой счет — разрешала. Это был знак симпатии и того, что встречаемся дальше. А неделю назад разговаривала с братом, и тот начал стонать, мол, всех не прокормишь. Я подумала каких-то 30 секунд и предложила простой вариант. Приходишь заранее, говоришь официантам, что ждешь даму и просишь разделить счета. Все, нет никакой неловкости — ведь она при этом не присутствует. А далее по результатам свиданки: либо тебе все понравилось, и ты оплачиваешь оба счета, либо молча оплачиваешь свое и уходишь в закат. © alarih / Pikabu
- Лет 10 назад пришла работать в супермаркет кассиром. За недостачу в кассе не ругали — просто положи свои деньги и гуляй. А вот за излишки писали объяснительные, начислялись штрафы: вроде как деньги не успела спрятать, и тебя поймали почти с поличным. А с монеток сдачи, что мне оставляли, за день лишних пару сотен могло накопиться. Через неделю работы за кассой мне надоело писать объяснительные, и я придумала схему: когда мне оставляли сдачу, я ее мысленно подсчитывала, и, когда накапливалась сумма равная цене пачки соли, пробивала ее на кассе. У меня перестали находить излишки, я получала премию и вообще была образцовым кассиром. А через полгода такой схемы во время ежемесячной ревизии я случайно услышала разговор ревизора с директором: «Дима, блин, что происходит? Откуда в вашем магазине опять излишек соли 250 пачек?» А директор: «Я не знаю. Я просто не знаю!» Байка о соли долго гуляла по магазинам сети, и только я знала ее разгадку. © Палата № 6 / VK
- Наша эйчар регулярно устраивает мероприятия и старается сплотить коллектив. В прошлую пятницу она принесла много разноцветной бумаги и придумала такое командное задание: мы по очереди называли, что нам нравится или не нравится в коллеге, а потом делали из бумаги фигурку журавля. Она сказала, что так мы сможем увидеть хорошего или плохого будет больше. Вначале я про себя лишь хмыкала, глядя на эту затею. Но в конце вечера эйчар сделала то, за что ей хоть сразу повышение давай: она собрала всех бумажных журавлей и поблагодарила нас за то, что их смастерили. Оказывается, ей нужно было в понедельник отнести их к сыну в школу, а она не успевала их сделать. © Палата № 6 / VK
AI-generated image
- Младшая пошла в первый класс. Ленится, домашку делает поскольку-постольку. Недавно заметила, что дочь еще ни разу не приходила ко мне делать какие-то поделки, хотя я уверена, что им их точно задавали. А потом я совершенно случайно выяснила, что она договорилась со старшей — мелкая убирается и не просится гулять, когда сестра идет с подругами, а старшая в свою очередь делает ей все поделки. © Мамдаринка / VK
- Встречались с парнем 4 года. На годовщину он мне сделал сюрприз — набил татуировку с моим именем. Я долго думала, почему он жениться на мне боится, а бить тату — нет. А потом узнала, что он уже два года встречается с моей тезкой. Пока он еще не решил, кто ему больше нравится, а чтобы у нас не было подозрений — сделал такую «милую» татушку.
- Сижу в декрете, поэтому пока все расходы на муже. Недавно говорю ему, что мне нужно обновить гардероб, а он завел шарманку, мол, да у тебя же шмотки из шкафа вываливаются. Ну, сам виноват, взяла и повела его вместе шкаф перебирать. Провели за этим занятием добрых два часа. Я мерила вещи, муж смотрел, решали, оставляем или выбрасываем и так по кругу. После всего этого муж сказал, что готов выделить любые деньги, лишь бы больше не проходить эти 7 кругов ада. © Мамдаринка / VK
И это не все удивительные примеры — в других наших материалах вас ждут еще десятки историй о хитрости и сообразительности:
Комментарии
Уведомления
Похожее
19 историй о том, как люди эпично увольнялись с нелюбимой работы
14 человек, чья дружба не выдержала проверку деньгами
Истории
2 месяца назад
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
3 дня назад
19 забавных историй, которые люди принесли из магазина вместе с покупками
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
20+ настолько ярких историй из транспорта, что можно проехать свою остановку
Истории
1 день назад
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад
16 человек, которые еще долго будут вспоминать свой поход на свадьбу
Истории
2 дня назад
15 соседей, которым неинтересна спокойная жизнь, им лишь бы что-нибудь этакое отчебучить
Истории
2 месяца назад
16 случаев, когда незнакомцы в общественных местах ошарашили: кого-то приятно, а кого-то не очень
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
Истории
2 недели назад