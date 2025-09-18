20 человек, которые благодаря смекалке всегда находят простой, но гениальный выход

Иногда жизнь ставит в тупик так, что привычные решения не работают. И тут на помощь приходит смекалка — умение найти нестандартный ход и обернуть ситуацию в свою пользу. В этой подборке — истории о людях, которые доказали: сообразительность способна превратить любой провал в удачу.