20 человек, которые набрали не тот номер, но за такую историю их можно простить
Истории
3 часа назад
Казалось бы, введи правильный номер и позвони, либо напиши нужному человеку. Ну что может пойти не так? А вот наши герои показывают, что ошибки в этом процессе могут привести к очень ярким историям.
- Звонит телефон, называют мое имя. Отвечаю, что слушаю. Из трубки доносится: «Малыш, как твои дела?» Не распознаю человека, отвечаю, поддерживаю беседу и в какой-то момент оба осознаем, что ошиблись. Оказалось, что мой номер принадлежал девушке с моим именем. Вот только за 3 года, что я пользуюсь этим номером, этот человек ни разу про свою «малышку» не вспоминал. Я рада, что моя тезка отделалась от него и оставила в прошлом. Надеюсь, у нее все хорошо сложилось в жизни. © Подслушано / Ideer
- Однажды ночью звонит домашний телефон. Сестра, не просыпаясь, берет трубку. Слышу:
— Да... Да... Приходи.
И опускает трубку. Дальше опять спит. Потом резко подскакивает и начинает ржать.
В общем мужской незнакомый голос в трубке:
— Ты спишь?
— Да.
— Соскучилась?
— Да.
— Мне прийти?
— Приходи.
Сестра смеется:
— Прикинь, придет же, а дома муж может быть. Вот это подставила кого-то. © vestakh / Pikabu
- У меня номер стационарного телефона был с разницей на одну цифру с роддомом. Я так устала в течение нескольких лет разубеждать взволнованных отцов, что стала отвечать: «Да, приезжайте с цветами и на месте узнаете кого родила». © Любовь Голикова / ADME
- Еду с мужем в лифте. Он нагружен покупками, у меня занята только одна рука. Слышим, что ему пришло СМС. Муж попросил прочитать, так как ждал сообщение. Читаю про себя и выпадаю в осадок. Дословно: «Желаю приятного и во всех отношениях нескучного вечера». Номер в телефонную книгу не записан. Меня от злости чуть не разорвало. Я молчу, держусь, обдумываю план мести. Телефон все еще у меня руке. Снова СМС: «Простите, ошибся номером». А муж уже был на волосок от скандала. © Подслушано / Ideer
- Сегодня мне позвонил какой-то тип:
— Ты зачем звонишь моей жене?
— Вы о ком вообще? Дайте номер, проверю, чей.
— Это ты, я номер переписал, она в последнее время не ночует дома!
— Так а я причем?
— Потому что она с тобой! Ладно, плевать, просто знай, что ты у нее такой не один! © Pacman2D / Pikabu
- Зазвонил телефон. Из трубки басом:
— Ну здравствуй, папа!
Ответил машинально:
— Ну здравствуй, сынок...
Смотрю на жену, а у нее глаза начали округляться. Ведь у нас две дочери. © kLop.p / Pikabu
- Переехали в новое жилье, и каждый месяц нам звонит взбешенный парень и требует бывшего хозяина. Говорим ему, что он тут больше не живет. И каждый раз он выдает: «Да знаю я, он же там! Мне нужно, чтобы ты дал ему трубку, немедленно!» © Bigben518 / Reddit
- Когда родители уехали на море, я в первую же ночь начал писать другу: «Хата свободна на несколько недель». Вот только ошибся номером и все это отправил отцу. Думал, влетит мне, но родители только поржали и попросили не разрушать дом. © Подслушано / Ideer
- В 2000-м году я приобрел первый сотовый и подключился к местному оператору с прямым городским шестизначным номером. Первое время без конца звонили и спрашивали баню. Потом оказалось, что в городских номерах, начинавшихся на 2, поменяли 2 на 7. А на 2 стали сотовые номера. И вот люди открывали старый телефонный справочник и набирали как там написано: «22...»
Входящие тогда были еще платные, кроме первых пяти секунд. Если звонили с незнакомого номера, я отвечал на вызов, быстро говорил: «Это не баня, вы ошиблись», — и сбрасывал. Несколько раз попадал в комические ситуации, но все относились с юмором. © Анджей Крашевский / ADME
- Гуляли с мужем и сыном в парке и сделали фото, где мы все показываем языки. Отправила снимок своей маме (как я подумала), а через некоторое время пришло ответное фото от ремонтников из нашей квартиры, как они вдвоем, корячась, устанавливают ванну и тоже корчат нам рожи. Посмеялись. Фото от них было какое-то душевное. © Alisa Saysnskaya / ADME
- Кто-то однажды позвонил мне, пока я был в душе. Я не успел взять трубку, но резонно предположив, что это могло быть что-то важное, решил перезвонить: «Здравствуйте, мне только что звонили с этого номера». А в ответ: «Вы ошиблись. Никогда больше не звоните мне!» Прежде чем я успел сказать: «Что за ерунда? Это же ты был первым», — он повесил трубку. © Chris Bast / Quora
- Какая-то дама отправила мне сообщение, что она была рада встрече в клубе и с нетерпением ждет следующей. Очевидно, кто-то дал ей неправильный номер. В течение следующих двух дней она присылала мне все больше и больше гневных сообщений, поскольку я не отвечал. А под занавес заявила, что была обо мне лучшего мнения. В конце концов, я написал ей в ответ: «Обратите внимание, вы ошиблись номером. Я женат, у меня дочь-подросток. Все это время вы общались сами с собой». Она ответила: «О боже». © Jon Whitte / Quora
- Когда еще не было сотовых, а мне было лет 12, позвонила как-то на наш домашний телефон неизвестная дама. Сходу выдала: «Примите факс». Я говорю: «Давайте». Через минуту она спрашивает, пришел или нет, я говорю, что нет. Отправляет повторно. Короче минут через десять мы выяснили, что факса у меня нет и вообще она не туда попала. Мне просто скучно было и хотелось поговорить © Dereza76 / Pikabu
- Купила сим-карту. Красивый номер, денег за него заплатила. Примерно через 1-2 года начали звонить коллекторы. Звонки с автопрозвона, с разных номеров — блокировка не помогает. Перезванивала на указанные номера, объясняла, что не имею никакого отношения к этому человеку. Но это не работает, мне не верят. Номером просто невозможно было пользоваться. Телефон звонил, не прекращая. Ходила к оператору — без толку. Еле выяснила, что за банк. Ходила я к ним неделю, стояла в очередях. В итоге попалась девушка, которая прониклась этой историей и стала что-то искать. Нашла. Оператор продал мне номер ушедшего из жизни человека, у которого были долги банку, и тот передал данные коллекторам. Не знаю, что сделала эта девушка, но звонки через несколько дней прекратились. © Подслушано / Ideer
- Было это лет 5-6 назад. Купили младшему брату телефон. Он радостно записал наши номера и начал скачивать себе песни и игры. И тут звонок на телефон брата — неизвестный номер. Мама взяла трубку, а там просят позвать какую-то девушку. Мама сказала, что номером ошиблись и сбросила вызов. Но на этом звонки не прекратились. Тот парень все активнее требовал чтобы позвали незнакомую нам девушку. Маму это похоже окончательно выбесило, она схватила телефон и как закричала: «Нету ее здесь, в роддоме ищи, рожает она». После этого звонки прекратились. Похоже, парень так и не смог оправиться от шока. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
- Каждую пятницу ровно в одно и то же время мне звонит бабушка. Разговор происходит четко по одному сценарию: сначала она жалуется на сына, который совсем не приезжает, потом прохаживается по соседкам и спрашивает, как дела у меня, у моей мамы.
Обычный разговор старушки, которой скучно одной? Возможно. Но дело в том, что это не моя бабушка. Я вообще не знаю, как ее зовут, где она живет. Я не меняла номер телефона, просто как-то вечером мне позвонила эта женщина и, игнорируя слова о том, что она ошиблась номером, стала рассказывать, как прошел ее день. Я просто не смогла отключиться, мне вдруг стало так жалко эту одинокую старушку, к которой почему-то не приезжает сын, не навещают дочь и внучка. Я ни одну из своих бабушек не застала в живых и теперь просто радуюсь, что дарю минуты общения старому одинокому человеку. © Подслушано / Ideer
- Я тусовался в квартире с другими студентам и тут зазвонил телефон. Человек спросил: «Это ресторан „Антонио“?» Думаю, почему бы и нет. Отвечаю: «Да. Могу ли я принять ваш заказ?» Меня попросили сделать спагетти на двоих и положить к ним чесночный хлеб. Мы с друзьями поставили кипятить воду, а я помчался в магазин за хлебом. Через 30 минут мы появились у дверей заказчиков в поварских колпаках. Им так понравилось, что они дали нам большие чаевые. Если бы сайты отзывов существовали в 70-х, ресторан «Антонио» получил бы минимум 4 звезды. © Craig Russell / Quora
- Раньше мой номер заканчивался на 74401. А номер местного такси — на 74001. Легко ошибиться. Я привык перенаправлять людей. Случалось всякое. Но один диалог запомнился надолго.
— Алло, это такси?
— Нет, боюсь, вы набрали неверный номер.
— Хорошо. Но я набрала ...74401. (Помните, это действительно был мой номер).
— Да, это тот номер, который вы набрали, но он неправильный.
Растерянное молчание.
— Ну... хорошо.
Я почти уверен, что она так и не поняла, что я имею в виду. © Andrew Berridge / Quora
- Буквально вчера мне на сотовый звонит какая-то девушка и орет:
— Ты сейчас дома?!
— Ну да.
— А Марина где?
— В соседней комнате. (Там действительно была моя мама Марина).
— Я так и знала! Чтобы больше ко мне ни ногой. Ух, я все брату расскажу, понял?!
И бросает трубку. Я чувствую себя виноватым, но не очень. © VaLeYak / Pikabu
- Мне было лет 13. Звонит мужик, называет меня по имени и говорит: «Здравствуй, а папа дома? Это дядя Сережа, я сегодня приезжаю поездом во столько-то, встречайте». Родители ум сломали, вспоминая всех знакомых Сереж, потом даже на вокзал скатались. Надеюсь, неведомый Сергей добрался до места назначения. © Плодожорка / ADME
Историй про ошибочные звонки и сообщения еще пруд пруди. Вот лишь часть наших подборок на эту тему:
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