20+ человек, которые однажды рискнули на кухне и получили неожиданный результат

Бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.

Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.

Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer