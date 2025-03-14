20+ человек, которые однажды рискнули на кухне и получили неожиданный результат
Настоящие кулинарные гении встречаются не только в престижных ресторанах, но и среди нас. Кто-то из них готовит дома, кто-то угощает друзей, а их блюда настолько восхитительны, что хочется до последней капли собрать соус с тарелки и умолять о рецепте. Жаль только, что далеко не все они готовы раскрывать свои секреты.
"Рисовые боулы с ветчиной и яйцами"
Сэндвич как в мультфильме про Скуби-Ду
Когда увлечение становится испытанием
Жена увлекается кулинарией и, кажется, может уже сама книгу рецептов издавать. При этом, как она говорит, это ее расслабляет. Каждый раз, когда у нее на работе аврал, дома появляются блюда в таком количестве, что двое нормальных людей просто не в силах этого съесть. И ведь она практически не ест то, что сама готовит. Возьмет детскую порцию себе на обед и все. А я так больше не могу.
Работа у жены связана со стрессом, поэтому "кулинарные срывы" не редкость. А я каждый раз после таких загулов вынужден увеличивать ремень. Выбросить не могу, слишком вкусно. Ем как не в себя. Уже набрал 10 кг. Я ее просил и говорил с ней. Без толку. Проблемы она в этом не видит, только смеется. А я, кажется, скоро буду обновлять гардероб, так как старый на мне уже трещит по швам. © Подслушано / Ideer
«У меня получилось испечь настоящий рог изобилия»
Очень красиво и вкусно! Ещё бы такой рог изобилия с мясом и сладкий - с белковым кремом, фруктами и ягодами.
«Смотрите, как мой муж украсил торт. Клянусь, это его первая попытка»
Когда вкус возвращает в прошлое
Бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.
Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.
Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer
Мандрагора, как в фильмах про Гарри Поттера
- Сделана из корня сельдерея. Он становится кремовыми и сладкими внутри с хрустящей корочкой снаружи, если его запечь. «Почва» сделана из специальным образом приготовленного масла и фундучных орехов. © joross31 / Reddit
"Сделала домашний сыр с трехмесячной выдержкой"
Интуитивная кулинария побеждает точность
Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза, решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, опал пирожок.
Плюнула, на второй раз пекла, как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer
"Вышла на работу в новый офис и по этому поводу испекла коллегам кексы."
- Ого! В магазине, мне кажется, их бы легко продавали по $150. © butterbeleevit / Reddit
«Мой папа испек пирог в виде кракена»
Хаос на кухне, который работает
Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, начинать сам процесс. У этой же все на бегу! Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой.
Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: "Ну щепотку", "Маленько", "Сыпани там", — и мое любимое: "Муки так, чтобы густенько, но несильно!" А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer
Когда снаружи — просто красивый торт, а внутри — нежданчик
Бабушкино волшебство, которое я до сих пор не могу разгадать
Одно из самых приятных воспоминаний из начальной школы — это как на день рождения бабушка напекла угощение для всех моих одноклассников. И это было не простое печенье, а в форме роз. Оно даже было розового цвета, потому что бабуля добавляла свекольный сок с чем-то еще. Хрустящее, как хворост, и в сахарной пудре. Тогда я этого не понимала, хотела принести конфеты, как все, а сейчас... Сколько не пыталась найти этот рецепт — не нашла! Все ее кулинарные блокноты перерыла — ничего. Что же это за диво дивное?! © Подслушано / Ideer
"Приготовила кофейный рулет «Белочка» с ванильным кремом"
«Я испекла себе на день рождения маленький тортик с лягушкой»
Кулинарный детектив
Мама замужем за испанцем. Живут, соответственно, в Испании. Он любит готовить. И мама вдруг в какой-то момент поняла, что он молча сидит на кухне, запоминает ее рецепты (чак-чак, беляши, торты), а потом готовит эти же блюда сам. Поскольку мама следит за его весом, то теперь многие блюда готовит в его отсутствие. Он, попробовав очередной кулинарный шедевр к празднику, потом ходит за ней и пытается выпросить рецепт. А она хохочет и ничего не рассказывает. © Подслушано / Ideer
«Мой отец приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»
"Стекло" в этом кексе - тоже съедобное
У меня одной вопрос - а как это есть, чтобы прилично было? Дома, естественно, сняла бы руками карамельный шарик, а если в кафе?
Головоломка со вкусом пряностей
Подруга сделала самый вкусный чай, который я когда-либо пробовала. Пыталась выпросить рецепт – не рассказывает. Точно знаю, что там корица, кардамон, мускатный орех, цедра апельсина, имбирь и что-то еще. А вот это "что-то еще" для меня загадка. Месяц пытаюсь повторить, подбираю ингредиенты. Да что ж в этом чае-то?! © Подслушано / Ideer
«Я приготовила своему папе на День отца рамен. Это моя первая попытка, на которую ушло около 30 часов. Тут только бульон 18 часов томился»
"Равиоли с рикоттой, карамелизированным луком пепперони и морской солью"
Когда мода мешает вкусу
Знакомые удивляются необычному вкусу блюд, после моих кулинарных экспериментов с мясом. Спрашивают, в чем секрет. А секрет прост – не пихать куда надо и не надо соевый соус. Какой рецепт ни открой, везде он, как будто без него и не жили никогда. Кусок мяса, приготовленный просто с солью и черным перцем, – вот залог вкуса, а не модная непонятная жижа. © Подслушано / Ideer
"Шарики из козьего сыра с черничным джемом внутри"
"Киш "Цветочный" с ветчиной"
Кулинария, способная тронуть до слез
Коллега любит готовить и часто приносит на работу свои блюда. На днях приволокла котлетки, мол, нашла новый рецепт, попробуйте. Выдала всем по штучке. Едим, да причмокиваем – так вкусно. Поворачиваюсь, а наша секретарь стоит и плачет. Оказалось, что именно такие котлеты готовила ее бабушка, которой уже давно не стало. Ей так хотелось повторить вкус детства, но секрета не знал никто. И вот коллега повторила тот самый вкус.
А вот еще несколько подборок с кулинарными шедеврами от пользователей сети: