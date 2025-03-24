20+ человек, которые за копейки унесли то, на что другие только облизываются

Есть в этом какое-то особенное чувство — зайти в секонд, не зная, что тебя там ждет. Как будто открываешь сундук с вещами, у каждой из которых — своя судьба, запах времени и тихий шепот чужих историй. Кто-то идет туда ради экономии, кто-то — за винтажем, кто-то просто любит сам процесс. А иногда именно в таких местах можно найти настоящее сокровище, случайно наткнувшись на вещь, о которой даже не мечтал.

«Мама нашла для меня на распродаже эту коробку для салфеток»

«Купила эту хрустальную баночку за $6, а дома узнала, что такие по $300 продают. Буду в ней печенье хранить»

Именно поэтому я всегда ношу с собой ювелирную лупу, увеличительное стекло и ультрафиолетовый фонарик. © merryone2K / Reddit

«Увидел это потрясающее офисное кресло у входа в комиссионный магазин, но на нем не было ценника»

«Спросил продавцов, а они ответили, что раз ценник пропал, то по правилам они смогут повесить новый только завтра. Не мог выбросить кресло из головы, поэтому пришел прямо к открытию. Оно стояло на месте и стоило $9.99. Кожаное сиденье и отделка из дерева ручной работы сразу бросались в глаза — оно выглядело дорого. Вернувшись домой, сделал поиск по фото. Оказалось, что это кресло продается за $839.99. Скажем так: я очень рад, что вернулся за ним!»

«Смотрите, что мы нашли. У мужа до сих пор улыбка до ушей. За ним по всему магазину ходили 2 дамочки, все надеялись, что он передумает это покупать»

«Сотрудники комиссионки даже не удосужились посмотреть внутрь этого портмоне, когда налепили на него цену в $1»

Швы выдают, что это не Hermes. Даже их массовые изделия, сшитые на машинке, будут поаккуратней прострочены. Но все равно это хорошая находка. © Guilty-Company-9755 / Reddit

«Обнаружила на барахолке этого маленького пингвиненка в коробке, полной детских игрушек. Оказывается, он стоит довольно много — около $ 400. Какой приятный сюрприз»

Да, это брендовая вещь, и пингвиненок реально может столько стоить. © DIDDY_COSMICKING / Reddit

«Обожаю свою маму. Она нашла для меня на барахолке эту красотищу за $1.50. Дождливые дни больше никогда не будут мрачными»

«Купила эти вазы из молочного стекла. Они отлично смотрятся над камином или когда собраны вместе на обеденном столе»

«Винтажный палантин из норки цвета шампань за $8. Отправлю в химчистку и сохраню вышивку как память о той шикарной гламурной женщине, которая была его первой владелицей»

«Одно из моих любимых занятий в комиссионных магазинах — поиск „уродливых произведений искусства“, от которых большинство людей нос воротит»

«Эти столовые приборы были в отдельных мешочках, и каждый стоил $3,5. Я обратила внимание, что они очень уж необычные. Обычно я покупаю только винтажные вещи, но решила рискнуть. Дома я провела небольшое исследование, и была шокирована стоимостью этого набора. В интернете его продают за $3950».

«Нашла винтажную сумочку La Regale из бисера. Да, она поношенная, но я все равно буду ею наслаждаться, так что все в порядке»

«Купила серебряное колечко, а руки у него, оказывается, отсоединяются. Только посмотрите, что там оказалось под ними»

«Как я могла не купить это платье? Правда, я пока понятия не имею, куда его надеть»

«Нашла в комиссионке симпатичную юбку за $6, а потом заметила на ней какую-то надпись»

«Roberto Cavalli»

«Моя самая странная находка в этом месяце. В интернете за $100 такое продается»

«Знать».

«Я побежала через весь магазин, чтобы схватить их»

«Купили это великолепие в антикварном магазине»

«Купила в комиссионке великолепный шелковый халат за $7. У него не было пояса, и я решила написать производителю. Нашла их сайт, и моя челюсть упала на пол»

«Такое кимоно продают за $500».

«Нашла вчера великолепную шкатулку для драгоценностей 1940-х годов»

«Иногда ваш кошелек из искусственной кожи медленно разваливается на части»

«Вы чувствуете себя разорившейся старухой, которая не может позволить себе потратить еще целых $35 на новый. Но потом Вселенная посылает вам кошелек за $5, с которым вы чувствуете себя настоящей модницей».

«Как раз к весне»

«Я искала его много лет. Это грустный лягушонок Кермит. Такой маленький и милый. Он уже нашел себе дом на одной из моих полок»

«Купила я безобидный рулон ткани. Дома развернула и теперь даже боюсь к нему прикасаться. Там внутри оказался дорогущий японский пояс оби»

«Урвала на гаражной распродаже эти редкие часы за $30. В интернете их продают за $900.»

«Нашла эту очаровательную сумку Gucci за $7»

«Это ожерелье XVIII века, которое моя мама купила в комиссионном магазине за $9. Ее ювелир оценил его, и сказал, что оно стоит около $2000»